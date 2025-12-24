«Из-за жалких 100 рублей»… Что возмутило Яну Поплавскую после прямой линии президента

Прошла уже почти неделя с того дня, как Владимир Путин провел прямую линию, в ходе которой подвел итоги года и ознакомился с обращениями граждан. Однако ажиотаж, связанный с этим событием, не утихает. Наоборот, с каждым днем появляется больше причин для негодований. Вот и Яна Поплавская, актриса и общественный деятель, до глубины души возмущена тем, что сегодня творится в российской глубинке. Подробности – в данной статье.

Никто кроме Путина...

Традиционная прямая линия с населением, которая длилась свыше четырех часов, обнажила серьезную проблему: россияне в большинстве своем лишены возможности решать бытовые вопросы на местном уровне. Они, по сути, вынуждены ждать до конца года, чтобы получить возможность обратиться за помощью напрямую к главе государства.

В Кремле рассказали о не понравившихся Путину вопросах на прямой линии

Вопросы внутренней жизни России 19 декабря вышли на первый план, их оказалось превеликое множество. В основном они носили частный характер. К примеру, вдова участника СВО из Новосибирска пожаловалась президенту на чиновничью волокиту, из-за которой она до сих пор, спустя год с лишним после гибели мужа, не может оформить пенсии по потере кормильца на двоих детей.

Воспитательница одного из детских садов Тюменской области, кстати, многодетная мать (в семье воспитываются шестеро детей) поделилась своим печальным опытом взаимоотношений с местными чиновниками. Дело в том, что ранее им с мужем полагался пакет социальных льгот (денежные пособия, бесплатный проезд, льготные вычеты по платежам за ЖКХ и т. п.).

Однако в какой-то момент благодаря дополнительным заработкам главы семейства официальный доход превысил установленный социальными стандартами рубеж - сперва на 100 рублей, а затем на 259. В итоге их семью из восьми человек лишили прежней финансовой поддержки.

Путин назвал подобные попытки «сэкономить для бюджета» аморальными, тем более когда речь идет о многодетных семьях. Глава государства заявил, что правительство в кратчайшие сроки ликвидирует этот пробел в своей социальной политике.

«Вокруг семьи должна выстраиваться вся социальная политика государства - и федеральная, и региональная, - подчеркнул президент. - Перед принятием любого решения государство обязано сначала задать себе вопрос: как это отразится на жизни и доходах семей с детьми?»

Зачем столько чиновников?

Острые социально-бытовые темы, поднятые в ходе прямой линии, до глубины души потрясли одного из самых неравнодушных публичных людей России. Яна Поплавская, знаменитая Красная Шапочка, а ныне – ярая общественница задалась резонным вопросом: неужели и впрямь проблемы в стране может решать только Путин?

Больше всего ее возмутила история тюменской воспитательницы, семью которой лишили льгот из-за каких-то «жалких 100 рублей». Эта ситуация, по словам Яны, - за гранью цинизма. И таких семей, обиженных местными властями, по стране – превеликое множество.

При этом проблема не только в конкретных чиновниках, которые, ссылаясь на букву закона, разводят руками, а в самой бюрократической «прослойке», привыкшей лишь «имитировать работу да обогащаться».

«Местные чиновники ссылаются на закон, якобы ничего сделать нельзя. Но на то они и власть, чтобы сообщить наверх, что есть такая проблема, которую нужно решать. Гораздо легче разводить руками, чем что-то делать», - констатировала Поплавская. – Зачем нам такое количество чиновников разных мастей, депутатов?»

Самое циничное в подобных ситуациях, по мнению общественницы, то, что озвученные лично президенту вопросы решаются по щелчку пальцев. Только тогда «чинуши сразу бегут помогать». Выходит, что проблемы россиян может решить лишь президент.

Правда, некоторые пользователи Сети напомнили: не чиновники принимают законы, они всего лишь исполнители. Ответственность за законодательную базу лежит на плечах депутатов всех уровней – от муниципального до федерального. Другие согласны с Поплавской в том, что если «государственный человек видит абсурдность закона, он должен сигнализировать наверх, чтобы исправить ситуацию».

«Да им лень сигнализировать о чем-либо. Они всегда и везде только о себе, любимых, и думают», - пишут отдельные интернет-пользователи.

При этом «заступники» поясняют: чиновник находится на работе и должен соблюдать законы. Если он будет их нарушать, то его уволят, а то и посадят. Ведь он распоряжается не личными средствами, а государственными – подотчетными. Чем он будет оправдывать разбазаривание госсредств? Человеческим отношением? Подобный термин в праве, увы, отсутствует.

В общем, Яна Поплавская в очередной раз подняла весьма острую и наболевшую проблему, с которой ежедневно сталкиваются тысячи россиян. Вот только как ее решить, причем оперативно, - большой вопрос. Хотя... президент России по итогам прямой линии свой вердикт уже вынес отдельным «чунашам». Дело за малым...