Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по кафе и гостинице с мирными людьми в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

ЧП произошло в поселке Хорлы на побережье Черного моря практически под бой курантов. В атаке были задействованы три дрона, один из них был начинен бомбой с зажигательной смесью. После попадания в здании начался сильный пожар, из-за которого спасателям не удалось вытащить людей. Многие сгорели заживо.

Теми самыми смесями летом киевские боевики жгли наши поля. Теперь они целенаправленно сожгли людей. Вот так выглядит «мир», к которому, по словам [президента Украины Владимира] Зеленского, он стремится. Владимир Сальдо губернатор Херсонской области

Погибли минимум 24 человека, в том числе ребенок. Еще более 50 человек пострадали, сейчас врачи борются за их жизни.

Сальдо поставил этот удар ВСУ в один ряд с трагедией в одесском Доме профсоюзов в 2014 году. Тогда украинские националисты подожгли здание с находившимися внутри оппозиционерами и расстреливали пытавшихся выбраться из огня людей.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Ведомство расценило удар ВСУ как теракт.

ВСУ сознательно идут на военные преступления

Украинские операторы дронов сознательно идут на военные преступления, атакуя гражданских лиц. Например, в Курской области беспилотник ВСУ атаковал велосипедиста. Тогда спасти 57-летнего мужчину не удалось.

Силовики: две группы ВСУ уничтожены в Краснопольском районе Сумской области

Также в сети распространились кадры, на которых украинский дрон разорвал крестившуюся на коленях женщину. До этого ВСУ направили беспилотники для добивания выживших после удара по населенному пункту Алешки.

Также ВСУ регулярно обстреливают гражданские объекты на территории России, в результате чего погибают и получают ранения мирные жители. Одним из самых крупных терактов стал удар американскими ракетами АТАСМS с кассетными боеприпасами по пляжу в Севастополе. Тогда жертвами атаки, стали четыре человека, двое из которых дети, пострадал еще 151 человек.

Однако самыми частыми остаются удары ВСУ по жилым домам. Одним из последних оказался инцидент 12 декабря, когда украинский дрон ударил по многоэтажке в Твери. Тогда пострадали семь человек, включая ребенка. Повреждения получили минимум десять квартир.