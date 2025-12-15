«Убить хоть кого-нибудь кухонным ножом». Японию захлеснула эпидемия насилия

В Японии произошло очередное вооруженное нападение на учебное заведение. Женщина, вооруженная двумя ножами дэба, ворвалась в здание школы. Она не успела никого ранить, потому что уроки закончились и детей удалось экстренно эвакуировать. Мотивы ее действий до сих пор непонятны. Но это — далеко не первое нападение с холодным оружием на школы и вузы в этой стране. В 2020-х они настолько участились, что стали серьезной проблемой.

Инцидент произошел в старшей школе города Ямагата: женщина с традиционными японскими ножами проникла в учебное заведение после окончания уроков. К счастью, преподаватели смогли быстро эвакуировать учеников из классов, и никто не пострадал. Когда полицейские задержали подозреваемую, у нее нашли два ножа дэба, обычно применяемых для разделки мяса и птицы.

Нападавшая призналась, что нарушила закон об оружии. Однако причины своих действий пояснить отказалась, ведется следствие.

В 2024 году в префектуре Фукуока неизвестный мужчина напал с ножом на группу школьников в ресторане фастфуда. Девочка, которая просто стояла в очереди за едой, получила удар ножом и не выжила, мальчик, который бросился к ней на помощь, был ранен в поясницу.

В марте 2023 года произошло нападение с ножом с города Тода (префектура Сайтама). 17-летний старшеклассник ворвался на урок и Подростка арестовали по подозрению в покушении на убийство 60-летнего учителя. Агрессор тоже не смог пояснить мотив своих действий, сказав: «Я просто хотел кого-то убить». По информации от правоохранительных органов, ученик начал конфликтовать с учителем, который следил за выполнением тестов. Следствие утверждает, что задержанный подросток ранее намекал в соцсетях на свою причастность к убийству нескольких кошек, чьи тела были найдены в этом городе.

В 2022 в Токийском университете во время вступительного экзамена 17-летний старшеклассник из средней школы города Нагоя совершил нападение с ножом. Он ранил трех человек, все, к счастью, выжили.

В Японии взановорили об «эпидемии насилия», вызвавшей нападения взрослых граждан на детей и подростков, с которыми агрессор не был знаком ранее. Подобное происходит не только в школах, но и в ТЦ, на транспорте и просто на улице.

Так, в городе Кавасаки преступник напал с ножом на группу школьниц и пассажиров на автобусной остановке, но раздражителем для него выступили именно девочки-подростки. В результате нападения, 11-летняя девочка, 49-летний мужчина погибли, получила тяжкие ранения женщина 40 лет. А всего пострадало от атаки 15 человек, и резонанс был таким крупным, что к родственникам жертв обратился премьер-министр страны.

С другой стороны, участились и нападения подростков с кухонными ножами. Самый распространенный возраст агрессоров — 15-16 лет, и в полиции сообщают, что эти нападения часто укладываются в серию.