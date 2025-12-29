Путин на трамплине в 2026-й: что маскирует отсутствие развязки украинского кризиса

Подведение итогов уходящего года и оперативный материал в номер – обычно это принципиально разные журналистские жанры. Обычно – но только не на излете 2025 года. Вассал коллективного Запада Зеленский встретился с верховным сюзереном этой геополитической общности Трампом.

Считающий себя самым хитрым и самым умным вассал попытался переписать повестку переговоров и развернуть сюзерена в сторону, в которую тот не хочется разворачиваться – в сторону конфронтации с Россией. Но сюзерен на ухищрения не поддался и вернул «излишне умного» подчиненного на почву реальности.

Это художественное описание может служить и краткой выжимкой итогов вояжа киевского начальника во Флориду непосредственно перед новогодними праздниками, и краткой выжимкой итогов всего 2025 года. Разумеется, в обе эти краткие выжимки необходимо добавить тот факт, что хитрый вассал пока отказывается выполнить то российское требование, с которым его американский сюзерен солидаризовался, как минимум, с августа этого года – о выводе украинских войск с территории Донбасса. Поэтому, оценивая ситуацию с точки зрения российских интересов, можно утверждать и то, что пресловутый «стакан» является наполовину полным, и то, что он является наполовину пустым.

В реальной жизни такое «состояние стакана» почти всегда является иллюзией. И для того, чтобы понять, с какой именно иллюзией мы имеем дело, полезно сделать несколько шагов назад – вернуться в совсем недавнее прошлое.

Заявление президента Российской Федерации от 21 ноября 2024 года:

«Продолжая курс на эскалацию спровоцированного Западом конфликта на Украине, США и их союзники по НАТО ранее заявили о том, что дают разрешение на применение своих систем дальнобойного высокоточного оружия по территории Российской Федерации. Экспертам хорошо известно, и российская сторона это неоднократно подчёркивала, что использовать подобное оружие без прямого участия военных специалистов стран – производителей такого оружия невозможно… Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять своё оружие против наших объектов, а в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать так же решительно и зеркально».

В 2025 году было несколько моментов, когда казалось, что это предостережение Москвы придется снова извлечь из политических запасников. Политический курс Трампа по отношению к украинскому кризису в течение последних 12 месяцев был каким угодно, но только не линейным. Младшим партнерам США по НАТО периодически удавалось «перенастроить» мозги американского лидера. Но эти «перенастройки» быстро слетали и Трамп возвращался к своей базовой позиции: у Путина полно козырей, у Зеленского козырей почти нет. Тот, у кого козырей нет, должен признать реальность и постараться как можно скорее закончить партию, приняв свой проигрыш.

Если смотреть на ситуацию под таким углом зрения, то ни о каком «наполовину пустом – наполовину полном стакане» не может быть и речи. Конечно, углы зрения могут быть самыми разными. Но важно то, что угол зрения Путина и угол зрения Трампа в самом ключевом сейчас вопросе практически совпадают. 27 декабря, президент РФ в ходе своего общения с военным руководством во время посещения одного из пунктов управления Объединенной группировкой войск:

«Судя по вашим докладам, судя по темпам, которые мы наблюдаем на линии боевого соприкосновения, наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований с занимаемых ими пока территорий фактически сводится к нулю. По разным совершенно соображениям. И если киевские власти не желают закончить дело миром, мы решим все стоящие перед нами задачи в ходе специальной военной операции вооружённым путём».

Президент США во время публичной части своих переговоров с Зеленским, 28 декабря: «Часть этих территорий уже была взята. Часть этих территорий, возможно, еще доступна. Но в течение следующих нескольких месяцев она может быть взята… Лучше заключить сделку сейчас». Отсылка к «следующим нескольким месяцам» не случайна. В 2025 году желаемой развязки так и не наступило. Все переносится на 2026 год. Хотя, употребив в этом контексте слово «все», я, наверное, несколько погорячился. Две важнейшие тенденции развития траектории украинского конфликта обозначились уже в году, который приближается сейчас к своему завершению.

Тенденция первая. В 2008 году в США вышла кинокомедия с Джимом Керри «Всегда говори да» (или, в оригинале – Yes Man). В 2025 году Зеленский, реагируя на предложения Путина по окончанию конфликта, «всегда говорил нет». Но события все равно тащили его за собой. Киевскому No Man оставалась лишь «царапать каблуками паркет». Тенденция вторая. Зеленский и стоящая за ним Европа уже перешли к стадии торга.

Как следует из опубликованной в 1969 году работы швейцарского психиатра Элизабет Кюблер-Росс, торг – это всего лишь третья и пяти стадий принятия неизбежного: стадии отрицания и гнева уже позади, но стадии депрессии и, собственно, принятия еще впереди. В международной политике все несколько иначе, чем в психиатрии – но именно несколько, не совсем иначе. В одной умной книге я недавно наткнулся на еще одну политическую метафору: иногда ветер дует тебя в лицо, затрудняя движение. А иногда он дует тебе в спину, подталкивая тебя вперед.

В 2026 году России точно не будет легко – ни до, ни после окончания торга (при условии, конечно, что этот процесс закончится в ближайшие 12 месяцев. На 100% это не гарантировано). Но в данный момент политический ветер точно дует нашей стране в спину. И это уже очень и очень немало.