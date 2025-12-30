Атака на госрезиденцию Путина. Как отреагировали в России и в мире

Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с использованием 91 БПЛА на госрезиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области.

ТАСС собрал основное о реакции международного сообщества.

Мировая реакция

Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень рассержен" ударом Украины по госрезиденции Путина.Китай призвал стороны украинского конфликта избегать эскалации и создать условия для политического урегулирования кризиса, соблюдая три принципа: "предотвратить расширение конфликта, избежать эскалации ситуации, отказавшись от разжигания вражды, и создать условия для политического урегулирования кризиса".

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил обеспокоенность в связи с сообщениями об атаке ВСУ на резиденцию российского лидера.ОАЭ осудили попытку Киева нанести удар по госрезиденции и назвали этот шаг "гнусным нападением".Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо выразил мнение, что атака направлена на срыв Киевом переговорного процесса с участием Вашингтона по мирному урегулированию украинского конфликта.Сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо выразили солидарность с Путиным в связи с атакой дронов Киева на его резиденцию, отметив, что "фашизм ведет себя именно так, стремясь нивелировать силу переговоров, направленных на достижение мира в этом важном регионе планеты".

Президент Абхазии Бадра Гунба "решительно осудил" атаку ВСУ на резиденцию Путина.Вопиющие провокации киевского режима показывают, что он является главным препятствием для достижения мира, заявил ТАСС экс-премьер Украины (занимал пост в 2010-2014 годах) Николай Азаров. Он также назвал попытки Владимира Зеленского отстраниться от атаки на резиденцию российского лидера "жалким лепетом".Депутат Верховной рады Артем Дмитрук, покинувший страну из-за политического преследования, призвал задействованных в урегулировании украинского конфликта мировых лидеров признать Зеленского террористом.

Реакция в России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев своими терактами под аплодисменты Запада показал, что для него нет никаких ограничений. Она отметила, что ответы на атаки "будут не дипломатическими". Захарова также согласилась с утверждением, что атака Киева на резиденцию Путина стала "пощечиной" Трампу, который прикладывает усилия, чтобы "спасти остатки Украины".

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что после атаки на резиденцию Путина Зеленскому "придется прятаться до конца своей никчемной жизни".Владимир Зеленский "превзошел сам себя" в попытках исподтишка сорвать переговоры по мирному урегулированию на Украине, он давно практикует подход "террор ради отмены переговоров", заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Об атаке

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с использованием 91 БПЛА на госрезиденцию Путина в Новгородской области. Все беспилотники были уничтожены. Как отметил министр, информации о пострадавших и ущербе от обломков БПЛА не поступало.

В свою очередь помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что Путин в телефонной беседе обратил внимание Трампа на произошедшую "фактически сразу же" после переговоров США и Украины в Мар-а-Лаго атаку Киева и предупредил, что она не останется "без самого серьезного ответа". Также глава государства заявил американскому лидеру, что позиция России в переговорах по урегулированию конфликта на Украине будет пересмотрена.