Забыли про пресс и счастливы: знаменитости, которым надоели диеты

На носу Новый год, а значит, вечная дилемма: оливье или спортзал? Если вы уже корите себя за лишнюю конфету, выдыхайте. Звезды — те еще нарушители режима. Они тоже любят прилечь на диван с пиццей и ведут неравный бой с цифрами на весах. И далеко не всегда выходят из него победителями.

Долгое время главным амбассадором «уютного пузика» (или dad bod) был Леонардо Ди Каприо. Последние лет десять он напоминал расслабленного отпускника, а не секс-символа. Правда, к концу этого года актер взялся за ум: говорят, ради 27-летней модели Виттории Черетти 50-летний Лео заметно подсушился.

Но не всем нужно худеть ради любви. Кто-то набирает вес ради искусства, а кто-то просто разрешает себе быть неидеальным. Вспоминаем тех, кто за последние годы заметно округлился.

Нелли Фуртадо

Канадская звезда нулевых недавно удивила фанатов новыми формами. Причина проста: пауза в карьере была посвящена материнству — у Нелли подрастают двое малышей. Теперь певица топит за боди-нейтральность: нравится отражение — отлично, не нравится — тоже ок. Слов на ветер не бросает: смело носит мини и постит честные селфи без ретуши.

Биби Рекса

Для Биби светские выходы — стресс. В 2023-м она призналась, что боится красных дорожек из-за обсуждения ее фигуры. Певица набрала 13 кг не от булочек, а из-за синдрома поликистозных яичников. Впрочем, зубы показывать она научилась. Когда хейтер написал, что Биби выглядит как «Мэрилин Монро, съевшая Лиззо», она ответила коротко: «Мне плевать. Я и так знаю, что набрала».

В 2019-м интернет взорвался: папарацци застукали Аквамена без пресса. Джейсона тут же записали в клуб «папочек с животиком». Актер лишь отмахнулся: мол, «железо» тягаю только перед съемками, а в жизни люблю скалолазание и пасту. Сейчас он весит 117 кг и называет себя просто «крупным мальчиком».

Звезда 90-х на премьере слэшера «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» показала фигуру без глянцевого лоска. И получила неожиданную поддержку! 46-летнюю маму троих детей в соцсетях назвали «нормальной и живой». Секрет Дженнифер прост: никаких голодовок, только пилатес и разумное питание.

Пока одни худеют к лету, Уолберг совершил гастрономический подвиг ради фильма «Отец Стю». Чтобы сыграть боксера-священника, он вливал в себя по 11 000 калорий в день. «Это физическая пытка», — жаловался актер, которому приходилось есть по будильнику каждые три часа. К счастью, спортивное прошлое помогло быстро согнать наеденное.

Ченнинг Татум

Татум — эксперт по весовым качелям, но, похоже, аттракцион закрыт. Для роли в «Жозефине» он раскабанел до 106 кг и публично заявил: с ролями толстяков покончено. «Организму плохо, а скидывать потом — адский труд», — резюмировал он, удивляясь возможностям своего тела.

Бывший кумир подростков превратился в машину. Если в «Спасателях Малибу» он был просто рельефным, то в «Стальной хватке» стал похож на Халка. Ради роли рестлера Эфрон наел 7 кг чистых мышц. Высокобелковая диета и жизнь в качалке сделали свое дело, но повторять такое без врачей опасно.

Сидни Суини

Звезда «Эйфории» пожертвовала талией ради роли боксерши Кристи Мартин. Набрать 15 кг оказалось квестом: Сидни пила коктейли вместо воды и ела по три бургера за раз. Самое обидное, что сразу после съемок пришлось экстремально худеть обратно для нового сезона сериала.

История Линды — самая драматичная. Супермодель годами пряталась дома из-за неудачного криолиполиза: жир не ушел, а разросся, деформировав тело. Пройдя через депрессию, она все же вернулась в профессию. Да, лицо округлилось, но харизму никакой процедурой не испортить.

Тайра Бэнкс

Возвращение «ангелов» Victoria’s Secret в 2024-м наделало шума. Закрывала шоу 50-летняя Тайра, которая не выходила на подиум 20 лет. Зрители заметили прибавку в весе, и модель подтвердила: плюс 20 кг. «Грудь стала в 10 раз тяжелее, я молилась не упасть», — иронизирует над собой легенда.

Комедиантка недавно стала мамой и честно говорит о последствиях. Плюс 20 кг, недосып и сбитый режим Марину не пугают. «Вес уйдет, главное сейчас не это», — философски замечает актриса.

Кто точно кайфовал, так это Гоша. Ради сериала «Чужие деньги» он наел 12 кг.

«Персонаж разрешал все: я пил, ел фастфуд и был счастлив!» — признался актер.

Искренность, которой можно позавидовать.

Ольге 39, и за ее весом следят пристальнее, чем за курсом валют. В 2025-м она признала: после 35 лет килограммы прилипают мгновенно из-за гормонов и стресса. Бузова не скрывает, что иногда дает слабину в еде:

«Я же девочка, мне можно расслабиться».

Но потом все отрабатывает в зале.

Экс-«Блестящая» тоже за честность. После родов она показала фото в купальнике с подписью: «Да, поправилась на 5 кг». Сейчас певица открыто демонстрирует борьбу с дряблой кожей на животе, отказываясь от чудес фотошопа.

Глядя на эти истории, понимаешь: идеальных людей нет. Даже звезды с их миллионами отекают, зависят от гормонов и любят макароны. Так может, в этот Новый год стоит разрешить себе чуть больше оливье и чуть меньше самокритики?