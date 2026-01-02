Раскрыта роковая ошибка элит Запада

Известный экономист и аналитик Михаил Хазин проанализировал события последних лет и представил свой взгляд на будущее мироустройство. По его словам, мир ждут глобальные потрясения и новые форматы политико-экономических систем. Более того, эксперт утверждает, что человечество приближается к новой «Ялте», но это может произойти только после окончательного крушения прежнего западного глобального проекта, основанного на «поклонении доллару». Но что ждет Россию? И почему у Европы нет шансов? Об этом и не только читайте далее...

© runews24.ru

Итак, по мнению Хазина, западные элиты, которые долгое время управляли печатанием доллара, совершили огромную ошибку. Они попытались использовать пандемию COVID-19, чтобы построить «цифровой концлагерь» и получить полный контроль над людьми: шаг влево, шаг вправо — и тебя лишают средств к существованию. Но этот план провалился.

«Вот это ощущение, что у них все в руках, кончилось для них плохо», – заявил Хазин в ходе интернет-конференции с читателями «Бизнес Online».

Суть в том, по мнению эксперта, что ресурс долларовой системы, который казался бесконечным, иссяк. Сейчас внутри США идет жесткая грызня между патриотами (Трамп) и глобалистами, и даже включение печатного станка уже не спасает ситуацию.

В ожидании хаоса

Прогноз для западных стран звучит безнадежно. В США, по словам Хазина, останутся лишь очень дорогие «островки спокойствия», которые смогут себе позволить только богатая прослойка общества, а остальная страна превратится в настоящий «Дикий Запад».

RT поздравил европейцев с Рождеством сказкой о хомячке

Однако хуже всего придется Европе. Эксперт уверен, что европейские финансы рухнут окончательно, и там не будет даже таких островков безопасности. Хазин говорит о предстоящем хаосе весьма откровенно:

«В Европе наступит хаос: будут бегать банды кондотьеров, грабить всех, отбирать у людей еду».

В итоге, как прогнозирует аналитик, с большой долей вероятности страны ЕС могут превратиться в зоны буквального беззакония, где царят насилие и голод, напоминая Балканы XVIII века до прихода туда России.

Экономист подчеркивает, что у Евросоюза банально нет денег, даже на содержание Украины, что, бесспорно свидетельствует об ослабевающей силе этого союза. А то, что Америка выводит войска из Восточной Европы, значит, что Вашингтон бросает эти страны на произвол судьбы.

«Их вопли «американцы, дайте нам денег на Украину» означают следующее: политически мы не можем Украину бросить, а финансово у нас на нее денег нет», – отметил эксперт.

«Перепрошивка» мозгов

Говоря об украинском вопросе, Хазин также припомнил о не самой позитивной «прошлой политике России», когда чужим элитам фактически было позволено «перепрошить» мозги населению соседних стран, превратив их во врагов.

«Абсолютно русские люди воюют сейчас с нами и кричат, что они хохлы», — с горечью говорит он, подчеркивая, что это в итоге эти ошибки привели к чудовищным последствиям.

Что касается России, то СВО, в первую очередь, по мнению Хазина, доказала наш отказ подчиняться Западу. Наше главное качество — упрямство, оно и помогло выстоять. Аналитик уверен, что когда кризис и спецоперация закончатся, России придется провести большую чистку: убрать либералов, которые засели во всех госструктурах, начиная от Минкульта и закачивая судами и силовым блоком:

«Но теперь ошибки нам нужно исправлять — тамошние элиты надо будет вычищать. Была попытка вычистить эти элиты Сталиным, который это понимал, но он это дело до конца не довел»

Да, это будет весьма долгий, но жизненно важный процесс. Если к управлению экономикой придут «разумные люди», то Россию ждет «экономический рост в 12–15 процентов на пару десятилетий», убежден экономист.

Лондон и Вашингтон: кто победит?

Сейчас идет ожесточенная схватка между Лондоном и Вашингтоном, что говорит о конце старой системы.

«Сегодня Лондон воюет с Соединенными Штатами Америки агрессивно, отчаянно. Но это и понятно почему — это конец», — заключает Хазин.

Европейские и британские элиты изо всех сил поддерживают конфликт на Украине, потому что от этого зависит их жизнь и сохранность наворованных капиталов. Они надеются, что после Трампа придет «правильный человек» и спасет их, но это иллюзия — любой президент США будет думать только о своей стране.

В итоге Хазин предупреждает: времена будут сложные, особенно для России, на которую давит Запад:

«Жизнь будет сложной. «Новая Ялта» будет, но только после того, как окончательно рухнут остатки прежнего западного глобального проекта. Есть ощущение, что они ищут что-то новое и могут реабилитироваться. Кроме того, нужно, чтобы рухнула экономическая модель, построенная на долларе...»

В заключение эксперт, хоть и осторожно, но заявил о перспективном оптимизме для нашей страны: у России (в отличие от Европы) есть будущее, особенно, если будут исправлены ошибки и очищена власть от чуждых элементов. Бесспорно, сегодня мир стоит на пороге грандиозных перемен, и грядущий «хаос в Европе» является лишь одним из доказательств этой глобальной перестройки.