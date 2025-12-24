Возросло число жертв взрыва в Москве. Что известно о подрывнике и погибших полицейских?

До трех увеличилось число жертв взрыва автомобиля на юге Москвы. Помимо двух сотрудников полиции не выжил и сам подрывник. Подробности случившегося раскрыли в Следственном комитете России.

По имеющимся данным, ночью двое лейтенантов полиции увидели подозрительного мужчину возле служебной машины на Елецкой улице. Они подошли ближе, чтобы задержать неизвестного, и в этот момент произошел взрыв. В результате полученных ранений двое сотрудников полиции, а также находившийся рядом с правоохранителями человек не выжили. По предварительным ДПС со стороны пассажирского сиденья рядом с водителем.

Сейчас следствие устанавливает механизм приведения в действие взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников полиции и незаконном обороте взрывчатки.

На подрыв сотрудников ДПС в Москве отреагировал военкор Александр Сладков. Он обеспокоен ростом случаев атак внутри России на представителей силовых структур и военнослужащих. Спецслужбы Украины, Англии и США пытаются открыть диверсионный фронт внутри РФ, полагает Сладков.

Молодые офицеры были друзьями детства

Лейтенанту полиции Илье Климанову, ставшему жертвой подрыва, было 24 года. Он пришел на службу в московскую полицию в октябре 2023 года. Вторая жертва — лейтенант Максим Горбунов поступил на службу в органы внутренних дел в феврале 2022 года, ему было 25 лет. Дома у него остались супруга и девятимесячная дочь.

поселке Михнево Ступинского городского округа и дружили с детства. Илья увлекался футболом, играл за местную команду на профессиональном уровне. Максим закончил ведомственное учебное заведение МВД и устроился в ГИБДД в феврале 2022 года. Туда же после армии пришел Илья.

В Госавтоинспекции Москвы заявили, что семьям будет оказана вся необходимая помощь.

Все произошло в нескольких сотнях метров от места, где взорвали автомобиль российского генерала

Утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве была приведена в действие бомба под днищем машины офицера. Позже выяснилось, что жертвой стал генерал-лейтенант Фанил Сарваров, занимавший должность начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Российский полковник в отставке Виктор Баранец назвал управление, возглавляемое Сарваровым, мозговым центром Российской армии. По словам военного обозревателя, управление оперативной подготовки Генштаба под командованием Сарварова обобщало и внедряло полученный боевой опыт. Сам генерал-лейтенант сочетал в себе глубокие академические знания с многолетней практикой на поле боя и был бесценным специалистом.