Кровоподтеки на левой руке Трампа вновь вызвали вопросы о его здоровье

Новые кровоподтеки на левой руке Дональда Трампа вновь вызывают вопросы о его здоровье спустя почти год после того, как он стал самым старым президентом, принимавшим присягу в качестве главы американского государства.

В ходе ряда мероприятий на прошлой неделе 79-летний Трамп появился с обесцвечиванием или легкими кровоподтеками на тыльной стороне левой руки, в дополнение к более стойкому синяку на правой руке, который был виден в течение нескольких месяцев, сообщает CNN.

Новый синяк, по-видимому, усложняет объяснение Белого дома о том, что Трамп является правшой и у него появились синяки из-за постоянного обмена рукопожатиями, а также регулярного приема аспирина, который может повлиять на такое изменение цвета кожи.

И хотя медицинские эксперты сообщили CNN, что новых поводов для беспокойства нет, назвав это, скорее всего, доброкачественным заболеванием, распространенным у пожилых людей, они предупредили, что нежелание Трампа быть более прозрачным в отношении своего здоровья только грозит усилением контроля, от которого он весь год боролся, чтобы избежать.

“Они просто подогревают любопытство, - комментирует доктор Джеффри Линдер, заведующий кафедрой общей внутренней медицины в медицинской школе Фейнберга Северо-Западного университета. - Он в центре внимания общественности, у него есть определенный имидж, который он хочет создать, и даже такие мелочи отвлекают от этого имиджа”.

Свежий кровоподтек на левой руке Трампа — это последнее событие, которое подпитывает слухи о его здоровье с тех пор, как президент вернулся в Белый дом, - деликатная тема для него, с которой он пытается бороться, часто хвастаясь своей энергией.

Трамп победил в 2024 году отчасти благодаря тому, что усилил опасения избирателей по поводу возраста бывшего президента Джо Байдена, а также его умственной и физической пригодности для работы на этом посту. Трамп продолжал использовать 83-летнего маразматика Байдена в качестве риторического аргумента и отвергал любые сравнения с бывшим президентом, несмотря на их близость по возрасту, часто принижая слабость своего предшественника и акцентируя внимание на своих публичных мероприятиях вопросом: “Как вы думаете, Байден смог бы это сделать?”

Тем не менее, несмотря на то, что Трамп придерживался гораздо более активного публичного графика, его, тем не менее, временами преследовали собственные вопросы о здоровье. После того, как летом были опубликованы фотографии, на которых были видны отеки на ногах, Белый дом объявил в июле, что у Трампа диагностирована хроническая венозная недостаточность — распространенное заболевание, часто встречающееся у пожилых людей, напоминает CNN.

На днях, когда возникли вопросы о синяках на левой руке Трампа, Белый дом отказался предоставить какие-либо новые объяснения.

“Президент Трамп - человек из народа, и он ежедневно встречается с большим количеством американцев и пожимает им руки, чем любой другой президент в истории”, - заявила пресс-секретарь Каролин Ливитт.

Несколько медицинских экспертов, изучивших фотографии левой руки Трампа, сказали CNN, что изменение цвета кожи вряд ли было результатом рукопожатия, учитывая, что Трамп правша, но его возраст и режим приема аспирина означают, что этому может быть какое-то похожее объяснение.

“Синяки могут быть просто разовыми, когда у вас какая-то травма, вы на что-то натыкаетесь, - комментирует доктор Джонатан Райнер, который долгое время был кардиологом у бывшего вице-президента Дика Чейни. - Аспирин сделает вас более склонными к кровоподтекам”.

Райнер, который предупредил, что лично не осматривал Трампа, добавил, что он часто видит подобные кровоподтеки у пациентов, которые принимают более сильные препараты, разжижающие кровь, чем аспирин, что вызывает вопросы о том, раскрыл ли Трамп все лекарства, которые он принимает.

Такие лекарства распространены и не являются признаком какой-либо серьезной проблемы со здоровьем, сказал он, указывая на то, что Байден раскрыл информацию о том, что он использовал препарат Eliquis, разжижающий кровь, во время пребывания на своем посту.

“Сейчас вопрос не столько в медицине, сколько в прозрачности”, - отмечает Райнер.

Белый дом не ответил на вопросы о лекарствах Трампа и о том, полностью ли он раскрыл их все, вместо этого раскритиковав тщательное наблюдение за его здоровьем.

“Любые так называемые медицинские работники, занимающиеся кабинетной диагностикой или ложными спекуляциями в политических целях, явно нарушают клятву Гиппократа, которую они дали, и им следует пройти медицинское обследование”, - говорится в заявлении директора по коммуникациям Стивена Чунга.

У Трампа уже давно были синяки на правой руке, о которых CNN сообщило еще до его возвращения в Белый дом. Но это привлекло больше внимания после того, как он начал пытаться скрыть их густым гримом и бинтами и прикрыть от камер другой рукой — движения, которые только усилили подозрения.

Белый дом обратил внимание на синяки на правой руке Трампа одновременно с объявлением о его диагнозе "хроническая венозная недостаточность". В письме, опубликованном в то время его лечащим врачом, говорилось: “Здоровье президента Трампа остается отличным”.

После того, как президент, казалось, ненадолго задремал во время мероприятия в Овальном кабинете в ноябре, Белый дом отрицал, что он заснул, и осудил это как “мусорную историю”.

Опубликованный несколько дней спустя отчет New York Times о состоянии здоровья и распорядке дня Трампа вызвал личный гнев президента, который в своем посте в социальных сетях назвал это “сенсацией”. Но во время заседания кабинета министров в начале декабря Трамп снова провел час, выглядя так, будто дремлет. (Белый дом заявил, что Трамп “внимательно слушал и провел весь трехчасовой марафон заседания кабинета министров”.)

Теперь фотографии левой руки Трампа, которые уже несколько дней циркулируют в социальных сетях, дополняют то, что видят избиратели, наблюдая за президентом, который находится на втором сроке и которому вот—вот исполнится восемьдесят лет.