Путин подарил предновогоднее настроение 40 заслуженным россиянам

На фоне сложных переговоров по Украине, которые только-только завершились в теплом Майами, в морозной предновогодней Москве президент Владимир Путин собрал почти полсотни известных хорошо и не очень россиян. Госнаграды нашли своих обладателей — людей, которые своим умом, своими руками, своим творчеством и своим словом защищали интересы страны. Каждый — на своем поприще. Никита Михалков, Владимир Соловьев, Мария Захарова, Сергей Когогин — это небольшая часть из внушительного списка.

Участников церемонии награждения, а их сегодня было более 40 человек, к Сенатскому дворцу Кремля привезли на двух больших автобусах. Здесь, в Екатерининском зале их уже ждали высокие награды, вручить которые должен был сам президент Путин.

За своим орденом «За доблестный труд» в Москву из Перми приехал оператор технологических установок «Лукойла» Дмитрий Рудаков.

«Это значимое для меня, конечно, событие. Государственные награды у нас редко бывают. Очень волнуюсь, — поделился Рудаков с собкором URA.RU. — Когда мне позвонили из Администрации президента и сказали, что нужно приехать в Москву, что награждать будет лично Путин, я не поверил. А на утро то же самое сказали на заводе. И это была не шутка».

А если без шуток, он понимает, что его награда — это награда всего коллектива, всей бригады, всего предприятия.

«С молодежью делимся своими секретами. Вообще ничего не скрываю. Говорю даже: если хочет что-то узнать, что-то забыл, звони в любое время дня и ночи. Молодого человека нужно научить всему: нам ведь вместе работать в одной бригаде, и я должен быть в нем уверен, в своем напарнике», — рассказал Рудаков.

Золотые звезды Путин вручил сегодня сразу семерым удостоенным звания «Герой труда». И в этом списке не только топ-менеджеры крупнейших компаний (такие, как директор Калининской атомной станции Виктор Игнатов, гендиректор «КАМАЗа» Сергей Когогин, президент «Транснефти» Николай Токарев), руководители крупных учреждений президент Московского международного Дома музыки Владимир Спиваков), но и не обремененные должностями и статусами аппаратчик-гидрометаллург «Норильского никеля» Александр Хохлачев и токарь Чепецкого механического завода Андрей Караваев.

Атомщик Виктор Игнатов рассказал URA.RU, что для него в течение всей жизни главным было — «четко выполнять свои обязанности».

«Для чего мы все живем? Для того, чтобы жизнь была лучше. И это мы ее должны делать такой. Производство улучшать с каждым днем. Просто любить свою работу и совершенствоваться самому», — поделился Виктор Игоревич, для которого сегодняшняя Золотая звезда стала первой наградой в жизни, полученной из рук президента.

Высшую награду страны — Орден святого Андрея Первозванного — Путин вручил главе российского союза кинематографистов Никите Михалкову. В разговоре с собкором URA.RU именитый режиссер, на груди которого уже сверкает Золотая звезда Героя труда, о своем личном секрете успеха сказал словами классика, Льва Толстого: «Делай, что должен. Пусть будет, что будет». По словам Михалкова, главный его двигатель по жизни и к высшим наградам государства — это «трудолюбие и терпение».

Из рук президента свои ордена «За заслуги перед Отечеством» разных степеней получили ректор МГИМО Анатолий Торкунов, экс-главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская, гендиректор Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова Олег Карпов, гендиректор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов, артист Евгений Князев, ведущий Владимир Соловьев, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пианист Денис Мацуев.

Вошедшего в Екатерининский зал Путина встречали стоя.

«Вручение государственных наград в Кремле в преддверии Нового года всегда проходит в особой атмосфере наступающего праздника, когда принято подводить итоги и строить планы на будущее, верить, что впереди — большая работа, большие свершения, много хорошего. Уверен, так оно и будет, все эти ожидания обязательно сбудутся. Залогом тому — созидательная сила российского общества», — обратился он к присутствующим.

По словам Путина, в зале собрались настоящие «творцы» — люди, которые творят — каждый в своей сфере: на производстве, в искусстве, в спорте. «Без творческого подхода добиться таких результатов, которых добиваетесь вы, невозможно.

Вы – творцы. Это значит, что и в вас есть искра божья. Эта искра очень ярко светится. Уверен, она будет светить вам и дальше», — сказал он.

У каждого из награжденных свой секрет успеха. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с трибуны сказала, что работает для своего Отечества и ради него, и все свои достижения посвящает стране. Для обладателя Ордена Почета режиссера Игоря Угольникова, что секрет успеха — в искренности.

«Только искренность важна: когда что-либо делаешь, нужно делать по-настоящему, с душой. Что бы ты ни делал, твоя искренность всегда победит, и успех всегда будет», — рассказал Угольников URA.RU.

Среди сегодняшних награжденных была еще и монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов екатеринбургского комбината «Электрохимприбор» Ольга Новикова. Ей на грудь Путин прицепил Орден Дружбы. Они успели обменяться даже парой фраз. После окончания церемонии Новикова сказала URA.RU, что президент заботливо предупредил: «Осторожно, не уколитесь».

Эмоции Ольгу Валериевну, конечно, переполняли. «Это непередаваемо, конечно. Здесь столько заслуженных людей, как по телевизору, и тут — я», — рассказывала с волнением Новикова URA.RU.

Но волнение было не только у простых работяг, которых сегодня, может быть, вообще впервые покажут по телевизору, по всем федеральным каналам, но и у тех, кто мелькает там едва ли не каждый день.

К трибуне с ответным словом сегодня подошли не многие. Глава Центра им. Пирогова Олег Карпов обратился к Путину со словами, которые часто говорят в стенах Екатерининского и Георгиевского залов Кремля, где обычно и проходят награждения: «Берегите себя. Ваше здоровье — это не только ваше. Это здоровье всей страны».