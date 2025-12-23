Первый в России штраф за склонение к аборту: как работает этот закон

В России назначили первый штраф за склонение к аборту. К административной ответственности привлекли мужчину, который предлагал заплатить за прерывание беременности женщине, ждавшей от него двойню. В России нет единого запрета на склонение к абортам, но он действует в отдельных регионах. Как работает этот закон и как доказать факт принуждения к аборту — в материале «Вечерней Москвы».

Первый штраф за склонение к аборту

История с первым в России штрафом за склонение к аборту произошла в Саранске (Республика Мордовия). Местный житель предложил прервать беременность своей возлюбленной, которая ждала от него двойню. Мужчина готов был оплатить процедуру.

Женщина отказалась, оборвала все связи с возлюбленным и через некоторое время родила сына и дочь. Но, как сообщают в благотворительном фонде «Женщина за жизнь», разлад с отцом малышей «негативно отразился на эмоциональном состоянии матери». Потерпевшей понадобилась помощь психолога. Еще женщина обратилась в правоохранительные органы и обвинила бывшего в склонении к аборту.

— В ходе разбирательств и предоставления доказательств отец детей признал свою вину, однако на заседании начал отрицать факт склонения к аборту, — рассказали в фонде.

В итоге суд встал на сторону матери, признал отца виновным и оштрафовал его на пять тысяч рублей.

В каких регионах действует такой запрет

В России нет единого закона, запрещающего делать аборты и склонять к этой процедуре. Но соответствующие ограничения действуют в отдельных регионах.

Впервые такой закон приняли в Мордовии. С 2023 года там запретили пропагандировать аборты, затем 10 из 18 местных частных клиник полностью отказались от услуг прерывания беременности. В том же году к этой инициативе присоединились другие регионы.

Частные клиники полностью или частично сдали лицензию на проведение абортов в 18 субъектах:

Республика Крым (все частные клиники);

Приморский край (все частные клиники);

Тверская область (все частные клиники);

Липецкая область (все частные клиники);

Магаданская область (все частные клиники);

Вологодская область (все частные клиники);

Республика Адыгея (все частные клиники);

Карачаево-Черкесская Республика (все частные клиники);

Республика Ингушетия (все частные клиники);

Чукотский автономный округ (все частные клиники);

Нижегородская область (подавляющее большинство частных клиник);

Пензенская область (большинство частных клиник);

Республика Татарстан (19 частных клиник);

Курская область (четыре из пяти частных клиник);

Калининградская область (семь из восьми частных клиник);

Челябинская область (три частные клиники);

Тамбовская область (две частные клиники);

Республика Бурятия (некоторые частные клиники).

Однако это не значит, что в некоторых регионах полностью запрещены аборты. Их по-прежнему можно сделать, но в государственных учреждениях. А в регионах, где частные клиники по-прежнему проводят прерывание беременности, врачи имеют право первыми предложить женщине такую услугу. Но непосредственно перед процедурой действует так называемый период тишины, когда пациентка может обдумать свое решение. Если срок беременности большой, то период тишины составляет 48 часов, а если маленький — неделя. Также обязательна консультация психолога.

Если от проведения абортов частично отказались лишь в 18 регионах, то запрет склонения к процедуре прерывания беременности ввели в 27 российских субъектах:

На Дальнем Востоке: Забайкальский и Приморский края;

В Сибири: Республика Алтай, Хакасия, Красноярский край, Омская область и Кузбасс;

На Урале: Курганская область;

В Поволжье: Чувашская Республика, Нижегородская область, Пензенская область, Кировская область;

В ЦФО: Брянская, Воронежская, Курская, Орловская, Смоленская, Тамбовская и Тверская области;

В СЗФО: Санкт-Петербург, Республика Коми, Вологодская, Калининградская, Новгородская и Псковская области;

В ЮФО: Крым.

Во всех этих регионах склонение к аборту считается административным нарушением. Размеры штрафов везде разные. В среднем для граждан они составляют от трех до пяти тысяч рублей, а для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — до 500 тысяч рублей.

Как доказать склонение к аборту

Ответственность за склонение к абортам была введена в регионах в первую очередь для людей, которые никак не относятся к будущему ребенку. Например, для врачей, которые настаивают на такой процедуре с целью подзаработать. Но не для родителей. Об этом «Вечерней Москве» рассказала юрист, специалист в сфере семейного права Мария Ярмуш.

— Эти штрафы должны действовать в отношении людей, которые не имеют никакого отношения к ребенку. Например, женщина может обвинить в склонении к аборту врачей, которые хотят провести процедуру и получить за нее деньги. Или начальство на работе, которое говорит, что женщине нельзя будет уходить в декрет, иначе она «застопорит» работу компании. Но на родителей это не должно распространяться, — считает она.

Юрист подчеркнула, что такие действия можно трактовать по-разному. По словам Ярмуш, если сделать аборт предлагает будущий отец, то это можно расценить не как склонение к прерыванию беременности, а как обсуждение будущей семейной жизни.

— Понятное дело, что окончательное решение остается за женщиной, но отец тоже имеет право обсуждать будущее своей семьи. У него объективно может не быть денег на содержание малыша, условий для его проживания и воспитания. И если мужчина предлагает сделать аборт, то это просто обсуждение, предложение. Это вполне естественно. Если же такое предложение сопровождается, например, угрозами, то уже стоит идти в полицию, — сказала специалист в сфере семейного права.

При этом, по словам Ярмуш, доказать факт склонения к аборту достаточно сложно. Для этого нужно либо прямое признание обвиняемого, либо достаточно однозначные улики.

— В случае с парой из Мордовии дело, вероятно, в том, что мужчина изначально признался, что склонял женщину к аборту. Этого уже вполне достаточно, даже если он потом начал отказываться от своих слов. Если бы этого признания не было, то женщине пришлось бы предоставлять в суд переписки, где мужчина уговаривает ее на аборт, показания свидетелей, записи разговоров — однако если запись сделана без разрешения, то суд может ее не принять, так как это незаконно, — заключила Ярмуш.

Часто будущие отцы уговаривают женщин на аборт, чтобы потом не платить алименты на общего ребенка. А если малыш все же появляется на свет, то злостно уклоняются от выплат, находя для этого множество причин, пока в дело не вмешается суд. «Вечерняя Москва» разбиралась с экспертами, почему мужчины избегают алиментов, даже если у них есть финансовая возможность помогать детям.