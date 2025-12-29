Зеленский сам начнет умолять Трампа остановить Путина, когда армия РФ подойдет к Днепру

С учетом темпов российского наступления в Донбассе интерес Москвы к выводу ВСУ с этих территорий «сводится к нулю», заявил президент РФ Владимир Путин на совещании в командном пункте Объединенной группировки войск.

«Судя по вашим докладам, судя по темпам, которые мы наблюдаем на линии боевого соприкосновения, наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований с занимаемых ими территорий фактически сводится к нулю по разным совершенно соображениям», — сказал верховный главнокомандующий.

Он снова подчеркнул, что Россия решит все задачи военной операции вооруженным путем, если Украина не хочет закончить всё миром.

«Мы видим, на Западе тоже появились умные люди, которые рекомендуют киевским властям принять достойные условия завершения конфликта и предоставляют хорошие базовые условия для обеспечения безопасности Украины на длительную историческую перспективу», — добавил Путин.

— Думается, изменению позиции способствовало то, что нашему военно-политическому руководству надоели все игры на Западе, когда появляется один план, потом в него вносятся изменения и он становится неприемлемым для России, — говорит военно-политический эксперт Владимир Сапунов.

— Это больше напоминает игру в «наперстки», чем стремления достичь договоренностей. И поэтому позиция Кремля ужесточилась. Неслучайно на недавней коллегии Минобороны Верховный дал понять, что политика России смещается. Уже очевидно, что европейцы, которые поддерживают Украину, что-то реального по мирным договоренностям предложить не могут.

«СП»: Российская армия сейчас владеет стратегической инициативой, наступает. Но с Купянском вышло не очень.

— Темпы наступления хорошие, 2025 год заканчивается лучше, чем прогнозировалось. Мы знаем, что в ноябре были рекордные темпы по отвоеванной территории вообще с первого месяца СВО. Поэтому, конечно, такие успехи, как взятие Красноармейска-Димитрова, взятие Гуляйполя не могут не вдохновлять, они влияют на ужесточение нашей политической позиции.

А что касается Купянска, то тут не надо спешить с выводами в духе «все пропало». Когда боевые действия идут почти четыре года, не может быть движения только в одну сторону, вперед. Мы помним, что в конце прошлого года Селидово тоже вроде бы взяли сначала, а потом пришлось отступать оттуда.

Сейчас наши подразделения часть Купянска контролируют. ВСУ смогли туда перекинуть серьезные дополнительные части. Идут упорные бои.

Надо отметить, что сложившаяся ситуация во многом связана с тем, что не выставили фланги как следует. Скорее всего, слишком быстро зашли в город, будучи недостаточно подготовленными для этого.

Командование наверняка имеет свой план действий. Возможно, Купянск сейчас - не первоочередная задача. Полагаю, она будет решаться в ближайшее время, когда будет закончена перегруппировка после окончательного взятия Покровско-Мирноградской агломерации.

«СП»: Бытует мнение, что переговоры с Киевом нам сейчас особо и не нужны. Можно их оттягивать, чтобы взять как можно больше территории?

— Думается, никакой необходимости затягивать переговоры нет. Очевидно, что противоположная сторона не может выполнить то, о чем заявляет. За громогласными заявлениями, как правило, ничего не стоит. Поэтому России даже оттягивать ничего не нужно, можно просто спокойно говорить, что мы ждем, пока будут выполнены наши требования. А пока вот те бумажки, которые вы нам присылаете, ничего общего с реальной обстановкой не имеют.

«СП»: С нашими территориями все ясно, а в Харьковской, Днепропетровской, Сумской областях есть конкретные цели? А то только пространные рассуждения о буферной зоне…

— На мой взгляд, и в Сумской, и в Харьковской, и в Днепропетровской областях никакими буферными зонами дело не ограничиться. Россия постарается максимально продвинуться на этой территории. Более того, именно в Днепропетровской области есть наилучшие шансы по конфигурации фронта осуществить такой же прорыв, как был осуществлен на Гуляйпольском направлении. Соответственно, и на самом Запорожском.

Так что успехи в Днепропетровской области имеют очень серьезный психологический характер, помимо оперативно-тактического.

После взятия Гуляйполя, после взятия Покровско-Мирноградской агломерации совершенно не обязательно, что наши войска напролом пойдут на Славянско-Краматорскую агломерацию.

В первую очередь, возможно, будут брать Константиновку, охватывая с флангов Славянск и Краматорск, как это было, в общем-то, везде до этого.

А за это время можно достичь существенных успехов и в Днепропетровской области.

Думаю, для нашей армии наступающий 2026 год должен стать продолжением успехов 2025 года. Конечно, это повлияет на переговорные позиции.

— Военное поражение Украины является вопросом времени, а не принципа, — считает историк, публицист, постоянный эксперт Изборского клуба Александр Дмитриевский. — Россия заинтересована в сокращении сроков конфликта и минимизации жертв, но если Украина отказывается от предлагаемых нами сравнительно мягких условий, то пусть не жалуется, что Кремль начнёт поднимать ставки. Заметьте, когда именно наш президент озвучил этот тезис: аккурат в тот момент, когда Зеленский был вызван «на ковёр» в Америку. Уже и западные эксперты признают отсутствие сильных позиций у Киева как на переговорах, так и на фронте. Да, украинское командование смогло собрать силы и нанести достаточно ощутимый контрудар на купянском направлении. Но история знает немало примеров, когда даже находящиеся в безнадёжной ситуации войска могли наносить серьёзный урон противнику. А украинская армия - вторая по мощности в Европе после российской, и пороху она хорошо понюхала. Так что не будем её недооценивать: бандеровцы решили дорого продать свои жизни. Тем не менее ни купянский контрудар, ни авантюра в Судже не способны переломить ход событий в пользу Киева. Это понимают и у нас, и за океаном. Поэтому в такой ситуации России можно занять позицию лисицы в винограднике: раз не могу сорвать гроздь— значит незрелая, а как созреет — сама упадёт. Особенно если вся логика событий подсказывает нам то, что играть придётся в долгую.

