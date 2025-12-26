Выселили, но не сломили. У Долиной есть запасной козырь? Юристы в шоке

Московские суды поставили точку в громком деле о квартире в элитном районе столицы. Но главная героиня скандала не намерена складывать оружие — она уже нашла новый способ продолжить борьбу. В статье рассказываем о ситуации по скандальному делу подробнее.

© соцсети

Решающий вердикт

Мосгорсуд вынес окончательное решение о выселении певицы, её дочери и внучки из квартиры в Хамовниках. Право собственности на жильё подтверждено за покупательницей Полиной Лурье. Судебное заседание длилось около двадцати минут, но перевернуло жизнь народной артистки России.

Решение вступает в силу немедленно — отсрочки не предусмотрено. Юристы предупреждали: после вердикта Верховного суда апелляционные акты обретают силу моментально. Ни один кодекс не даёт возможности отложить исполнение.

Продюсер артистки признался, что Лариса Александровна безумно переживает. Впрочем, не настолько, чтобы отменить гастроли и концерты. Шоу, как говорится, должно продолжаться — желательно с полными залами и растущими ценами на билеты.

Слёзы на сцене и аншлаги в прошлом

Одиннадцатого декабря во дворце культуры «Звезда» в Наро-Фоминске прошёл первый сольный концерт после публичного обсуждения скандала. Зал заполнился на восемьдесят процентов, публика встретила певицу аплодисментами и криками восторга. Билеты стоили от двух тысяч восьмисот до шести тысяч рублей — неплохая цена, учитывая репутационные риски.

Со сцены артистка со срывающимся голосом поблагодарила пришедших за неравнодушие к её творчеству и поддержку, назвав это бесценным. Зрители оказались преимущественно старшего и среднего возраста. Поклонники признавались журналистам, что следят за творчеством певицы два десятка лет и скандал с квартирой не изменил отношения к её таланту.

Логика фанатов проста: какая разница, что там какая-то многодетная мать без денег и без крыши над головой, когда есть любимая «Погода в доме»? Они уверены, что в скандале народная артистка стала жертвой обстоятельств, а не собственной жадности.

В финале концерта певица расплакалась, несколько раз поклонилась под бурные овации и призвала беречь себя и близких, помня, что надежда помогает выживать в самых тяжёлых жизненных ситуациях. Трогательный момент несколько испортил инцидент после выступления: когда журналисты попытались задать вопросы, охрана жёстко пресекла общение. Артистка молча скрылась в чёрном минивэне. Видимо, со слезами на глазах беседовать с прессой неудобно.

Цены растут, залы пустеют

Концертная афиша вызывает вопросы. На декабрьские и январские выступления в московских ресторанах продано меньше половины билетов, хотя их стоимость впечатляет — от девяти с половиной до пятнадцати с половиной тысяч рублей. Интересная деталь: цены выросли на шестнадцать процентов по сравнению с прошлым годом. Судебные издержки, понимаете ли, не оплатят себя сами.

До конца марта запланировано восемь выступлений — от камерных концертов в клубах до больших залов московского Дома музыки и питерского БКЗ «Октябрьский». Однако не всё гладко. Концерт в Туле четвёртого января отменили из-за катастрофически низкого спроса — зал на семьсот двадцать четыре места заполнили лишь на триста сорок девять мест. Организаторы не готовы работать в убыток.

Туляки, видимо, решили, что деньги лучше откладывать на квартиру — мало ли что. География верности имеет чёткие границы: Москва и Подмосковье — да, регионы — извините.

Артистку убрали из списка участников концерта к девяностолетию Людмилы Гурченко. Четыре новогодних выступления в Дубае отменены, не состоялось и семь корпоративов. Зато появилось много свободного времени для общения с адвокатами.

Загадочный отъезд, которого не было

Вечером после судебного решения 25 декабря корреспонденты засняли на видео, как артистка выходит из дома в сопровождении мужчины, садится в машину и уезжает. Казалось бы, история завершена — певица покинула чужую квартиру.

Однако через несколько часов адвокат Мария Пухова опровергла информацию, назвав её недостоверной. По словам защитницы, кто-то наполняет интернет ложными сведениями. Получается занятная ситуация: журналисты видели отъезд, но юрист утверждает, что это не имеет ничего общего с действительностью. Возможно, это была совсем другая Лариса Долина. Или галлюцинация. Или съёмки клипа «Уезжаю, но не совсем».

Правда остаётся загадкой. Одни источники утверждают об окончательном отъезде, другие настаивают, что певица по-прежнему в квартире и готовится к переезду по собственному графику. Адвокат заверила суд о намерении клиентки освободить жильё до десятого января. Ключевое слово — «намерении».

Новый иск: судиться до победного

Словосочетание «схема Долиной» и ещё четыре выражения войдут в словарь неологизмов. Для большинства это лингвистический курьёз, но для артистки — потенциальное основание для нового судебного иска.

Теоретически певица может подать в суд о защите чести и достоинства. Правда, придётся доказать негативный характер выражения и найти того, кто первым его произнёс. Председатель коллегии адвокатов Сергей Жорин пояснил, что потребуется лингвистическая экспертиза и установление факта существования такой схемы до конкретного случая.

Представьте судебное заседание: истица требует привлечь к ответственности всех пользователей интернета, употреблявших словосочетание «схема Долиной». Зал суда рассчитан на сто человек, ответчиков — полстраны. Придётся арендовать стадион.

Шансов на успех немного. Найти «нулевого пациента» — первого человека, произнёсшего эти слова, — практически невозможно. Выражение стало народным, его использовали тысячи людей в соцсетях и СМИ. Без установления первоисточника суд вряд ли встанет на сторону истицы. Хотя, учитывая предыдущий опыт с судебными решениями, кто знает?

От триумфа к краху

Полтора года назад певица продала пятикомнатную квартиру за 112 миллионов рублей. Покупательницей стала Полина Лурье. Затем артистка заявила о мошенниках, использовавших психологическое давление и убедивших её провести «спецоперацию» по защите имущества.

Первые суды встали на сторону знаменитости. Квартиру вернули, покупательница осталась без жилья и денег. Народная артистка — жертва, многодетная мать — злоумышленница. Всё логично. Тогда казалось, что справедливость восторжествовала.

Верховный суд увидел ситуацию иначе, указав на существенные нарушения в толковании норм права нижестоящими инстанциями. Квартиру вернули покупательнице. Оказывается, приобретать недвижимость в России всё-таки можно, и она даже может достаться покупателю. Иногда. После Верховного суда. Через полтора года ожидания.

Что дальше: три дома против одной квартиры

Адвокат заверила суд о намерении клиентки переехать до десятого января — быстрее законных сроков. Правда, с учётом опровержений насчёт отъезда неясно, когда это произойдёт реально.

Всем троим — певице, дочери и внучке — предстоит покинуть элитные апартаменты площадью 236 квадратных метров с роскошным интерьером в стиле начала нулевых. Впрочем, артистка владеет двумя земельными участками и домом в 363 квадратных метра. Плюс квартира у дочери. На улице точно не окажется.

Жаль только Полину Лурье с детьми, которая полтора года не может войти в квартиру, за которую отдала миллионы и вынуждена платить налоги за недвижимость, где продолжает жить продавец.

Продюсер намекнул о намерении обжаловать решение. Причина — позиция Верховного суда, который хоть и отказал в удовлетворении требований, но указал на ошибки нижестоящих инстанций. Значит, есть за что зацепиться. Суды — это надолго, а адвокаты не работают бесплатно.

Эффект, изменивший практику

Термин «эффект Долиной» описывает ситуации, когда продавец квартиры после получения денег заявляет о мошенничестве и пытается вернуть жильё через суд. После этого случая российские суды аннулировали более трёх тысяч аналогичных сделок. Добросовестные покупатели по всей стране оказались в ловушке.

Решение Верховного суда может переломить тенденцию. Юристы надеются на более внимательное отношение судов к правам покупателей. Хотя надежды юристов в России — штука хрупкая, как и уверенность в том, что купленная квартира действительно твоя.

История стала не просто скандалом — она изменила судебную практику и заставила общество задуматься о границе между защитой жертв мошенников и защитой добросовестных покупателей. А ещё дала понять: народное звание — не индульгенция.

Пока артистка собирает вещи в Хамовниках и готовится к январским концертам (если их не отменят), миллионы россиян следят за развитием событий. Использует ли она последний козырь с иском о словаре неологизмов? Время покажет.

Одно ясно точно — история не закончена. Суды будут, слёзы на сцене будут, концерты с полупустыми залами тоже. А вот квартиры в Хамовниках больше не будет. Зато останется дом площадью триста шестьдесят три квадратных метра. Скромно, но жить можно.

«Я бесконечно благодарна вам за то, что вы пришли — значит, вы всё ещё неравнодушны ко мне и моему творчеству», — сказала артистка своим фанатам со сцены в Наро-Фоминске.

Неравнодушие зрителей к творчеству — прекрасно. Но неравнодушие судов к правам покупателей квартир — тоже неплохо. Хотя второе случается реже первого.

А как считаете вы: должна ли певица была лишиться квартиры после решения Верховного суда, или Полине Лурье следовало требовать деньги с мошенников, а не у жертвы обмана? Можно ли вообще назвать человека жертвой, если он осознанно подписывал документы о продаже и встречался с покупательницей?