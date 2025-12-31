Президент Белоруссии Александр Лукашенко после того, как Россия продемонстрировала в деле новый ракетный комплекс средней дальности «Орешник», попросил президента Путина поделиться. Москва слово сдержала, и вскоре после того, как «Орешник» встал на боевое дежурство в российских Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН), мобильные комплексы появились и на территории Белоруссии. Эксперты считают, что мощный сигнал нашим недругам, которых, к сожалению, хватает.

Белорусская армия не относится к слабым. На вооружении есть мощные средства поражения целей на большой дальности. Например, стреляющая на 300 км реактивная система залпового огня «Полонез» калибра 301 мм. Но даже она не идет ни в какое сравнение с боевыми возможностями «Орешника», дальность которого, по оценке экспертов, может превышать 5000 км. То есть в зоне досягаемости этих ракет любая цель на территории Европы, включая Англию или Португалию.

Первое подразделение, оснащенное подвижным грунтовым ракетным комплексом «Орешник» заступило на боевое дежурство под флагом РВСН. Сообщает, что мобильные комплексы будут базироваться в Могилевской области, вблизи российско-белорусской границы.

Минобороны РФ впервые показало кадры секретного комплекса. Хотя сами пусковые установки комплекса не показаны.

Как отметил военный эксперт полковник Эдуард Басурин, отныне «Орешник» встал на страже Союзного государства России и Белоруссии, которые продемонстрировали силу сдерживания.

Совместное использование мощного оружия, сопоставимого по боевой эффектвиности с тактическим ядерным оружием, это свидетельство тесного военного сотрудничества между двумя странами и демонстрация решимости России обеспечить безопасность своих союзников. Ракетчики готовы выполнить любой приказ командования.

«Заступление «Орешника» на боевое дежурство – это не просто событие, - отметил полковник Басурин, - а мощный сигнал международному сообществу. Россия демонстрирует свою готовность к защите своих интересов и союзников, а также подчеркивает важность укрепления стратегического партнерства с Беларусью».

Публицист Руслан Осташко обратил внимание на то, что сообщение о заступлении ракет на боевое дежурство в Белоруссии впервые показали на видео после попытки Киева атаковать резиденцию Путина. «Намек на возможный ответ?» - задает он риторический ответ.

В свою очередь, обозреватель ресурса «Сапоги всмятку» отметил, что в опубликованном Минобороны России по этому поводу официальном видеоматериале показаны различные специальные машины из состава этого комплекса, но отсутствует изображение самой пусковой установки.