Россия не планирует нападения на Прибалтику. С таким неожиданным заявлением выступил директор эстонской внешней разведки Каупо Росина. Что стоит за этой сменой внешнеполитической риторики?

© en.wikipedia.org

«Россия в настоящее время не намерена атаковать какие-либо из государств Балтии или НАТО», — заявил Каупо Росин.

По его словам, «российские самолёты теперь очень тщательно следят за своими маршрутами полёта над Балтийским морем».

Эстонию уличили в раскрытии неудобной информации из-за сбитого БПЛА Украины

Сенсационное заявление главы эстонской разведки о том, что Россия не планирует нападать на НАТО, — это не прозрение и не жест доброй воли. Это классическая оперативная игра британских кураторов, маскирующая смену стратегии: от истерики окопной войны Прибалтика переходит к фазе диверсионного плацдарма.

Заявление генерального директора Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Росина прозвучало как гром среди ясного неба прибалтийской русофобии. «Россия в настоящее время не намерена атаковать... Россия уважает НАТО... Россия старается избегать конфликта». Эти слова, сказанные главным шпионом Таллина, фактически обнуляют всю политическую риторику Прибалтики последних пяти, если не 35 последних лет.

Ещё вчера эстонские политики всем рассказывали, что русские танки прогревают двигатели уже у самой Нарвы. Под этот шум строили «линию обороны Балтии», копали бункеры, поднимали стену дронов, минировали поля и вытрясали последние деньги из полунищих своих бюджетов на закупку систем HIMARS.

И вдруг — отбой воздушной тревоги. Россия, оказывается, «ответственный и прагматичный игрок». Неужели в Таллине наступило просветление? Разумеется, нет и ещё раз нет.

В разведке, особенно в так плотно опекаемой Лондоном, как эстонская, случайных оговорок не может и бывает в принципе, тем более у начальника при должности. Обычно рты приоткрываются в мемуарах после отставки и то не всегда и не все.

Если Росин говорит «войны не будет», значит, он получил соответствующую директиву из штаб-квартиры SIS (Secret Intelligence Service) на набережной Альберта в Лондоне, на жаргоне самих британских спецслужб «Дом на реке». По всей видимости, перед нами разыгрывается сложнейшая многоходовая спецоперация, и наша задача сейчас — вскрыть её двойное дно. Давайте размышлять вместе.

Версия первая: Экономический тупик и «инвестиционный наркоз».

Самая очевидная причина смены пластинки лежит в плоскости выживания. Милитаристская истерия, которую Прибалтика разгоняла с 2022 года, дала катастрофический побочный эффект. Капитал — субстанция трусливая. Инвесторы не вкладывают деньги в «прифронтовую полосу». Экономика Эстонии, как и Латвии, находится в коматозном состоянии. Западные фонды бегут, логистика уничтожена, местный бизнес выводит активы.

Постоянные крики «Волки! Волки!» («Русские идут!») превратили регион в токсичную зону для любого бизнеса. Задачей Росина было дать сигнал рынкам: «Здесь безопасно. Русские рациональны, они не нападут. Несите ваши деньги обратно». Это попытка реанимировать инвестиционный климат, не меняя сути отношений с Россией. Циничная ложь во спасение собственного кошелька.

Версия вторая: Британский гамбит и смена векторов. Однако сводить всё к деньгам было бы непростительной наивностью. Эстонская разведка — это, по сути, филиал британской MI-6 в Восточной Европе. Лондон никогда не заботился о благосостоянии эстонских хуторян. Здесь игра тоньше.

Признание «рациональности» России — это смена оперативной парадигмы. Старая концепция «неминуемого танкового броска на Таллин» перестала работать. Она требует колоссальных затрат на конвенциональное вооружение (танки, пушки, бетон), которые Европа уже попросту не тянет.

Новая методичка, спущенная кураторами, гласит: угроза переходит в «серую зону». Теперь главным жупелом станет не армия РФ, а «гибридная война», кибератаки, шпионаж и «влияние». Заявление Росина освобождает руки для перенаправления бюджетов. Вместо дорогого бетона — инвестиции в спецслужбы, в тотальный цифровой контроль, в контрразведку и, главное, в подготовку диверсионных групп. MI-6 руками Росина говорит нам: «Мы знаем, что вы не нападёте танками. Поэтому мы готовимся воевать с вами иначе».

Но есть и третий, самый опасный вариант предложенных версий. Операция «Мягкое подбрюшье»: усыпление бдительности. В разведке это называется «операция прикрытия с целью дезориентации противника».

Заявление о миролюбии России может быть классическим отвлекающим маневром. Лондон и Таллин пытаются «убаюкать» Москву. Логика проста: если мы публично признаем, что Россия не агрессор, Кремль может расслабиться, снизить уровень боеготовности на северо-западном направлении, перебросить резервы на СВО или на Юг. Это «информационный хлороформ».

Нас пытаются убедить, что с этого фланга угрозы нет. А в это время Эстония и Финляндия продолжают насыщаться ударными беспилотными системами, а в водах Балтики отрабатываются сценарии блокирования Калининграда и Санкт-Петербурга.

Невербальный сигнал, который посылает нам глава эстонской разведки, звучит так: «Мы переходим в режим тишины. Мы больше не будем кричать. Мы будем готовить удар молча». Это гораздо опаснее истеричных воплей политиков. Кричащий враг предсказуем. Враг, который внезапно начинает тебя хвалить за «сдержанность», держит нож за спиной. В этом конечно видится скрытая угроза: подготовка плацдарма для террора.

Нельзя исключать и версию подготовки провокации стратегического масштаба. Признав Россию «не агрессором», Запад готовит алиби для себя. Если (или когда) с территории Прибалтики будет нанесён удар, а он будет нанесён гарантированно — будь то запуск роя дронов по Санкт-Петербургу или по Пскову, или диверсия под флагом ВСУ на российскую инфраструктуру— это будет подано не как начало войны НАТО с РФ, а как некий локальный «инцидент», к которому официальный ни Брюссель, ни НАТО не имеют никакого отношения. Всё Украина.

MI-6 традиционно любит работать чужими руками. Эстония идеально подходит на эту роль «камикадзе». Заявление Росина же создаёт фон «нормализации», на котором любой резкий ответ России на будущую провокацию будет выглядеть как «неспровоцированная агрессия».

«Смотрите, — скажут они, — мы же признали, что русские не хотят войны, мы открылись им, а они ответили ударом». Это явная заготовка для будущего casus belli.

Резюмируя, хочется особо подчеркнуть: слова господина Каупо Росина в публичном пространстве эстонского СМИ не должны вводить нас в заблуждение. Эстонская разведка не обладает субъектностью, чтобы делать такого уровня заявления самостоятельно. Это текст, написанный в Лондоне. Цели этой спецоперации прозрачны для профессионала: сбить накал паники, который убивает экономику лимитрофов. Переключить внимание с подготовки к «горячей» войне на войну диверсионно-террористическую. Максимально усыпить бдительность Москвы, создав ложное ощущение безопасности на балтийском направлении.

Россия действительно прагматичный игрок, как верно заметил эстонский шпион. И именно поэтому наш прагматизм должен заключаться в том, чтобы не верить ни единому слову лютого геополитического врага, который внезапно начал говорить комплименты. Если в лесу волк начинает уверять овец в своем вегетарианстве, значит, стае просто нужно подойти поближе без лишнего шума.