Последнее фото Усольцевых на Минской петле: автор снимка раскрыла странности семьи

Издание aif.ru смогло восстановить последние часы перед исчезновением семьи Усольцевых — ключевым свидетелем стала учительница, случайно встретившая их на обзорной площадке Минской петли и сделавшая тот самый, последний снимок. Новые детали теперь складываются в тревожную мозаику событий.

Последние часы Усольцевых перед исчезновением

Постепенно восстанавливается маршрут семьи во время их поездки на Кутурчинское Белогорье. В субботу, 27 сентября, Усольцевы сделали остановку в поселке Мина — у придорожного магазина. Местные жители вспоминают, что Сергей купил там легкие закуски и складной нож, а также долго разговаривал с неизвестным мужчиной у входа. О чем шла речь, никто не знает — не исключено, что он уточнял дорогу к обзорной площадке Минской петли. Именно туда после Мины и направилась семья.

На площадке Усольцевы пересеклись с Ярославой Барановой, учителем Минской поселковой школы, которая приехала туда на квадроцикле вместе со своей семьей на пикник. Журналистам удалось разыскать и поговорить с ней. Педагог вспоминает, что заметила припаркованный у дороги автомобиль, а затем — мужчину, женщину и маленькую девочку. Ребенка отец нес на плечах. Позже стало ясно: это и были Усольцевы.

Расстояние от дороги до обзорной площадки — меньше километра, дорога протоптана туристами и обычно занимает около получаса. Но даже этот путь Арина не смогла пройти самостоятельно. Уже на месте Сергей поставил дочку на землю, а Ирина, заметив Ярославу, попросила сфотографировать их на телефон.

Учитель заметила странные детали

Во время съемки к семье подбежала маленькая собачка с красивым перламутровым ошейником и стала путаться под ногами. Тогда Ярослава в шутку спросила, не «подзарядиться» ли они приехали — Минскую петлю местные считают местом силы. Ирина рассмеялась и ответила: «Ну да».

Даже короткое общение, вспоминает педагог, оставило очень светлое впечатление. Ирина смеялась и словно излучала радость, Сергей был сдержан и серьезен, но между супругами чувствовалась гармония. Девочка вела себя спокойно и послушно: когда она подошла слишком близко к обрыву, мать строго окликнула ее — и Арина сразу отошла.

Особенно Ярославу удивила неподходящая для погоды одежда семьи. Несмотря на аномально теплые выходные, к вечеру — около пяти часов — поднялся сильный ветер, стало холодно, и Усольцевы явно зябли. Учитель слышала, как Ирина сказала дочке: «Как хорошо, что мы взяли кофточку», а на совет про шапку снова лишь рассмеялась. Девочка пошла кататься на качелях, Ирина фотографировала окрестности, а затем семья направилась дальше и вскоре скрылась из виду.

Почти сразу после этого уехали и Барановы. Как известно, около 18:00 Усольцевы прибыли на турбазу «Геосфера» в Кутурчине. А спустя несколько дней Ярославе Владимировне позвонил муж и сказал страшное: семья, которую они тогда сфотографировали на ветренной обзорной площадке, бесследно исчезла.

Что известно о пропаже Усольцевых

28 сентября семья Усольцевых пропала в Красноярском крае в районе поселка Кутурчин. По данным регионального МВД, двое взрослых и пятилетняя девочка исчезли во время туристического похода по маршруту в направлении горы Буратинка. Как сообщили очевидцы, семья начала движение в сторону Кутурчинского белогорья. В связи с их исчезновением было возбуждено уголовное дело.

Два с половиной месяца масштабных поисков ни к чему не привели, но породили огромное число версий о том, что могло произойти. Официальное следствие придерживается самого очевидного варианта — несчастного случая, в результате которого семья погибла. Активный снегопад и ухудшение погодных условий сделали попытки отыскать следы или тела исчезнувших крайне затруднительными.

Остальные версии предполагают, что Усольцевы живы, но история их пропажи обросла самыми разными легендами. Одни считают, что семья действительно попала в непредвиденную ситуацию и не смогла самостоятельно выбраться из тайги, однако укрылась в пещерах или охотничьих избушках и продолжает бороться за жизнь в ожидании помощи.

Другие считают, что Усольцевы заранее спланировали побег из страны, инсценировав исчезновение. Со стороны это должно было казаться несчастным случаем, однако главная несостыковка, к которой склоняются специалисты и спасатели, заключается в полном отсутствии следов пребывания людей на месте их маршрута.