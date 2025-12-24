Смертельная водка: почему россияне перешли на нелегальный алкоголь

Цены на алкоголь в среднем за год выросли на 17%, у большинства граждан нет возможности приобретать в регулярном режиме легальный алкоголь, заявил НСН Максим Черниговский.

Когда растут цены на легальный алкоголь, когда принимаются ограничения на продажу, увеличиваются продажи именно нелегальной продукции, заявил НСН доцент кафедры менеджмента Президентской академии (РАНХиГС) в Санкт-Петербурге, руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.

В январе—ноябре 2025 года в России выдача новых лицензий на торговлю крепким алкоголем в ретейле и общепите сократилась на четверть год к году, до 10,5 тысяч. Сказалось в первую очередь снижение спроса на такую продукцию из-за роста на него цен, говорят эксперты. Негативную роль сыграли и ограничения на торговлю спиртным в целом ряде регионов страны, пишет «Коммерсант». Черниговский объяснил, с чем связано падение легального рынка алкоголя.

«Когда растут цены на легальный алкоголь, когда принимаются ограничения на продажу, увеличиваются продажи нелегальной продукции. Косвенные доказательства – это увеличение продаж самогонных аппаратов и увеличение продаж средств против похмелья. Потребление не падает, падают официальные розничные продажи. Для крупных городов основным каналом продажи нелегальной продукции является интернет. У нас продажи алкоголя в интернете запрещены в России, но это почему-то на деле касается только официальной продукции. А на маркетплейсах официально продают самогонные аппараты и так далее. У нас порядка пяти тысяч сайтов реализуют нелегальную продукцию», - объяснил он.

По его словам, от легального алкоголя россиян также отпугивают цены.

«Цены на алкоголь в среднем за год выросли на 17%. У большинства граждан нет возможности приобретать в регулярном режиме легальный алкоголь, потому что он для них дорогой. Минимальная розничная цена на бутылку водки 0,5 литра составляет в России 349 рублей. По данным Росстата, средняя цена – 420 рублей. В интернете можно приобрести аналог неизвестного качества по 150 рублей, а бутылку самогона можно приобрести в сельской местности за 100 рублей. В некоторых населенных пунктах вообще отсутствует легальный алкоголь, если говорим про сельскую местность», - добавил он.

В связи с этим он призвал усилить контроль за сырьем, которое попадает на рынок нелегального алкоголя.

«Меры, связанные с контролем за производством медицинского спирта и этилового спирта, не на таком высоком уровне. Партии проникают в нелегальное производство. Чаще всего реализуется именно этиловый спирт, что приводит к массовым отравлениям и смертям. Поэтому нужно решить проблему контроля сырья», - заключил собеседник НСН.

Снижение потребление алкоголя в России может объясняться тем, что россияне перешли с водки и коньяка на менее крепкие напитки, например, пиво и вино, кроме того, статистика не учитывает потребление нелегального алкоголя, например, домашних вин и самогона. Об этом НСН сказал руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев.