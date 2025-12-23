Названа цель устроенной Трампом зачистки американского дипломатического корпуса

Администрация Трампа планирует повысить в должности лояльных ей дипломатов после отзыва 30 американских послов, сообщают источники. Профсоюз, представляющий американских дипломатов, заявил, что он "глубоко обеспокоен" процессом, который может "политизировать" дипломатическую службу США.

Как уже сообщалось ранее, администрация Трампа без особого шума отозвала почти работающих за рубежом 30 американских послов и других высокопоставленных дипломатов. Как пишет, ссылаясь на дипломатические источники, The Guardian, взамен администрация Трампа планирует продвигать назначенцев, лояльных новой администрации, на более высокие посты в Государственном департаменте.

Отзыв послов или глав миссий, который был подтвержден несколькими нынешними и бывшими высокопоставленными дипломатами, выглядит необычным для кадровых сотрудников дипломатической службы, возглавляющих посольства за рубежом, которые, как правило, остаются на своих местах после смены администрации, поскольку стремятся быть аполитичными, указывается в публикации The Guardian.

Но администрация Трампа пообещала вытеснить “глубинное государство” государственных служащих в процессе, который критики назвали “чисткой” профессионального класса государственных служащих, включая высокопоставленных дипломатов, находящихся за рубежом.

“Это стандартный процесс в любой администрации, - комментирует нынешний высокопоставленный чиновник Госдепартамента в ответ на запрос Guardian. – Посол является личным представителем Президента, и президент имеет право обеспечить, чтобы в этих странах у него были люди, которые продвигают программу ”Америка прежде всего"".

Высокопоставленный чиновник Госдепа также подтвердил, что отозванные послы не будут уволены, а просто окажутся переведены на другие должности. О планах отозвать американских дипломатов впервые сообщило издание Politico. Неполный список отзываемых лиц был впервые опубликован Associated Press.

Профсоюз, представляющий американских дипломатов, заявил, что он “глубоко обеспокоен” этим процессом, а многие американские дипломаты заявили The Guardian, что, по их мнению, процесс продвижения по службе был продуман, чтобы повысить уровень дипломатов, считающихся дружественными администрации. По их словам, этот процесс может политизировать дипломатическую службу.

Американская ассоциация дипломатической службы (AFSA) “утверждает, что сотрудники дипломатической службы, которые добросовестно выполняли политику и процедуры предыдущей администрации, не должны быть наказаны задним числом внесенными изменениями в правила продвижения по службе”, - говорится в заявлении профсоюза, осуждающем новую политику Трампа.

“Государственный департамент должен объяснить, как эти действия способствуют справедливости в отношении тех, кто был рекомендован, но не получил повышения в этом году и теперь столкнется с проблемами, поскольку другие получили повышение раньше них”, – отмечает далее.

О кадровых перестановках не было объявлено публично, и сотрудники Госдепартамента составляли списки тех, кто получил приказы об отзыве в эти выходные.

“Это пародия, - считает один из бывших высокопоставленных чиновников, который беседовал с послами и сообщил, что они покидают свои посты. – Это случайный подход, никто не знает, почему их вытащили или пощадили”.

Наиболее пострадавшим регионом оказалась Африка (точнее, находящие там американские диппредставительства), откуда было отозвано около десятка послов или глав миссий из Нигера, Уганды, Сенегала, Сомали, Кот-д'Ивуара, Маврикия, Нигерии, Габона, Конго, Бурунди, Камеруна и Руанды. Главы американских миссий были отозваны также из Египта и Алжира. Приказы об отзыве получили главы европейских миссий, в том числе из Словакии, Черногории, Армении и Северной Македонии, указывает The Guardian.

“У нас около 80 вакантных должностей послов”, - написала сенатор Джин Шахин, высокопоставленный демократ в Сенатском комитете по международным отношениям. “Тем не менее, президент Трамп уступает лидерство США Китаю и России, увольняя квалифицированных карьерных послов, которые преданно служат независимо от того, кто находится у власти. Это делает Америку менее безопасной, менее сильной и менее процветающей”.

На прошлой неделе госсекретарь Марко Рубио заявил на пресс-конференции по итогам года, что он представил новый список из сотен дипломатов, выдвинутых на повышение, после того как администрация Трампа скорректировала критерии и состав тех, кто контролирует процесс продвижения по службе.

Это, утверждает The Guardian, стало частью усилий администрации Трампа против либеральной политики “Многообразия, равенства и инклюзивности”, направленной на поддержку кандидатов из числа меньшинств в различных правительственных учреждениях США.

Влиятельные чиновники Белого дома, такие как заместитель главы администрации Стивен Миллер, стремились найти союзников в Государственном департаменте для достижения целей ограничения иммиграции в Соединенные Штаты. Продвижение дипломатов, связанных с нынешней администрацией Белого дома, приведет к дальнейшей политизации дипломатического корпуса, заявили в ассоциации дипломатов AFSA.