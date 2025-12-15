Долина останется дома. Кто из звезд будет работать в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь по телевизору засияют «Голубые огоньки». Ни для кого не секрет, что гонорары артисты за съёмки этих программ не получают. Участие в новогодних шоу считается престижным и показывает: кому зрители симпатизируют. При этом в главную ночь года артисты не отдыхают. Кто из них будет развлекать публику, и какие суммы готовы заплатить певцам россияне — читайте в нашей статье.

© runews24.ru

Цены на билеты в заведения, где будут выступать артисты, разные. К примеру, за вечер в компании популярных сегодня звёзд и вкусным ужином обойдётся в 150 тысяч рублей, а с ретро-звёздами немного скромнее — в 40 тысяч рублей.

При этом вип-ложе в подмосковном концертном зале «Барвиха», где выступит Григорий Лепс, Полина Гагарина и Теона Контридзе, обойдётся каждому гостю в 285 тысяч рублей. Самыми «демократичными» ценами похвастался ресторан «Рассольников» в Москве. Перед гостями выступят «Бурановские бабушки», а за билет придётся отдать 17 тысяч кровных.

Самой востребованной звездой грядущей новогодней ночи стала Татьяна Буланова. Исполнительница хита «Ясный мой свет» успеет спеть аж в четырёх разных заведениях столицы. Именно поэтому артистка держит ценник на среднем уровне и не «душит» организаторов райдерами.

Аналогичная ситуация складывается у Сосо Павлиашвили. Посмотреть на его выступление без ужина, но с двумя бокалами игристого можно всего за 9 тысяч рублей.

Аншлаг исполнителей объясняется репертуаром: их хиты знают и любят многие, связывают с ними приятные моменты в жизни и рады услышать в живую в самую волшебную ночь года.

Помимо Булановой и Павлиашвили с радостью будут приняты публикой Натали, Любовь Успенская, Михаил Шуфутинский и Авраам Руссо.

Сколько запросили артисты

Не секрет, что гонорары знаменитостей за выступления в новогоднюю ночь, как правило, на 25-50% выше, чем обычно.

Так, к примеру, Полина Гагарина, Анна Асти и Григорий Лепс запрашивают около 15 миллионов рублей за 60-минутное выступление. Не отстают от них Анна Асти, Михаил Шуфутинский и Любовь Успенская.

За 10 миллионов рублей в главную ночь года перед фанатами готов появиться Баста. При этом его коллеги-рэперы таким спросом похвастаться не могут.

Чуть ниже ценник у Татьяны Булановой, Анжелики Варум, Ани Лорак и Алексея Глызина: артистам «достаточно» и 4-6 миллионов за часовое выступление. Аналогичную сумму, но уже на двоих запрашивают супруги Наталья Подольская и Владимир Пресняков.

Самыми скромными оказались гонорары у «Бурановских бабушек», Александра Айвазова, групп «Блестящие» и «Браво». За 60 минут артисты просят всего от 1 до 3 миллионов рублей.

По подсчётам обозревателей, за новогоднюю ночь артисты могут заработать от 15 до 20 миллионов рублей. Помимо выступления в клубах и ресторанах, знаменитости не отказываются от проведения закрытых мероприятий, где ценник может быть ещё выше.

Известно, что с первой пятницы декабря артисты не соглашаются на уступки и могут ещё выше взвинтить ценник. Как правило, значительное повышение цен начинается тогда, когда исполнители понимают: график перегружен, и выступление получит тот, чей кошелек окажется толще, чем у других.

Ни за какие деньги

Несмотря на решение многих артистов как можно больше заработать в новогоднюю ночь, есть и те, кто отказывается менять время с семьей на заработок.

Так, например, организаторы не смогли уговорить работать в новогоднюю ночь любимицу зумеров Надежду Кадышеву, Филиппа Киркорова и Сергея Жукова.

Лариса Долина и новогодние праздники

Скандал с московской квартирой для исполнительницы хита «Погода в доме» не прошёл бесследно. По слухам, выступления 70-летней певицы отменяют, площадки отказываются сотрудничать, а поклонники начали сдавать билеты. Сама Лариса Долина ситуацию не комментирует, продолжая продавать билеты на свои выступления. Молчание знаменитости настораживает многих поклонников. Десятилетия карьеры, статус народной артистки и десятки хитов могут превратиться в пыль.

В не меньшем замешательстве пребывает и ресторан, включивший знаменитость в свою новогоднюю программу.

При этом поклонники Ларисы Долиной уверены: творчество не должно зависеть от личных проблем артистов. Они призывают сторонников «отмены» звезды отказаться от своей идеи, ведь талант не может быть аннулирован из-за скандалов.

Несмотря на слухи и недосказанность, люди продолжают готовиться к празднику. Новогодняя ночь по-прежнему для многих — время чудес, даже если за право прикоснуться к нему необходимо раскошелиться или вовсе отказаться от любимых артистов.