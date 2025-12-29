Проваливай, я тебя разлюбил: почему США бросили Европу

Прошлый 2025 год войдет в историю как точка невозврата, год, в котором облик миропорядка, существовавшего более восьми десятилетий, полностью изменился. Символом этой эпохи стало беспрецедентное охлаждение отношений между Соединенными Штатами и Европой, приведшее к фактическому разрыву их 80-летнего стратегического союза, который можно считать одним из самых длительных в истории. Об этом пишет испанская El País (статью перевели ИноСМИ). Коренной пересмотр внешней политики Вашингтона, инициированный вернувшимся в Белый дом Дональдом Трампом, привел к полной реконфигурации глобальных альянсов, где Россия, по оценкам аналитиков, оказалась главным бенефициаром и победителем.

Идеологическую основу новых отношений заложила обновленная Стратегия национальной безопасности США, вдохновленная вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Этот документ, как пишет испанское издание, ознаменовал радикальный отход от курса предшественников Трампа. В нем Европейский союз впервые был обозначен не как союзник, а как проблемная структура, в то время как Россия и Китай перестали фигурировать в роли противников, превратившись в потенциальных партнеров по разделу сфер влияния. Для азиатских союзников Америки, таких как Япония, Южная Корея и Тайвань, эта переориентация стала источником глубокой обеспокоенности, заставив их почувствовать себя уязвимыми перед растущей мощью Китая.

Наиболее ярко новая реальность проявилась в подходе к украинскому вопросу. Мир на Украине в новой американской стратегии перестал быть самоцелью, превратившись лишь в инструмент для укрепления европейских экономик и восстановления стабильных отношений с Россией. В документе полностью отсутствуют какие-либо претензии к Владимиру Путину, а расширение НАТО на восток более не рассматривается как допустимый сценарий. Этот стратегический разворот был публично закреплен во время исторической встречи Трампа и Путина на Аляске, которая наглядно продемонстрировала новый формат прямого диалога между державами в обход прежних институтов.

С геополитической точки зрения, администрация Трампа сознательно отказалась от принципов, заложенных в Атлантической хартии 1941 года, подписанной Уинстоном Черчиллем и Франклином Рузвельтом в самый мрачный час Второй мировой войны. Отказ от территориальных завоеваний, право на самоопределение народов, продвижение коллективной безопасности — все эти основы послевоенного мира, которые позднее воплотились в создании ООН и НАТО, были де-факто отброшены. Вместо них Вашингтон предложил модель мирового устройства, основанную исключительно на грубой силе и разделе планеты на зоны влияния, что неизбежно ведет к ограничению суверенитета более слабых государств.

Европейский союз, лишившийся трансатлантической гарантии безопасности, оказался в глубоком кризисе. Пятая статья Североатлантического договора о коллективной обороне, хотя и не была формально отменена, на практике превратилась в пустую декларацию. Несмотря на то что американские войска пока не покинули свои базы в Европе, а генеральный секретарь НАТО предпринимает отчаянные попытки угодить Трампу, иллюзий быть не может: Европа осталась один на один с вызовами, к которым она не была готова. Призывы Ангелы Меркель, звучавшие еще в 2017 году, о необходимости взять ответственность за свою безопасность в собственные руки, так и не были реализованы, а теперь на это практически не осталось времени.

Таким образом, 2025 год стал водоразделом, завершив эпоху, длившуюся с 1941 года. Однополярный мир под руководством США ушел в прошлое, и возврата к нему, по общему мнению аналитиков, уже не будет. Главным итогом этого «великого переворачивания альянсов» стал фундаментальный пересмотр системы международных отношений, где традиционные союзы утратили силу, а новые правила игры диктуются прагматичными, а зачастую и циничными, договоренностями между великими державами, оставляя остальной мир в тревожной неопределенности, считает испанская газета.