Что ждет Россию в 2026 году: предсказания прорицателей и старцев

На пороге 2026 года часто звучат предсказания о грядущем переломном моменте для России. Затянувшийся военный конфликт, непонимание между странами рождают чувство тревоги у граждан. В поисках ответов на вопрос, что их ждет, они обращаются к публикациям разных пророчеств. «ФедералПресс» собрал предсказания разных провидцев о судьбах России и мира.

Предсказания Нострадамуса и Ванги

Считается, что французский астролог, врач, фармацевт и алхимик, живший в XVI веке, Мишель Нострадамус обладал даром прорицателя. До нас дошли его записи – так называемые стихи-катрены, в которых он якобы предсказывал будущее. Их можно трактовать по-разному. Одни видят в его стихах строки о «конце долгой войны», связывая ее с российско-украинским конфликтом. Другие ожидают удара астероида, который уничтожит землю, третьи того, что Европу ждут «жесткие войны», включая внутренние конфликты в Великобритании, четвертые – что в мир придет новая пандемия.

Как отмечают эксперты, тексты астролога допускают бесконечное количество толкований из-за метафорического языка.

Известная болгарская пророчица Ванга говорила, что примерно в двадцатые годы XXI века люди погрязнут в войнах. По ее словам, в это же время будет много природных бедствий и катастроф: пожаров, наводнений, засух и землетрясений.

«Одна часть мира замерзнет, а другая сгорит», – пугала прорицательница.

Ванга предугадала и появление искусственного интеллекта.

«Люди будут говорить с машинами, как с друзьями», – вещала она.

Однако Ванга повторяла, что предсказанное ею не окончательный вариант и в зависимости от поведения людей будущее может меняться.

Русская православная церковь отрицательно относится к деятельности Ванги. Святые отцы говорят, что знания о будущем либо могут быть Божьим откровением, либо носить демонический характер. Других вариантов нет. О том, как Ванга получала свои знания, можно узнать из книги племянницы Ванги: «Вопрос: Ты разговариваешь с духами? – Ответ: Приходят много, и все разные. Тех, которые приходят и постоянно рядом, я понимаю» (Правда о Ванге, М., 1999, с. 187).

«Мне было 16 лет, когда однажды в нашем доме в Петриче Ванга заговорила со мной. Только это был не ее голос, да и сама она не была собой – это какой-то другой человек, который говорил ее устами. Слова, которые я слышала, не имели ничего общего с тем, о чем мы говорили до этого. Словно какой-то другой человек вмешался в наш разговор. Голос произнес: «Вот, мы тебя видим…», – а затем мне было подробно рассказано обо всем, что я делала в течение дня до этого момента. Я просто окаменела от ужаса. Мы были вдвоем в комнате. Вскоре после этого Ванга вздохнула и сказала: «Ох, отпустили меня силы», – и как ни в чем не бывало снова вернулась к предыдущему разговору. Я спросила ее, почему она так неожиданно стала рассказывать мне, что я делала в течение дня, но она ответила мне, что ничего не говорила. Я рассказала ей о том, что слышала, а она повторила: «О, эти силы, маленькие силы, которые всегда рядом со мной. Но есть и большие, их начальники. Когда они решают заговорить моими устами, мне становится плохо, а потом я целый день как разбитая. Может, ты хочешь их увидеть, они готовы тебе показаться?».

Чувства угнетенности, уныния, которые сопровождали Вангу, указывают на то, что силы эти – падшие духи, отмечают священники.

Что предсказывала индийская прорицательница Арчена

Индийская прорицательница Арчена Нагабушанам тоже сделала ряд предсказаний на 2026 год. Еще в 2023 году она говорила, что завершение противостояния между Россией и Украиной наступит в конце 2026-го и закончится победой России.

Также она отмечала, что в наступившем году катаклизмы продолжатся. В Сочи возможны ураганы и разрушения, на Байкале – лесные пожары, а Москву накроет масштабное наводнение. Еще пророчица считает, что в России станет зимой меньше снега.

«Обильных снежных зим в России больше не будет, снег будет лежать не больше двух месяцев», – вещает она.

Между тем, по словам члена межсоборного присутствия РПЦ Михаила Тюренкова, истинная воля Божия сокрыта и всякое стремление ее угадать вне Церкви – соблазн. Если к словам православных старцев можно относиться с уважением, то к «навангованному» извне – с опаской.

Предсказания старцев

О боевых действиях на Украине говорили многие старцы. Так, почитаемый на Украине подвижник Зосима (Сокур) предвидел боевые действия и знал, что они завершатся победой России. Ушедший в возрасте 93 лет в 2025 году схиархимандрит Илия Ноздрин утверждал, что Россию ждет только победа.

Афонский монах Стефан Караульский, схиархимандрит Стефан (Милкович) говорил о грядущей катастрофе для США после 2025 года. По его словам, Штаты больше всего пострадают от водной стихии. При этом беженцы хлынут на территорию России. Он предупреждал, чтобы россияне берегли свои дома. Мигранты займут каждый уголок, который был безлюдным до этого.

В 2015 году киевские монахи спрашивали его о судьбе России. Он ответил так: «В Москве есть правитель. Он один настоящий христианин среди всех остальных правителей мира. Беречь его надо: ему очень тяжело, за него надо молиться…»

При этом старец жил в пещере без интернета и связи с любыми благами вешнего мира, в том числе без телефона и ТВ.

Жизнь Стефана Милковича была удивительная. В 1945 году сербские коммунисты приговорили его к расстрелу по ложному обвинению в сотрудничестве с немцами. Когда его уже поставили к стенке, он услышал внутренний голос: женщина велела ему бежать. Милкович не стал медлить и рванул с места. Солдаты открыли огонь, но ни одна пуля не задела беглеца.

Стефан расценил это как Божье чудо и отправился пешком на Афон. Сначала он поселился в сербском монастыре Хиландар, потом перешел к русским братьям в Пантелеймонов монастырь. Позже он избрал путь полного уединения и стал отшельником в пещерном скиту Карулия.

Пророчество Мессинга

В последние недели в Сети обсуждают пророчества Мессинга. Якобы в секретных архивах КГБ есть материалы о встречах Вольфа Мессинга с высшим руководством СССР, а среди них – последнее предсказание телепата. В нем он говорил о том, что в феврале 2026 года Россия окажется перед выбором, от которого зависит, быть войне или миру. Решающее слово останется за «человеком с голубыми глазами», который примет судьбоносное решение 26 февраля 2026 года. От этого решения зависит, увидит человечество 2027 год или нет.

Провидец якобы говорил о столкновении трех больших сил: орла (США), дракона (Китай) и медведя (Россия). Но появится и четвертая сила - «те, кто владеет золотом и информацией, у кого нет родины, но кто управляет странами». Именно она, по Мессингу, будет пытаться столкнуть больших игроков лбами.

Кроме того, предвестником перемен станет полет огромной кометы. За сутки до ключевого события все системы связи перестанут работать. Мир погрузится в тишину.

Провидец также говорил, что люди смогут создавать искусственный разум, но если будет избран путь разрушения, то все вернется к первобытному строю.