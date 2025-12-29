Зеленский требует почти триллион долларов: куда столько денег и кто заплатит

Россия окажет помощь Украине в восстановлении после завершения конфликта. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. Эта беседа состоялась незадолго до встречи американского лидера с главой Украины Владимиром Зеленским во Флориде.

При этом, за пару дней до переговоров с Трампом, Зеленский заявил, что на восстановление страны и реализацию совместной со Штатами «дорожной карты процветания» до 2040 года потребуется около 700-800 миллиардов долларов. Он уточнил, что эта оценка охватывает оба направления, а работа над совместным видением будущего с США уже ведется. Что еще требует Украина и кто будет ей платить — в материале URA.RU.

Зеленский требует деньги

Зеленский в конце декабря 2025 года обвинил западные страны в финансовом саботаже и срыве оборонных усилий накануне запланированной встречи с Дональдом Трампом. В обращении президент Украины заявил, что партнеры направляют крайне недостаточный объем помощи.

Зеленский напрямую связал перспективу прекращения боевых действий с безотлагательным финансированием в размере сотен миллиардов долларов, необходимым для проекта будущего процветания государства. Он отметил, что Украине требуется поддержка со стороны Европы и США, подчеркнув, что сейчас недостаточно систем ПВО и оружия, а также существует постоянный дефицит денег, в частности на производство оружия и, самое главное, дронов. Глава Украины также упомянул про 800 миллиардов долларов на «дорожную карту процветания».

США в шоке

Отставной подполковник американской армии Даниэл Дэвис пришел к выводу, что суммы, требуемые Украиной на восстановление страны, являются неподъемными для ее западных союзников. Он заявил, что запрос в 800 миллиардов долларов нереалистичен, поставив вопрос о том, кто будет его оплачивать. Дэвис выразил убежденность, что государства Европы, сами испытывающие финансовые сложности, не имеют возможности брать на себя эти беспрецедентные расходы.

А Евросоюз даст Украине почти 100 миллиардов евро

В середине декабря на саммите в Бельгии Евросоюз одобрил программу финансирования Украины на 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы. Как заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта, средства будут предоставлены под ноль процентов, но без использования замороженных российских активов — это предложение было отклонено.

Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что российские активы останутся заблокированными до выплаты компенсации Украине. Также лидеры ЕС продлили санкции против России на полгода.

Президент Зеленский, выступая на саммите, настаивал на использовании этих активов для финансирования обороны. Решение о выделении средств из бюджета ЕС не поддержали Чехия, Венгрия и Словакия.

Не лучшие последствия

Сумма в 90 миллиардов евро не критична для экономики блока, но станет козырем для европейских политических сил, выступающих против трат на Украину. Такое мнение выразил политолог Федор Лукьянов. Эксперт подчеркнул, что если бы финансирование шло за счет замороженных российских активов, то можно было бы говорить, что «Россия платит сама». Однако этого не произошло, что усиливает позиции критиков.

Политолог также отметил, что такие силы укрепляются на выборах в Европе, например, во Франции, где растут шансы оппонентов непопулярного президента Франции Эммануэля Макрона. По словам Лукьянова, политическая нагрузка, которую надеялись снизить за счет российских средств, сохранится и даже усилится, поэтому основным последствием решения станет именно политический эффект.

Когда деньги поступят Украине

Финансирование от Евросоюза станет доступно Украине не позднее второй половины января 2026 года. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. По его словам, озвученным по итогам первого дня саммита ЕС, эти средства понадобятся Украине примерно с апреля или мая. Политик добавил, что финансирование на первый квартал 2026 года уже полностью обеспечено, поэтому нет необходимости срочно мобилизовывать деньги одномоментно.

Как Украина потратит выделенные ей деньги

Часть выделенных ЕС 90 миллиардов евро «непременно будет разворована». Такое мнение высказал член Совета по национальным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. По его оценке, Украина залатает этими деньгами бюджетную дыру в 40 миллиардов долларов, а остальное направит на продолжение боев, включая закупки вооружения и оплату логистики. Эксперт также подчеркнул, что Киев будет запрашивать у Европы еще больше средств. Это заставит страны ЕС сокращать социальные расходы.

Но уже ничего не спасет Киев

Новый кредит Евросоюза для Украины не изменит ситуацию на фронте в пользу ВСУ. По мнению аналитиков The Guardian, у Киева больше нет инструментов для военного перелома, а одобренные средства позволят лишь вести оборонительные бои как минимум до конца 2027 года, но не приведут к радикальному изменению баланса сил.

Как отмечает издание, инициатива на фронте с 2024 года остается за Россией. Устойчивость украинской обороны в среднесрочной перспективе вызывает вопросы, так как за последние полгода фронт ВСУ рухнул трижды на разных направлениях. Украинская армия сталкивается с острой нехваткой живой силы, а текущие темпы мобилизации лишь частично восполняют потери. В этих условиях, резюмирует издание, никакой кредит не сможет радикально повлиять на ситуацию.

Во сколько Западу обойдется восстановление Украины

Странам Запада придется выделить на восстановление Украины после завершения боевых действий более 500 миллиардов долларов. По мнению авторов The American Conservative, эти инвестиции будут сопряжены с попытками максимально использовать ресурсы страны в своих интересах.

Прогнозы издания указывают, что даже урегулирование конфликта не решит проблем Восточной Европы. В публикации приводится совместная оценка Всемирного банка, Европейской комиссии, ООН и Украины, согласно которой для послевоенного восстановления потребуется около 524 миллиардов долларов. Для сравнения отмечается, что стоимость плана Маршалла (программы помощи США Европе после Второй мировой войны) в пересчете на современные деньги составила бы лишь 175 миллиардов долларов.

Кто должен восстанавливать Украину

Расходы по послевоенному восстановлению Украины должны взять на себя Франция, Великобритания и Германия. Об этом сообщил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. По его мнению, именно эти страны являются главными выгодоприобретателями и спонсорами конфликта.

Парламентарий считает, что Вашингтон должен принудить европейские державы к срочному созданию фонда из их национальных резервов. Он также возложил на Запад полную моральную и политическую ответственность за произошедшее, назвав «недальновидное вмешательство» во внутренние дела Украины причиной, спровоцировавшей конфликт с Россией и вызвавшей разрушительную обратную реакцию.