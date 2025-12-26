Япония утвердила рекордный военный бюджет

Кабинет министров Японии утвердил рекордный так называемый “оборонный” бюджет на фоне эскалации напряженности с Китаем. Японские ударные силы и средства береговой обороны будут усилены – и это происходит в то время как Пекин обвиняет Токио в разжигании “космической гонки вооружений”.

Проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, утвержденный в пятницу японским правительство, составляет более 9 трлн йен (58 млрд долларов) – что на 9,4% больше предыдущего бюджета, который истекает в апреле, констатирует The Guardian. Это увеличение происходит на четвертом году реализации пятилетней программы Японии по удвоению ежегодных расходов на вооружение до 2% ВВП.

Бюджетный план направлен на укрепление потенциала нанесения ответного удара и береговой обороны с помощью ракет класса "земля-корабль" и беспилотных арсеналов, указывает далее The Guardian. Для защиты побережья Япония потратит 100 млрд иен на развертывание “массовых” беспилотных аппаратов воздушного, надводного и подводного базирования для наблюдения и обороны в рамках системы под названием “Щит”, запланированной на март 2028 года, сообщили представители министерства обороны Страны восходящего солнца.

Увеличение бюджета происходит на фоне эскалации напряженности между правительствами Китая и Японии. Пекин последовательно возражал против усиления обороноспособности Японии, но отношения особенно испортились в прошлом месяце, когда премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что ее страна, вероятно, вступит в военное противостояние, если Китай нападет на Тайвань в рамках планов Пекина по воссоединению с этой территорией.

Высказывания Такаити вызвали яростную реакцию Пекина, который предпринял ряд дипломатических и экономических ответных шагов, напоминает The Guardian. Премьер Такаити отказалась отозвать свои комментарии, а ее правительство утверждает, что они не повлияли на оборонную политику Японии.

Китайские правительственные чиновники продолжают публично критиковать Токио, реагируя на любое заявление, связанное с военными вопросами, констатирует The Guardian.

В четверг министерство обороны Китая сообщило на регулярном брифинге для прессы, что последние разработки Японии в области космических технологий, некоторые из которых осуществляются в сотрудничестве с США, “ускоряют создание оружия массового уничтожения и милитаризацию космоса и разжигают гонку космических вооружений”.

По данным японских СМИ, с марта 2023 года Токио запустил несколько ракет с грузовыми космическими аппаратами и спутниками для систем GPS и сбора разведывательной информации.

“Учитывая, что злобные милитаристы Японии однажды предприняли внезапные атаки, а теперь страна проводит наступательную космическую политику, неудивительно, что растет обеспокоенность по поводу очередного сценария Перл-Харбора”, - заявил в воскресенье представитель китайского министерства обороны Чжан Сяоган.

Послевоенная так называемая «пацифистская» конституция Японии запрещает ей использовать силу в качестве средства урегулирования международных споров, но поправка, принятая в 2015 году, когда премьер–министром был наставник Такаити Синдзо Абэ, позволяет Стране восходящего солнца осуществлять “коллективную самооборону” в определенных ситуациях, даже если она не подвергается прямому нападению, напоминает The Guardian.

Текущая стратегия безопасности Японии определяет Китай как самую большую стратегическую проблему страны и призывает к более активной роли в сотрудничестве с США в области безопасности.

В четверг министерство обороны Китая также раскритиковало США за их продолжающуюся поддержку Тайваня, спустя неделю после того, как Вашингтон одобрил масштабную продажу оружия Тайбэю на сумму более 10 миллиардов долларов. Хотя формально США не признают Тайвань дипломатически, Америка является самым значительным сторонником Тайваня в противостоянии Китаю, и в соответствии с законодательством Соединенные Штаты обязуются предоставить Тайваню средства для “самообороны”.

На прошлой неделе Сенат США также принял Закон о выделении средств на национальную оборону, который предусматривает выделение до 1 миллиарда долларов в 2026 году на сотрудничество в области безопасности, связанное с Тайванем.

Чжан из китайского Минобороны обвинил США в “поощрении независимости Тайваня” и подрыве мира и стабильности.

Китай проводит многолетнюю перестройку и модернизацию своих вооруженных сил, направленную в значительной степени на то, чтобы иметь возможность взять Тайвань под свой контроль. Пекин утверждает, что Тайвань - это провинция, которая должна быть воссоединена с материковой частью.

Ранее в этом месяце китайские самолеты зафиксировали своим радаром японские самолеты во время учений вблизи юго-западной части Японии, что вызвало протест Токио. Блокирование радара считается одним из наиболее угрожающих действий, которые может предпринять военный самолет, поскольку оно сигнализирует о потенциальной атаке, заставляя самолет-мишень уклоняться.