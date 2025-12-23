Долина судится за лицо? Чем рискуют продавцы масок со снимками артистки

Продажи товаров с изображением скандально известной певицы Ларисы Долиной бьют рекорды на маркетплейсах. Может ли продажа таких сувениров с фотографией довести до нового суда? «Вечерняя Москва» пообщалась с адвокатом, председателем Московской коллегии адвокатов «Абсолют» Полиной Денисовой и узнала подробности.

Ростовые фигуры, картонные и тканевые маски с изображением певицы — все это сейчас можно приобрести на маркетплейсах. И эти товары пользуются большим спросом! В пресс-службе одного из крупнейших маркетплейсов журналистам прокомментировали, что «эффект Долиной» отразился на продажах.

— Хотя товары с изображением певицы и не пользуются массовым спросом, но по сравнению с «доскандальным» периодом ряд некоторых из них показал крайне высокую динамику продаж. Например, продажи картонной фотомаски со знаменитостью выросли на 500 процентов в натуральном выражении (по количеству проданных штук), постеров с певицей — на 650 процентов, а ростовых кукол купили на 300 процентов больше, — говорится в сообщении.

К слову, стоимость тканевой маски с лицом певицы составляет около 400 рублей. Версия из плотного картона будет чуть дороже — около 500 рублей.

При этом продажи виниловых пластинок и CD-альбомов Ларисы Долиной упали чуть ли не до нуля.

Вот какой он — эффект отмены. «Стебные» продукты россияне покупать готовы, а официальные товары, от продажи которых певица наверняка получит прибыль, — извольте.

Аналитики также отметили, что некоторые товары, например постеры с автографом Долиной, продаются со значительными скидками — до 95 процентов!

Заработать на лице артистки, конечно, пытаются. Однако тут есть риски. Юристы отмечают: продажа товаров с лицом Долиной грозит предпринимателям судебными разбирательствами.

— Использование чужого изображения регулируется нормами по защите интеллектуальных прав Гражданского кодекса России. У нас есть статья 152.1 ГК РФ, которая предусматривает запрет на использование чужого изображения без согласия этого человека. Авторское право есть и у фотографа. Часто снимки звезд предприниматели берут из сети и просто распечатывают. Правообладатель в таком случае может направить заявление о нарушении авторских прав, — объясняет адвокат Полина Денисова.

Грозит такое баловство большими штрафами — сумма может доходить до нескольких миллионов.

В сети уже можно найти сообщения о том, что Лариса Долина подала в суд на производителей ростовых кукол с ее изображением.

— Никто не может пользоваться моим именем, я никому не разрешаю это делать. Но патентовать я его не планирую, — заявила она.

Возможно, Долина последовала примеру актера Сергея Безрукова. В ноябре он обратился в Хамовнический районный суд с иском для запрета продажи масок с изображением своего лица. В заявлении он указал, что индивидуальная предпринимательница Кристина Соболевская использует его персональные данные, и требует взыскать с нее компенсацию морального вреда.

Ранее так же поступила Анна Семенович. Артистка решила взыскать через суд 10 миллионов рублей за самовольное использование ее образа. Картонную куклу с ее изображением продавали на популярном маркетплейсе.

