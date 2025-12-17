«За каждым таким случаем стоит горе людей» Как проходило заседание ВС по делу Долиной?

Верховный суд России отправил на новое рассмотрение в Мосгорсуд дело об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной, которое стало одним из самых громких в уходящем году. 70-летняя народная артистка РФ под влиянием мошенников продала недвижимость 36-летней предпринимательнице Полине Лурье, однако затем суд вернул артистке жилье, оставив покупательницу без денег и купленного ею имущества — все похожие случаи в стране стали называть «схемой Долиной», а сама история вызвала огромное возмущение. Теперь же Верховный суд постановил признать право собственности на квартиру за Полиной Лурье, а певица, если не съедет добровольно, будет выселена принудительно по решению суда. Подробности о том, с чем связано это судебное решение и как оно повлияет на судьбы россиян, лишившихся всего при попытке купить жилье, выясняли корреспонденты «Ленты.ру», побывавшие на резонансном процессе.

Заседание по «делу Долиной» в Верховном суде (ВС) РФ должно было начаться в 15:00 мск 16 декабря, однако началось с небольшим опозданием — на 15 минут позже. Певица на заседание суда не явилась из-за выступления на «Главном новогоднем концерте» в Москве — ее интересы представляла адвокат Мария Пухова.

Покупательница квартиры певицы пришла в суд вместе со своим адвокатом Светланой Свириденко. Лурье, которая заметно нервничала, появилась в суде в черном худи российского бренда Asia st 71, которое стоит 16 тысяч рублей. В ходе заседания она впервые дала показания о покупке квартиры в центре Москвы у Долиной.

Женщина подтвердила, что приобретала жилье для себя, а не для инвестиций, уточнив, что планировала там жить с двумя детьми. По словам Лурье, квартиру перед продажей Долина показывала ей лично.

Она очень подробно все показывала, рассказывала. Очень доброжелательная. Я уточняла, что дочка и внучка не проживают в этой квартире из-за размеров квартиры — для семьи она уже была слишком мала. Вещей дочки и внучки Долиной я не видела (...) Мы в несколько SMS и в несколько дней согласовывали стоимость квартиры и договорились о скидке —Полина Лурье, покупательница квартиры Ларисы Долиной

В свою очередь адвокат Лурье отметила, что Долина была в прекрасном расположении духа, когда показывала ее подзащитной свою квартиру в центре Москвы. Также Лурье заявила на суде, что Долина рассказала ей о своих планах по продаже квартиры. Певица якобы сообщила ей, что хочет приобрести жилье побольше, но для этого ей сначала нужно продать эту квартиру.

Все действия Долиной целенаправленны. Полтора месяца шли переговоры. Долина разговаривала с Лурье и обещала связать ее с управляющей компанией, работающей в доме. Полтора часа женщины обсуждали спортивные секции, в которые Лурье после приобретения квартиры сможет водить своих детей —Светлана Свириденко, адвокат Полины Лурье

Адвокат покупательницы отметила, что стоимость квартиры была рыночной. Однако Лурье удалось убедить Долину снизить цену на недвижимость из-за отсутствия машиноместа и детской площадки во дворе. Кроме того, в квартире требовался ремонт, который покупательница оценила примерно в 40 миллионов рублей.

Лурье также сообщила, что из-за сложившейся ситуации вынуждена жить в квартире бывшего мужа, что доставляет ей неудобства.

«Один звонок — и сделки бы не было»

На заседании в ВС РФ Светлана Свириденко заявила, что Долина во время встреч с Лурье вела себя адекватно, была в хорошем настроении и не находилась ни с кем на связи. Она отметила, что певица и ее подзащитная хорошо общались во время встречи и даже обсуждали детей.

Свириденко добавила, что из-за публичного статуса Долиной ее клиентка доверяла певице. Также представительница Лурье напомнила, что квартира в Хамовниках — не единственное жилье артистки. Помимо него, у певицы есть еще одна квартира в Москве и загородный дом.

В иске Лурье было требование о принудительном выселении Долиной из квартиры, однако прокуратура не поддержала его. В свою очередь адвокат Долиной Мария Пухова требовала закрыть основную часть процесса, ссылаясь на врачебную тайну, информацию о ребенке и риск нарушения частной жизни лица, участвующего в деле.

Каждое слово, которое будет произнесено в этом деле, будет известно не только тем, кто здесь присутствует, но и всей стране —Мария Пухова, адвокат Ларисы Долиной

Представитель Лурье и прокурор выступили против — в результате ВС отклонил просьбу Пуховой. Пухова также заявила, что если бы покупательница квартиры артистки связалась с ее дочерью и поинтересовалась, правда ли они с матерью хотят продать семейную квартиру, то сделка по продаже недвижимости просто не состоялась бы.

Никто не посчитал нужным связаться с матерью ребенка [дочерью Ларисы Долиной]. Один звонок, и не было бы ни этой сделки, ни этого судебного процесса —Мария Пухова, адвокат Ларисы Долиной

Адвокат певицы уверяла, что ее подзащитная находилась в заблуждении и считала, что участвует в некой специальной операции представителей спецслужб, и как только преступники будут пойманы, государство аннулирует сделку. При этом Пухова подтвердила готовность ее клиентки вернуть деньги покупательнице квартиры.

У нас к этому судебному заседанию приковано внимание тысяч людей — продавцов и покупателей. Позиция ВС РФ будет иметь ключевое значение для дальнейших решений по подобным вопросам. Возврат продавцу квартиры, а покупателю денег — в наибольшей степени отвечает справедливому разрешению конфликта —Мария Пухова, адвокат Ларисы Долиной

Представитель певицы отметила, что «денежные средства должны возвращать те, кто их получил», в данном случае это мошенники. Адвокат Лурье в свою очередь заявила, что деньги от Долиной не поступали, она не встречалась с Лурье и не обсуждала возможности мирового соглашения.

«В России есть правосудие»

Около 17:15 мск, спустя два часа после начала заседания, ВС РФ огласил свой вердикт — он отменил все решения нижестоящих судов по делу о квартире Долиной и направил его на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. Право собственности оставили за Лурье как за покупателем.

При этом право проживания Долиной в квартире не было сохранено — вопрос с ее выселением предстоит решить суду второй инстанции. Сама Полина Лурье после вынесения решения была рада и обнималась с адвокатом. Свириденко, в свою очередь, после оглашения решения заявила, что до последнего верила в победу.

Теперь у Полины есть дом. Правосудие в России есть, спасибо за это Верховному суду Светлана —Свириденко, адвокат Полины Лурье

Судебный процесс по «делу Долиной» транслировался в прямом эфире. Эта онлайн-трансляция стала самым просматриваемым видеоконтентом в группе Верховного суда во «ВКонтакте» — за час она набрала больше 230 тысяч просмотров.

Ненастоящий полковник

Знаменитая певица Лариса Долина стала жертвой очень старой мошеннической схемы весной 2024 года: сначала ей позвонили от имени Росфинмониторнига и предупредили, что с ней свяжутся сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Вскоре Долиной действительно позвонил «полковник ФСБ».

Ловко сочетая лесть и угрозы, он потребовал от народной артистки содействия в некой специальной операции против иностранных злоумышленников. При этом мошенники легко выдержали все те проверки, которым их подвергла певица.

Словно в издевку они прислали паспорт того самого «сотрудника Росфинмониторинга», который звонил первым

Вот только в документе была фотография известного голливудского актера Тома Холланда, который не раз играл супергероя — человека-паука. Но это был лишь первый акт мошеннической пьесы. Затем аферисты сообщили, что неизвестные получили доступ к банковским счетам Долиной, якобы оформив на нее многомиллионный кредит.

Причем этот кредит оформили под залог той самой квартиры в Ксеньинском переулке (район Хамовники, ЦАО) в Москве, о которой уже в 2025 году будет говорить вся страна. После, выдержав паузу несколько недель, мошенники сообщили, что платежи по кредиту не поступают и квартира якобы вот-вот будет отчуждена и продана с торгов.

При этом «полковник ФСБ» гарантировал, что после завершения специальной операции сделку аннулируют, а все средства государство вернет артистке в знак благодарности. К слову, любопытно, почему сама Долина не проверила всю эту информацию через своих знакомых в правоохранительных органах.

Учитывая, что артистка не раз выступала перед людьми в погонах, такие связи и у нее самой, и у ее концертного директора явно должны были быть. Как бы то ни было, в мае 2024 года между Ларисой Долиной и предпринимательницей Полиной Лурье был заключен предварительный договор купли-продажи квартиры, а 20 июня — основной.

Артистка на чемоданах

По итогам июньской сделки квартира Долиной в центре Москвы площадью 236 квадратных метров перешла в собственность Полины Лурье, а деньги (вся сумма наличными) — артистке. Рыночная стоимость квартиры составляла на тот момент 205,5 миллиона рублей, но продали ее за 112 миллионов рублей с отсрочкой заселения.

При этом в материалах дела фигурируют два заключения специалистов, в каждом из которых вполне мотивировано обосновывается стоимость жилья, хотя разница действительно почти в два раза. Между тем уже в начале августа все те же «сотрудники» Росфинмониторинга и ФСБ потребовали от Долиной продать еще и загородный дом.

Все деньги от этой сделки якобы должны были направить на безопасный счет. Но на этом этапе певица осознала, что стала жертвой мошенников, — и 3 августа, спустя 1,5 месяца после сделки, обратилась с заявлением в прокуратуру.

Примечательно, что в этот раз знакомые в погонах нашлись быстро: по данным «Ленты.ру», в полицию Долина пришла «не с улицы»

В тот же день было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ — певицу на словах признали потерпевшей. Позже в обосновании своих требований в суд Долина указала, что Лурье, будучи профессиональным риелтором, не выполнила ряд обязательных требований.

В частности, она не получила от артистки справку из ПНД, не установила причин продажи квартиры, ее не смутила низкая цена и она не потребовала от Долиной сняться с регистрационного учета. Да и саму сделку совершили в простой письменной форме, а не заверили у нотариуса (к слову, подобные тонкости знает не всякий юрист).

Меня называют профессиональным риелтором. Но профессионал — это тот, кто получал образование в этой сфере или получает доход. В тот момент дохода у меня от этой деятельности не было. Образование у меня также иное Полина Лурье на заседании в ВС РФ

Стоит уточнить: фактически Долина из своей квартиры не выезжала и продолжала ей пользоваться, несмотря на полученные деньги. Хотя по условиям договора обязана была это сделать не позже 15 июля 2024 года — через 21 день после успешной регистрации сделки в органах государственной власти.

Судебный прецедент

Между тем Полина Лурье также подала встречный иск к Долиной — с требованием понудить последнюю выполнить условия договора: сняться с регистрационного учета и освободить жилье. 10 октября 2024 года суд объединил оба иска. Тут же выяснились интересные детали — риелторы добровольно вернули Долиной комиссию в размере более трех миллионов рублей.

А сама квартира оказалась куплена на кредитные деньги под значительный процент, который Лурье была вынуждена оплачивать. Третьим лицом к суду привлекли Анжелу Цырульникову — курьера мошенников, которая неоднократно забирала деньги у помощника Долиной и перевозила их в один из криптообменников в Москве-Сити.

В решениях судов было указано, что Цырульникова не предоставила отзыв на иск и не заявила никаких требований — впрочем, это смотрится несколько издевательски, учитывая, что на тот момент Анжела находилась в СИЗО. Дело рассматривалось в суде полгода — и завершилось уникальным для России решением.

Сделку признали недействительной, но правило двусторонней реституции (квартира возвращается продавцу, а деньги — покупателю) суд применять не стал. Юридически это было оформлено безупречно: ссылками на статью 179 ГК РФ, по которой сделка, совершенная под влиянием обмана, подлежит признанию ничтожной.

Однако есть нюанс — такому признанию она подлежит не во всех случаях, а лишь в конкретных

И случай Долиной в этот конкретный перечень не попадает: народная артистка была убеждена, что действует по заданию и под контролем оперативно-разыскных служб.

В обоснование этого суд привел выводы судебной психолого-психиатрической экспертизы, проведенной в рамках уголовного дела в психиатрической больнице № 1 имени Алексеева, хотя существующая в последние годы судебная практика не приветствует экспертиз из уголовных дел, а настоятельно требует проводить их в рамках гражданского процесса.

Суд приходит к выводу, что доводы ответчика [Полины Лурье] о добросовестности приобретения ею квартиры не могут быть приняты во внимание, так как квартира фактически выбыла из собственности истца [Ларисы Долиной] помимо ее воли на отчуждение имущества Из решения Хамовнического районного суда Москвы от 28 марта 2025 года

«Это горе конкретных людей»

В результате суд удовлетворил исковые требования Долиной к Лурье и признал сделку недействительной, но правила двусторонней реституции применять не стал. Встречные требования Лурье к Долиной суд удовлетворять отказался, разъяснив, что всю сумму покупатель квартиры вправе взыскать с обвиняемых по уголовному делу.

Правда, лишь в том случае, если во время суда размеры этих сумм будут установлены — и именно в тех размерах, что будут записаны в приговоре суда. В апелляции в Мосгорсуде 8 сентября 2025 года это решение было признано законным и обоснованным, а потому вступило в законную силу.

Это решение моментально заставило российское общество заговорить о «телефонном праве», причем под фонограмму популярной песни Ларисы Долиной «Важней всего погода в доме»

Сама же певица стала жертвой многочисленных мемов и хейта — ее репутации был нанесен непоправимый ущерб. Между тем странное решение столичных судов, по мнению всех без исключения специалистов, стало уникальным: впервые в подобной практике незыблемое правило двойной реституции не стали применять.

«Это показало, что все равны перед законом, но некоторые — равнее других», — примерно так комментируют ситуацию юристы

С момента возникновения рынка недвижимости в России риелторы постоянно сталкивались со случаями судебной отмены сделок, говорит в беседе с «Лентой.ру» вице-президент Российской гильдии риелторов Андрей Банников. Но за последнюю пару лет таких случаев стало больше из-за банкротства физических лиц и мошеннических схем с «украинским» следом.

Я не могу утверждать, что из этих двух зол больше влияет на цифры. Например, в Москве, по нашим данным, за год происходит около 300 случаев обмана продавцов квартир при 400 тысячах сделок. Но за каждым таким случаем стоит горе конкретных людей и их семей Андрей Банников вице-президент Российской гильдии риелторов

Вне зоны доступа

Проблема продажи квартир под давлением или внешним воздействием — не единственная на рынке недвижимости. Не менее актуальна проблема сделок, совершенных людьми, признанными банкротами. Естественно, такие сделки изначально признаются ничтожными — но продавец либо успел спрятать деньги, либо они были изъяты для погашения долгов.

Поэтому покупатель, даже получив судебное решение, все равно остается без денег — ведь они уже растворились, причем в подавляющем большинстве случаев — не за границу

Он становится в очередь на возврат после других кредиторов, а надежда однажды увидеть свои деньги становится для него более чем призрачной.

Тем более Госдума уже приняла закон, по которому в первую очередь и в ущерб всем остальным выплачиваются социально значимые долги — так жертва квартирного мошенничества лишается последних надежд. Что касается борьбы с украинскими мошенниками, то сегодня в России она ведется весьма своеобразно.

Из-за сложившейся обстановки задерживают не бенефициаров преступлений, а их пособников — дропперов и курьеров. Во многих случаях (куда чаще, чем кажется) это такие же обманутые аферистами люди, которые действовали по принуждению или попросту не знали, что их данные используют в мошеннических схемах. Однако и они получают огромные сроки.

В то же время найти организаторов и выгодоприобретателей в нынешних условиях просто невозможно, говорит в беседе с «Лентой.ру» Сергей (имя изменено), высокопоставленный сотрудник следственных органов, специализирующийся на киберпреступлениях. Точнее, эти лица известны — но вот дотянуться до них возможности нет.

Например, оперативники установили личности нескольких организаторов мошеннических схем, которые действовали на территориях России, Белоруссии, Украины и Казахстана. Даже удалось вычислить, где они — это государство на Ближнем Востоке, которое сейчас активно «дружит» с США. И правоохранительные органы этой страны отказывают нам в выдаче Сергей (имя изменено) высокопоставленный сотрудник следственных органов, специализирующийся на киберпреступлениях

При этом, как отмечает Сергей, страна на Ближнем Востоке, ставшая убежищем для мошенников, отказала сотрудникам российских правоохранительных органов и в совместном расследовании. Хотя российской стороне даже удалось проследить путь украденных денег.

Пути решения

Специалисты отмечают: сегодня телефонные мошенники, атакующие россиян, как правило, действуют с территорий соседних государств. Это сильно затрудняет и оперативно-разыскные, и следственные мероприятия, даже если преступники оставляют ярко выраженный цифровой след.

Между тем, если строго следовать юридическим канонам, государство несет в этом плане ответственность перед гражданами — именно оно обязано защищать их от преступников

А существующая оперативно-следственная практика пока не приносит реальных плодов.

В абсолютном большинстве случаев российские суды возвращают ситуацию к дню накануне заключения предварительного договора купли-продажи. Иными словами — продавцу возвращают квартиру и все права на нее, а покупатель получает право затребовать назад свои деньги. Только вот самих денег уже нет.

В других странах, которые сталкиваются с этим видом преступлений, насколько мне известно, пошли по иному пути. Там создают фонды, из которых по решению суда возмещают ущерб потерпевшим, а деньги получают от осужденных в порядке цессии. Таким образом там если не снимают социальную напряженность, то сильно ее сокращают Лариса Гусева адвокат Центральной коллегии адвокатов Москвы, в прошлом — следователь прокуратуры по особо важным делам

Пока же на фронте борьбы с телефонным мошенничеством в России растет лишь число исполнительных листов, а сами похищенные деньги не возвращаются. За каждым таким случаем стоит горе семей. И эти семьи все больше чувствуют свою незащищенность.