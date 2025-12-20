Операция «Преемник» продолжается? 6 фамилий, которые в Кремле могут звучать чаще всего

Пятый срок Владимира Путина истекает отнюдь не на днях, а 7 мая 2030 года. Однако и время бежит быстро, и сам гарант Конституции не раз говорил о том, что думает о преемнике. Конкретных имен и фамилий он не называет, что подогревает интригу.

«Отсмотр» будущих лидеров государств ведётся сильно заранее даты выборов, чаще всего – с начала политической карьеры. Более конкретно выражаются политтехнологи: закончились одни выборы, начались другие.

Амбициозный ветеран

Посему и нам не мешает «вложиться» в эту дискуссию. В конце концов – а вдруг будущего президента угадаем?

Из ряда фигур, который прочат на первый пост, выделяется персона Вячеслава Володина. На федеральном уровне нынешний председатель Госдумы трудится с 1999 года, когда впервые стал депутатом ГД. Однако вообще в политике он с начала девяностых годов.

Работал он на высоких должностях в правительстве страны, и первым замом руководителя администрации президента. Опыт, понятное дело, колоссальный.

Источники в СМИ утверждают, что у самого Володина якобы есть президентские амбиции. И в кругу «своих» он их даже не особо скрывает. Однако есть и препятствие: солидный возраст. К 2030 году он станет пенсионером.

Удобный элите «технарь»?

Одна из «сил» нынешнего главы правительства – его формально «техническая роль». Удобный кандидат на роль главы органа, где очень нужна тонкая балансировка интересов всех участников процесса. А правительство как раз такое место.

Разговоры о «возможном преемнике» или «техническом премьере» из коридоров власти и кофеен, где общаются журналисты и эксперты не уходят уже почти шесть лет. Именно это и повышает шансы Мишустина.

Правящая элита страны, как часто бывает, желает для себя «удобного» кандидата. Потому тут Мишустин был бы как раз.

Тот, кто сменил реноме

Никак нельзя сбрасывать со счетов и зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Он, кроме Путина, единственный имеет опыт руководства Россией в XXI веке – на высшем посту.

Ему, как и нацлидеру, довелось даже участвовать в военном конфликте – против Грузии. Медведев провёл «обратную рокировку» в 2011 году, когда на пост №1 вернулся Путин.

Конечно, долгое время у Медведева было реноме «либерала» и «западника». Его правление закончилось самыми массовыми с девяностых протестами в России.

Однако после начала СВО зампред Совбеза раскрылся как подлинный патриот, желающий победы своей стране. Впрочем, у Медведева немало соперников и врагов на высших этажах власти.

Игрок на вырост

Роль частично либерально оппозиции ныне в Думе выполняет партия «Новые люди». Партия эта действительно новая.

Однако её лидер, бизнесмен и зампред Госдумы Вячеслав Даванков уже успел побывать одним из кандидатов в президенты на выборах в 2024 году. Тогда он занял третье место с 3,85% голосов, за него проголосовали свыше 3,3 млн избирателей.

Эксперты регулярно указывают, что «Новые люди» и Даванков действительно по ряду вопросов оппонируют нынешней политике правительства России. Они выступают за поддержку бизнеса, иногда даже дискутируют против политики запретов, которыми богата наша современная политическая жизнь.

С другой стороны, Даванков никогда себя не позиционировал как оппонента существующего режима. Так что главный его «антикозырь» - короткая федеральная политкарьера и слабые узнаваемость и поддержка. Это кандидат «на вырост», точно не на 2030 год.

Генерал и адъютант

Одним из наиболее вероятных преемников ещё в 2024 году называли генерала и бывшего губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Опыт работы Дюмина действительно впечатляет. Он был адьютантом-телохранителем Путина, начальником штаба Сухопутных сил ВС России, замминистра обороны страны.

Ну и имел неплохой хозяйственный опыт работы губернатором. Тульская область под его началом стала одним из лидеров по привлечению инвестиций в ЦФО. В общем, тоже уникальный управленческий путь.

Тот факт, что ныне имя Дюмина несколько ушло из «сводок» только говорит за его кандидатуру. Путин – мастер неожиданных ходов.

Случится ли рокировка?

Ну и наконец ещё одной вероятной фигурой является нынешний глава РФПИ. Казалось, звезда Кирилла Дмитриева взошла недавно, но это не совсем так.

Его собственно государственная карьера началась в 2011 году. До этого он руководил инвестиционными бизнесами, в том числе – в США и Чехии. Значимость реализации инвестпроектов для развития любой страны неоценима, и тут Дмитриев – один из мастеров по привлечению денег в нужные отрасли самых разных регионов.

Ныне же он известен как один из главных переговорщиков с США по вопросу украинского урегулированию. Не поспоришь: одно из важнейших и сложнейших направлений.

Ходит слух, что семья Дмитриевых дружит с одной из дочерей Путина. Да и сам Дмитриев молод и перспективен – всего 50 лет.

Но в любом случае, все списки таких преемников – черновые варианты. Путин, как сказано выше, умеет удивлять ходами. Возьмёт, да и сам останется ещё на один срок. Хотя бы потому, что на Западе царит нездоровое оживление по поводу войны против нас. Ну как тут уйти?