Россиянин из Латвии рассказал о запрете праздновать Новый год по московскому времени

Власти Риги решили устроить Новый год строго по местному расписанию. Запустить салют по московскому времени теперь будет нельзя. Хотя разница всего час, но штрафы грозят серьезные. Физлицам — до 350 евро (32 тысячи рублей), компаниям — до 1,4 тысячи евро (128 тысяч рублей).

Россиянин, проживающий в Юрмале, рассказал, как это будет выглядеть на деле.

— Ой, мои друзья постоянно присылают все эти новости, — говорит Степан, который больше 10 лет живет в Латвии. — Честно говоря, я на такое не реагирую. Да все нормально будет! Все плюют на эти запреты.

По словам Степана, русофобию в Латвии чаще раздувают СМИ и местные чиновники. Тогда как в реальности всё гораздо спокойнее.

— Мой друг минувшим летом посетил Латвию, так он ни разу английский не вспомнил. В стране как говорили по-русски, так и говорят. Ничего не меняется. Едешь в электричке, все ругаются на чистом русском, посылают друг друга нашим отборным матом. Если бы кто-то замечание сделал, мол, че по-русски говоришь, на него бы весь вагон накинулся.

Степан рассказывает про отца, который гостит у него в Юрмале.

— Папе за 80, он у меня патриотически настроен. Перед приездом, беспокоился, как тут будет. И обалдел, когда за пару месяцев здесь латышскую речь почти не слышал. Куда бы ни пошел, везде говорят по-русски. Он ещё посетил местных врачей. Мой скептически настроенный отец признался, что местные доктора намного лучше ему всё объяснили, чем московские. Никаких проблем. Даже доктора, плохо знающие русский, переходили на его родной язык.

При этом Степан замечает, что претензии латышей к празднованию Нового года по часам, он все-таки понимает.

— Давай посмотрим с их колокольни. Вот ты живешь в Латвии, но почему-то празднуешь Новый год по российскому времени. Им обидно! Но в целом насчет Нового года ситуация раздутая. Ну запустил ты петарду в 11, а не в 12 ночи, и что? Думаешь, кого-то волнует это? Да фигня это все! В основном газеты пишут про запреты, в реальности ничего подобного нет.

— Поздравление с Новым годом Путина люди в Латвии смотрят?

— Многие будут смотреть. Дело в том, что сейчас среди простых людей нет такой политизированности. Я на примере отца убедился, как он тут со всеми общался на любые темы, политику тоже затрагивал. Ни грамма осуждения не получил! Так что все, что пишут, надо оценивать критически. Как и многое в этом мире.

По словам Степана, более «русского мира», чем в Латвии, он в Европе не встречал. Считает, именно поэтому в стране постоянно всплывают такие истории.

— Латышские чиновники, конечно, в шоке. Они не понимают, вот вроде бы русские уезжают отсюда, границы закрыты, а все равно только на русском у них все и говорят. И праздники русские отмечают. И что бы они ни делали, какие бы абсурдные законы ни принимали, ситуацию все равно не исправишь. Я уж молчу про Юрмалу, вот куда «русский мир» пришел давно и надолго.

— Тем не менее, штрафы за празднование Нового года по Москве не отпугнут жителей Латвии?

— Я тебя умоляю, все только посмеялись. Новый год тут отметят с размахом и по Москве, и по Латвии! На запреты наплевать! Помню, когда к нам приехали украинские беженцы, так на Новый год запретили пускать фейерверки. Местные стали бычить, и запрет сняли. Так же и с Новым годом. Кстати, уже не первый год чиновники пытаются что-то изображать по этому поводу. Ну что ты сделаешь, если вся Юрмала или Рига выйдет и зафигачит в 11 вечера салют? Ты что, весь город арестуешь?