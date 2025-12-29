Долину «взяли за живое»: продюсер раскрыл уязвимое место звезды

Скандал с обманом Ларисы Долиной не утихает, а только набирает обороты. Каждая новая деталь звучит всё более захватывающе. Как вообще опытная артистка с множеством связей в высших эшелонах власти могла настолько бездумно отдать всё своё состояние неизвестным голосам по телефону? Продюсер Леонид Дзюник, который был знаком с «королевой джаза» ещё со времён развала Союза, решил приоткрыть завесу тайны. И его версия заставляет взглянуть на всю эту историю под совершенно другим углом.

Как потерять всё и остаться на улице

Сначала давайте вспомним, какой масштаб приняла эта катастрофа. Знаменитость ухитрилась слить мошенникам абсолютно все сбережения, плюс выручку от реализации пятикомнатных апартаментов в столице. Но и этого оказалось мало – артистка принялась одалживать средства у своего окружения, чтобы переправить преступникам ещё больше.

Когда до звезды наконец дошла вся горькая правда о том, что её разводят как последнюю простушку, она бросилась отбивать проданное жильё в судебном порядке. И поначалу фортуна улыбалась ей! Целых три судебные инстанции приняли сторону певицы. Казалось, справедливость восторжествует.

Но не тут-то было. Высшая судебная инстанция страны словно холодным душем окатила все надежды – одним решением все предыдущие победы были аннулированы, а права новой хозяйки квартиры полностью подтверждены. В конце уходящего года столичный суд вынес окончательный вердикт о выселении Долиной из реализованной недвижимости. Прописку в престижном районе Москвы теряет теперь не только сама звезда эстрады, но также её дочь и маленькая внучка.

Зарубежные владения стали ловушкой

А теперь – самое интересное. Продюсер Леонид Дзюник рассказывает, что пересёкся с Долиной в бурные девяностые, когда та как раз приобретала эту самую злополучную квартиру. Хотя продюсер и певица не стали работать вместе, этого общения хватило, чтобы составить портрет артистки и понять её жизненный уклад.

Если верить Дзюнику, у Долиной целая империя заграничной недвижимости. Родительский дом на Украине, какие-то апартаменты на Апеннинском полуострове, жильё на Кипре – певица явно умела зарабатывать и грамотно вкладывала заработанное. Трудилась не покладая рук, получала достойные гонорары, инвестировала в надёжные активы.

Однако вся эта заграничная роскошь обернулась головной болью. Любая собственность за рубежом нуждается в регулярном обслуживании: счета за коммуналку, налоговые отчисления, платежи за управление, текущий ремонт. А вот с пересылкой средств за границу, как всем известно, возникли серьёзнейшие трудности. Именно на этом противоречии и сыграли жулики.

«На этом ее подцепили. Перекрыты все возможности отправлять деньги туда – а вся эта недвижимость требует финансирования», – подчеркнул продюсер в своём интервью.

Мошенники попали в десятку

Дзюник абсолютно убеждён: именно острая потребность экстренно переправить средства за пределы страны превратила Долину в идеальную жертву. Аферисты преподнесли ей вариант обхода всех ограничений, и певица проглотила наживку целиком. Продюсер не стесняется в выражениях, называя состояние артистки в те моменты близким к помешательству.

Он объясняет, что мошенники действовали крайне профессионально. Это не была атака наугад – преступники явно располагали информацией о больных местах своей жертвы. Они предложили выход из ситуации, которая действительно мучила певицу и не давала ей спать спокойно. А дальше психология сделала своё дело.

Выходит, что жулики не просто набрали номер случайной знаменитости. Они били прицельно, зная уязвимые точки. Преподнесли решение реально существующей проблемы, которая не давала покоя днём и ночью. Остальное было лишь вопросом времени и грамотного психологического давления.

Загадка, которую никто не может разгадать

Однако самый странный момент во всей этой криминальной драме – совсем другой. Аферисты выдавали себя за представителей главной спецслужбы страны. И вот здесь Дзюник озвучивает вопрос, который, вероятно, не даёт покоя всем наблюдателям за этим делом.

Даже зрители на концертах певицы строили догадки по поводу того, как мошенники смогли обмануть человека с такими обширными связями в самых верхах

Певица ведь не рядовая гражданка без связей. Она была членом Совета при президенте РФ по культуре и искусству, в 2024 году являлась доверенным лицом кандидата на пост президента РФ Владимира Путина, значит имеет выход на самые высокие инстанции. Ей прекрасно известно местонахождение главного офиса ФСБ, где приём ведётся без выходных и праздников. Там бы её встретили более чем радушно! Нужно было лишь доехать до официального представительства или набрать проверенный номер.

Продюсер искренне недоумевает: почему человек с таким статусом и возможностями доверился анонимным голосам в трубке вместо того, чтобы воспользоваться прямыми каналами связи с настоящими сотрудниками спецслужб?

Когда страх побеждает логику

Очевидно, что паника и навязчивое желание немедленно разрешить ситуацию с зарубежными активами полностью затмили здравый смысл. Когда в голове крутится одна мысль – вот-вот лишишься всего, что приобреталось годами за границей – способность трезво мыслить отключается напрочь. Тем более, если тебе подкидывают «секретный способ» перевода финансов, да ещё и под прикрытием государственных структур.

Нужен был способ вывода крупных сумм за границу, «сотрудники ФСБ» подвернулись как нельзя кстати

Преступники отработали схему виртуозно. Они точно определили ту самую проблему, которая не давала спать по ночам, создали иллюзию критической срочности и протянули спасательный круг. А потом артистка уже сама довершила начатое: распродала недвижимость, собрала займы у приятелей, перечислила всё до последнего рубля.

Печальная развязка

Сейчас Долиной необходимо полностью освободить жилплощадь в первых числах наступившего года. Высшая судебная инстанция подвела черту под этой историей, и оспаривать вердикт больше негде. Пятикомнатная квартира в самом сердце столицы отныне в руках совершенно постороннего человека.

А жулики загребли не только выручку от реализации этих апартаментов, но и все накопления звезды, к которым добавились ещё и заёмные средства от знакомых. Точная сумма держится в секрете, но даже без конкретики понятно – речь идёт о многих сотнях миллионов.

Случай с Долиной – яркая иллюстрация того, что ни положение в обществе, ни влиятельные знакомства, ни богатый жизненный опыт не защитят, если нажать на нужные кнопки в психике. Мошенники виртуозно находят уязвимые зоны, и заграничная собственность, остро нуждающаяся в денежных вливаниях в эпоху санкционных ограничений, оказалась безупречной приманкой.

А как думаете вы: могла ли Долина избежать этой ловушки, или мошенники подготовились настолько хорошо, что любой на её месте попался бы на эту удочку?