Долина судится за лицо? Чем рискуют продавцы масок со снимками артистки
Продажи товаров с изображением скандально известной певицы Ларисы Долиной бьют рекорды на маркетплейсах. Может ли продажа таких сувениров с фотографией довести до нового суда? «Вечерняя Москва» пообщалась с адвокатом, председателем Московской коллегии адвокатов «Абсолют» Полиной Денисовой и узнала подробности.
Ростовые фигуры, картонные и тканевые маски с изображением певицы — все это сейчас можно приобрести на маркетплейсах. И эти товары пользуются большим спросом! В пресс-службе одного из крупнейших маркетплейсов журналистам прокомментировали, что «эффект Долиной» отразился на продажах.
— Хотя товары с изображением певицы и не пользуются массовым спросом, но по сравнению с «доскандальным» периодом ряд некоторых из них показал крайне высокую динамику продаж. Например, продажи картонной фотомаски со знаменитостью выросли на 500 процентов в натуральном выражении (по количеству проданных штук), постеров с певицей — на 650 процентов, а ростовых кукол купили на 300 процентов больше, — говорится в сообщении.
К слову, стоимость тканевой маски с лицом певицы составляет около 400 рублей. Версия из плотного картона будет чуть дороже — около 500 рублей.
При этом продажи виниловых пластинок и CD-альбомов Ларисы Долиной упали чуть ли не до нуля.
Вот какой он — эффект отмены. «Стебные» продукты россияне покупать готовы, а официальные товары, от продажи которых певица наверняка получит прибыль, — извольте.
Аналитики также отметили, что некоторые товары, например постеры с автографом Долиной, продаются со значительными скидками — до 95 процентов!
Заработать на лице артистки, конечно, пытаются. Однако тут есть риски. Юристы отмечают: продажа товаров с лицом Долиной грозит предпринимателям судебными разбирательствами.
— Использование чужого изображения регулируется нормами по защите интеллектуальных прав Гражданского кодекса России. У нас есть статья 152.1 ГК РФ, которая предусматривает запрет на использование чужого изображения без согласия этого человека. Авторское право есть и у фотографа. Часто снимки звезд предприниматели берут из сети и просто распечатывают. Правообладатель в таком случае может направить заявление о нарушении авторских прав, — объясняет адвокат Полина Денисова.
Грозит такое баловство большими штрафами — сумма может доходить до нескольких миллионов.
В сети уже можно найти сообщения о том, что Лариса Долина подала в суд на производителей ростовых кукол с ее изображением.
— Никто не может пользоваться моим именем, я никому не разрешаю это делать. Но патентовать я его не планирую, — заявила она.
Возможно, Долина последовала примеру актера Сергея Безрукова. В ноябре он обратился в Хамовнический районный суд с иском для запрета продажи масок с изображением своего лица. В заявлении он указал, что индивидуальная предпринимательница Кристина Соболевская использует его персональные данные, и требует взыскать с нее компенсацию морального вреда.
Ранее так же поступила Анна Семенович. Артистка решила взыскать через суд 10 миллионов рублей за самовольное использование ее образа. Картонную куклу с ее изображением продавали на популярном маркетплейсе.
ВЫЙДУ НА КОРПОРАТИВ КОНЕМ
В преддверии Нового года у россиян пользуются спросом тематические маски. Очень популярны маски с символом наступающего года — коня. Также можно купить полноценную резиновую голову. Кроме того, популярны маски с изображением Гринча, «похитителя Рождества». Продаются маски и с героями мемов, например, лягушкой Пепе или котом, который говорит «окак».
Для тех, кому мало маски, маркетплейсы предлагают разнообразие новогодних пижам и костюмов. Есть и забавные, например, свитер с оленем, на котором вместо орнамента буквально написано «свитер с оленем». А еще можно приобрести костюм... пенного! Пивной орнамент точно не останется незамеченным на вечеринке.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Роман Масленников, основатель агентства по продвижению:
— Конечно, такие маски покупают для развлечения. Например, для вечеринки или корпоратива. При этом сами звезды считают, что такие маски портят их имидж. У нас в России в принципе нет традиции «надевать» чужое лицо. На Западе к этому относятся по-другому. Там, наоборот, популярны такие флешмобы. При этом на самом деле звездам будет выгодно (если они сами это инициируют) официально продавать маски со своим изображением. Так удовлетворят спрос своей аудитории. Для этого, правда, нужна команда: мерч-директор, PR-специалист, маркетолог.