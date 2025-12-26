В Сумской зоне безопасности продолжаются интенсивные бои. Штурмовые подразделения ГрВ “Север” продвигаются сразу на восьми направлениях при поддержке авиации, артиллерии и "Солнцепеков".

На постоянной основе используются тяжелые ударные “Герани” с 90 кг взрывчатки. Они перешли в разряд мощных FPV-дронов и используются против хорошо укрепленных опорников и ПВД, которые обычными дронами-камикадзе не разрушишь.

Пошли сообщения, что враг в спешке укрепляет оборону на запасных позициях и проводит перегруппировку. Самостийные обзорщики с горечью признают, что вся перемога лета 2025 года обнулена. Не счесть, сколько тогда захисников задвухсотилось на “открытке” в районе Андреевки, чтобы показать в зомбоящике жовто-блакитную тряпку в этом разбитом в хлам селе. И вот тебе на… русские выдавливают захисников с того херойского плацдарма.

По информации “Северного ветра”, для недопущения драпа ВСУшников оттуда в спешке создаются из нацистов 225-го ОШП особо лютые заградотряды, которые возглавляет отморозок Сумрак. По его приказу неоднократно открывался огонь на поражение по укровоякам “натовской” 158-й ОМБр, созданной по лекалам британской армии.

В Харьковской области “северяне” продолжают продвижение на трех направлениях. И здесь выжигают врага неуловимые ТОСы. На место обугленных захисников бандеровские полевые командиры заводят новых смертников, которых после обнаружения нашими дроноводами опять накрывают “огнебаром”.

Так, 25 декабря в районе села Уды уничтожен взводный опорный пункт 22-й ОМБр ВСУ. Объективным контролем подтверждены большие потери личного состава, в том числе комвзвода в звании младшего лейтенанта.

В лесу возле недавно освобожденного Красного Лимана наши штурмовики заняли четыре опорных пункта ВСУ, продвинувшись на 450 м. Есть территориальные успехи в Волчанских Хуторах, которые скоро окончательно выйдут из бандеровского чата.

Тем временем в украинской параллельной реальности Генштаб ВСУ выдал очередную брехню. ЛОМы (лидеры общественного мнения) этой конторы на полном серьезе заявили, что херои выбили русских из н.п. Вильча. Причем первым об этом сказал пан Ковалев, кстати, русский выгодоприобретатель майдана.

Этот говорун пару дней назад зуб давал, что “украинская армия удерживает Северск” – ему друзья оттуда позвонили.

Правда, потом бандеровское Минобороны признало, что укровояки “переможно перегруппировались на более выгодные позиции” – в чистом поле, но это, как говорится, мелочи.

Согласно инсайдерским раскладам из того же Генштаба ВСУ, это не соответствует действительности. Да, Сырский, приняв на грудь стакан русской водки, снова бросил в атаку “мобиков” с недельной боевой подготовкой, но наступление ожидаемо провалилось.

Эти силы, комментирует самостийная “ЗеРада”, были использованы, как обычно, ради пиара, чтобы на фоне отступления ВСУ на других направлениях дать громадянам хоть какой-то ситуативный позитив.

Отдельно уточняется, что ЛОМы Банковой и самостийного Генштаба готовы лгать украинцам ради того, чтобы гасить зраду, покрывать свои ошибки, лишь бы оставаться на своих должностях у кормушки.

Еще один любопытный спич от очередного самостийного правдоруба: “Офисные и штабные крысы так и не отошли от своей любимой стратегии “мясных штурмов”. Они не прекратились, о них просто запретили писать и говорить. Кто рот откроет, того сразу «раздавят». ВСУ теряют довольно быстро территории на севере Украины, и этот тренд будет только усиливаться”.

В подтверждение провала “наступа на Вильчу” в Сети опубликованы кадры, подтверждающие наш контроль над местными дачами, то есть за южной окраиной поселка, об освобождении которого Минобороны РФ объявило три дня назад.

Интересную текстовую заявку опубликовала “Фронтовая птичка”: “За последнюю неделю существенно активизировалось Харьковское и Сумское направления. Продвигаемся планомерно и уверенно… Для противника там просто пекло… Судя по радиоперехватам, у ВСУ там большой кризис с мотивацией и обеспечением”.

“Фронтовая птичка” намекает на наступление ВС РФ в новом году на еще одном оперативном направлении. Кстати, вражеские обзорщики тоже вопят, что русские пойдут на Киев через Черниговщину, с которой Сырский вывел значительные силы для битвы за Купянск.

Дескать, россияне подыгрывают этой хотелке пана главкома и ждут удобного момента для прорыва.

Особо отметим, что кризис с мотивацией распространился в украинской армии даже на так называемые элитные части, в частности, на 47-ю бригаду “Магура”. В плен к “северянам” попал 40-летний щирый западенец Андрей Ковальский из Львовской области.

По его словам, он 8 месяцев копал окопы на Сумщине, после чего попал в госпиталь и сбежал в СОЧ (самовольное оставление части).

Командование части не подавало в розыск, вместо этого предпочитало забирать его зарплату себе. “Жаба”, видимо, взяла верх над инстинктом выживания, Ковальский вернулся в часть и сразу же попал на “передок”, где к бандеровцу вернулась жажда жизни, которая и привела его в русский плен.

Кроме того, львовский “магуровец” пожаловался на иностранных наемников: "Им сказали идти на ноль, они отказались". По его словам, из-за малолетства комбрига Данильчука (назначен по блату в 26 лет командиром целой бригады), иностранцы сами решают, где и когда им воевать.

И это не все любопытные моменты, озвученные Ковальским.

Например, в “Магуре” новейшие немецкие "Леопарды" и американские "Абрамсы" давно сменились на старые советские Т-64 и Т-72, восстановленные после критических повреждений. Самое паршивое, что платят гроши.

“Наиболее критическая ситуация сложилась у бывшего главного сержанта 47-й ОМБр Валерия Маркуса. Бедолага не может купить себе ЛЕГО. Зарплата не позволяет”, – иронизирует “Северный ветер” после блиц-допроса западенца.

