Как «партия войны» в США пускает ко дну «большую сделку» с Москвой

В большой политике случайности исключены. Если вы видите, как на шахматной доске одновременно вспыхивают четыре разных пожара, значит, кто-то очень хочет, чтобы вы смотрели на огонь, пока «иллюзионист» смахивает с доски ключевые фигуры. Информационная атака на спецпосланника Стива Уиткоффа, возвращение ядерного оружия в Британию, анонс Трампом «Золотого флота» США и истерия вокруг Гренландии — это не цепь совпадений. Это единая, жестко скоординированная спецоперация «глубинного государства» по срыву диалога с Россией. Похоже, в США началась масштабная зачистка единственного канала связи с Кремлем под шум о «лазерных линкорах» и «ядерных бомбах в Британии».

Человек, который слишком много знал

Точкой бифуркации стали переговоры в Майами. Едва спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф назвал консультации с представителем Москвы Кириллом Дмитриевым «конструктивными» и публично заявил, что «Россия привержена миру», в Вашингтоне сработал сигнал тревоги. Система начала «убивать» переговорщика.

Почему именно Уиткофф стал костью в горле американского истеблишмента? Ответ кроется в закрытых досье: это единственный человек в окружении Трампа, который провел 6 личных встреч с Владимиром Путиным. Ни один американский чиновник за последние 75 лет не имел такого уровня доступа к российскому лидеру.

Более того, первая их встреча 11 февраля 2025 года прошла в формате «один на один», без сопровождения офицеров ЦРУ и «смотрящих» от Госдепа. Именно этот факт — отсутствие куратора, а значит и контроля — делает Уиткоффа смертельно опасным для «партии войны».

Он общается с Юрием Ушаковым напрямую через мессенджер, игнорирует диппротоколы и, что самое страшное для бюрократии США - составляет мирные планы (тот самый «документ из 28 пунктов») в обход Совета нацбезопасности.

Реакция системы была мгновенной и классической. По Уиткоффу ударили сразу из трёх стволов. Госдеп тут же начал «этическое расследование» его сделок с Объединенными Арабскими Эмиратами. Телеканал NBC запустил кампанию по стравливанию Уиткоффа с госсекретарём Марко Рубио, сливая информацию о том, что спецпосланник якобы действует за спиной шефа дипломатии. Агентство Associated Press добивает «раненого», вбрасывая инсайд, что Трамп якобы разочаровался в Уиткоффе и меняет его на зятя Джареда Кушнера. Это не борьба за этику. Это аппаратное уничтожение единственного канала, по которому могла пройти реальная договоренность, а не ее имитация.

Ядерный ошейник для Европы

Пока дипломатов «зачищают», военные повышают ставки. Пентагон реанимирует базу RAF Lakenheath в Великобритании, выделяя $264 млн на её модернизацию под хранение тактического ядерного оружия. Пресса подает это как сигнал Москве. Однако оперативный анализ документов говорит об обратном. Во-первых, это «долгострой»: инфраструктура будет готова не ранее 2028–2031 годов. Во-вторых, решение принималось ещё администрацией Байдена. Трамп лишь озвучил старую партитуру.

Но есть нюанс, который выдал вице-президент Джей Ди Вэнс. Он проговорился, что ядерное оружие нужно контролировать, чтобы оно не попало «не в те руки» в случае политических изменений в Европе. Переводя с дипломатического на человеческий: Вашингтон возвращает бомбы B61-12 на Туманный Альбион не столько для сдерживания России, сколько для того, чтобы держать на коротком поводке саму Европу. Вероятно, это страховка на случай, если к власти в ЕС придут силы, готовые к сепаратному миру с Москвой.

Дымовая завеса: «Золотой флот» и Гренландия

Чтобы отвлечь внимание американцев от провала на украинском треке и разгорающегося скандала с «файлами Эпштейна» (которые грозят похоронить репутацию многих в Вашингтоне), Трамп запускает два грандиозных медиа-пузыря. Первый — «Золотой флот». Анонс строительства линкоров класса «Трамп» с лазерами и рельсотронами выглядит как сценарий фантастического боевика. Эксперты ВПК прекрасно знают: рельсотрон — это проект, на который потратили миллиард и закрыли в 2021 году как неработающий.

Лазеров нужной мощности не существует в природе. А американские верфи, находящиеся в глубоком кризисе, не способны построить такие корабли раньше 2035 года. Но задача «флота» не воевать, а заполнять эфир величием, пока реальная политика трещит по швам.

Второй пузырь — Гренландия. Назначение спецпосланника по покупке острова и экономический шантаж Дании (остановка ветроэнергетических проектов Orsted на $25 млрд) — это чистой воды политтехнология. Создаётся образ «собирателя земель» и защитника от «китайской угрозы» в Арктике. Хотя любой политолог скажет: силовой захват Гренландии невозможен, а экономическая война с союзником по НАТО лишь показывает слабость гегемона, вынужденного грабить своих же вассалов.

***

Вердикт: мы наблюдаем не стратегию силы, а агонию управления. Трамп оказался зажат между двумя группировками. С одной стороны — «реалисты» (Уиткофф, Вэнс), предлагающие большую сделку. С другой — «ястребы» и «глубинное государство» (Рубио, ВПК), для которых мир — это потеря триллионных прибылей.

Атака на Уиткоффа показывает, что «ястребы» перешли в контрнаступление. Им не нужен мирный план, написанный в Майами без участия ЦРУ и АНБ. Им нужна контролируемая война. И ради этого они готовы пустить под откос любые договоренности, замаскировав свои действия белым шумом о лазерных пушках и покупке ледяных островов. Вашингтон сделал свой выбор: вместо дипломатии — диверсия.