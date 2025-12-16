«Мне все равно пожизненное сидеть»: Что известно о трагедии в элитной подмосковной школе?

Утром 16 декабря 15-летний ученик девятого класса Тимофей К. совершил вооруженное нападение на элитную Успенскую среднюю общеобразовательную школу (СОШ) в поселке Горки-2 (Одинцовский городской округ Московской области). Молодой человек в белой медицинской маске, с ножом и перцовым баллончиком напал на двоих человек, для десятилетнего четвероклассника Кобилджона А. ранения оказались летальными. По данным оперативных служб, злоумышленник был приверженцем некого деструктивного молодежного течения — не исключено, что именно с этим связаны мотивы нападения. Подробности о том, что известно о трагедии в Подмосковье, — в материале «Ленты.ру».

Нападение на школу произошло утром, во время первого урока

Сообщение о ЧП в Успенской СОШ поступило в полицию около 9:00 16 декабря. По предварительным данным, 15-летний Тимофей К. — ученик девятого класса этой школы — пришел в учебное заведение и принес с собой балаклаву, нож и перцовый баллончик. Прежде чем напасть на учеников, молодой человек отправился в туалет.

Там Тимофей еще до нападения собрал предмет, внешне похожий на самодельное взрывное устройство (СВУ), и сфотографировал его.

По предположению Telegram-канала Baza, школьник хотел заложить бомбу в одном из кабинетов. Из-за этого после эвакуации людей школьное здание проверяли на наличие СВУ. Кроме того, в тайнике у подростка нашли пистолет и каску с экстремистскими лозунгами. Как отмечает «МК», ранее с Тимофеем у школьных учителей проблем не было.

Тимофей был адептом деструктивного движения

По данным оперативных служб, молодой человек был приверженцем деструктивного молодежного течения — не исключено, что именно с этим связаны мотивы нападения.

Как пишет Mash, Тимофей готовился к нападению на школу несколько дней. Он написал одноклассникам послание на 11 страницах, которое выложил в чате класса. В нем он сообщил, как ненавидит общество, в чем причины этой ненависти, а также высказался на темы межнациональной и религиозной вражды.

При этом молодой человек, судя по всему, знал о грозящем ему наказании. По данным Telegram-канала «112», перед атакой он несколько минут бродил по школе. Учительница одного из классов спросила у Тимофея, кого он ищет.

В ответ он сказал, что не помнит букву класса, тогда педагог предложила ему подойти к дежурному, на что девятиклассник сказал: «Да мне все равно пожизненное сидеть».

Вооруженный школьник ранил охранника и убил ученика четвертого класса

Свое нападение на школу Тимофей снимал на видео, а затем выложил ролик в чат класса. На кадрах видно, как подросток, вооруженный ножом, идет к группе младших учеников, находившихся у входа в класс в сопровождении учительницы.

Он спрашивает у детей, какой они национальности. В этот момент с другой стороны к Тимофею приближается охранник — 32-летний Дмитрий Павлов — и требует, чтобы он бросил нож. Тимофей распыляет ему в лицо струю перцового спрея и бьет ножом в спину (позже Павлова госпитализировали в тяжелом состоянии).

Затем Тимофей снова направляется к детям, но учительница успевает большую часть из них завести в класс и закрыть дверь. Тимофей бросается в погоню за одним из мальчиков — десятилетним Кобилджоном А., нагоняет его на лестнице и наносит ему несколько ударов ножом, которые оказались для ребенка летальными. После этого Тимофей сделал селфи с убитым Кобилджоном.

Как отмечает Baza, Тимофей мог планировать расправу над учительницей математики Марией Дмитриевной — именно ее подросток искал по кабинетам.

Выжившая девочка рассказала о нападении

Одна из учениц, прятавшаяся в классе при нападении на школу, рассказала, что во время резни в здании школы она и несколько других ребят забаррикадировались в классной комнате. Им в запертую дверь стучали. Слова девочки привел Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Сначала все нормально было, потом начали стучать, потом начались крики, беготня», — рассказала о происшествии школьница.

Стучал ли в дверь нападавший или другие дети, искавшие убежища, не уточнялось.

Нападавший успел взять в заложники ученика

По данным Telegram-каналов, Тимофей успел взять в заложники как минимум одного ученика и закрылся в кабинете, после чего с ним начались переговоры. К тому времени из учебного заведения эвакуировали всех детей.

Как отмечал Shot, некоторые ученики выбегали без верхней одежды — часть из них спряталась в подъезде ближайшего дома. На место прибыли экстренные службы и медики. Около 10:30 мск появилась информация, что правоохранительные органы успешно обезвредили вооруженного подростка и усадили его в служебную машину.

Позже к зданию школы приехала мать убитого Кобилджона — рыдающую женщину сняли на видео. На кадрах видно, как родительница бежит к зданию школы в слезах.

Как утверждает Shot, женщина сначала искала ребенка среди эвакуированных учеников. Затем ей рассказали о трагедии с мальчиком. На видео «МК» мать в сопровождении правоохранителя направляется в школу на опознание. Затем она выходит и говорит с кем-то по телефону.

Следователи начали расследование ЧП в Горках-2

Следователи возбудили уголовное дело после вооруженного нападения подростка на подмосковную школу — об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Преступление квалифицировали по статье 105 («Убийство») УК РФ. В настоящее время следователи и криминалисты проводят осмотр места преступления, выясняют обстоятельства и мотив нападения. Между тем, как отмечает Shot, в Успенской СОШ могли быть выключены металлоискатели.

По данным издания, рамки для поиска металла установлены в учебном заведении, но могли быть отключены, что и позволило нападавшему пронести внутрь нож.

ЧП в Подмосковье стало второй атакой на школы за два дня

Накануне, 15 декабря, в школе №191 Санкт-Петербурга подросток напал на учителя с ножом, после чего ранил себя. Пострадали 29-летняя учительница математики и двое учеников. Причиной нападения школьника с ножом на учительницу могло быть нежелание подростка ходить на дополнительные занятия по математике.

На эти занятия школьника записала мама, работающая учителем в том же учебном заведении. Как оказалось, у юноши были проблемы с математикой. Несмотря на это, его называли гордостью школы за успехи в учебе и спорте. Картину нападения подростка на учительницу в петербургской школе удалось восстановить.

Юноша по договоренности с учительницей пришел в класс раньше, к 07:10, чтобы исправить оценку за контрольную работу. Когда учительница повернулась к школьнику спиной, он ударил ее ножом в спину, затем ранил себя. Попытку суицида предотвратили сотрудники полиции.

По данным СКР, женщина получила не менее трех ударов ножом. В результате произошедшего обоих госпитализировали. После нападения следователи возбудил уголовное дело о покушении на убийство.