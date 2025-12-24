На месте гибели генерала Сарварова снова взорвался автомобиль, есть жертвы

Несколько взрывов прогремело на месте, где ранее на парковке взорвали автомобиль российского генерала Фанила Сарварова. Жители столичного Орехово-Борисово сообщили, что слышали минимум два громких звука на улице Елецкая.

Позже стало известно, что на юге Москвы взорвался автомобиль. Также сообщалось о дыме и пожаре. В сети появились кадры с места взрыва.

По предварительным данным, неизвестный бросил в салон автомобиля пакет, который позднее сдетонировал.

На месте взрыва в Москве заметили подозрительного мужчину в маске

Криминалисты и следователи столичного СК устанавливают обстоятельства инцидента. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.

В связи с инцидентом, произошедшим на улице Елецкой в городе Москве, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело Следственный комитет России

В результате взрыва погибли сотрудники ДПС

Двое сотрудников ДПС погибли при взрыве самодельного взрывного устройства (СВУ) на улице Елецкой в Москве.

Еще двоих раненых увезли с места происшествия на скорой помощи. Их состояние оценивается как тяжелое. По данным Telegram-канала Mash, один из пострадавших лежал на земле с поврежденными ногами.

В настоящее время местность обследуют с собаками на предмет заложенных самодельных взрывных устройств.

На этом же месте погиб российский генерал

Утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве была приведена в действие бомба под днищем машины офицера. Позже официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что погибший — генерал-лейтенант Фанил Сарваров, занимавший должность начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Возможным мотивом подрыва Сарварова могла быть работа управления оперативной подготовки Генштаба, начальником которого он был. Полковник в отставке, военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец объяснил, что это управление отвечает за планирование применения Вооруженных сил России, подготовку и проведение крупнейших учений, обобщение и внедрение боевого опыта.

Его управление в Генштабе — «мозговом центре» нашей армии — одно из ключевых. Потому на Сарварова у врагов России, конечно, имелся «особый зуб». Он был внесен в базу «Миротворца» как цель для уничтожения Виктор Баранец Полковник в отставке, военный обозреватель

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, в свою очередь, отметил, что подрыв Сарварова вкупе с предыдущими терактами в отношении генерал-лейтенантов Игоря Кириллова и Ярослава Москалика говорят об их четкой направленности — провокациях и срыве переговорного процесса.