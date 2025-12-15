Подозрительные деньги и уголовные дела: как защитить себя от мошенников

Некоторые банковские переводы, как оказалось. могут быть сопряжены с серьёзными рисками. К примеру, в Астрахани местная жительница получила на карту несколько десятков тысяч рублей от незнакомца. После возвращения денег отправителю женщина стала фигурантом уголовного дела.

В комментарии RuNews24.ru преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин Университета «Синергия», владелец юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин отметил, что самостоятельный возврат средств неизвестному по его просьбе может быть расценен следствием как соучастие в отмывании преступных доходов (ст. 174 УК РФ), пособничество в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) или даже финансирование терроризма (ст. 205.1 УК РФ).

Эксперт пояснил, что единственно безопасное действие в подобной ситуации – немедленно сообщить в банк о данной транзакции и не совершать никаких операций с этими деньгами до официального выяснения их происхождения банком или правоохранительными органами.

«Некоторые банки уже реализовали функцию возврата подозрительного перевода. В этом случае они будут возвращены как ошибочно зачисленные. В Сбере, например, такая функция называется «Возврат перевода» и доступна в первые 5 дней с даты зачисления».

В случае, если вы уже вернули денежные средства или переслали их по тем реквизитам, которые были указаны отправителем, вас могут начать шантажировать уголовным делом и требовать дальнейшего совершения противозаконных действий: например, готовить теракт.

«Даже на данном этапе не поздно обратиться в правоохранительные органы. Не забывайте, что отсутствие умысла и личного обогащения может стать основанием для признания вас невиновными, а своевременная помощь в раскрытии преступления террористической и экстремистской направленности прямо снимает ответственность в совершении преступления (примечание 2 к ст.205.1 УК РФ)».

Исследуемый случай указывает на фундаментальный пробел в законодательстве о ПОД/ФТ. Нормативная база, в частности Федеральный закон №115-ФЗ, возлагает на банки обязанность контролировать денежные операции, но практически не защищает добросовестных граждан, которые не имеют инструментов для проверки контрагента.

Не стоит также забывать и о бремени доказывания, которое в уголовном процессе всегда лежит на стороне обвинения. Учитывая процессуальную слабость подозреваемого, особенно если подозреваемый – мать-одиночка, имеет смысл ввести административную преюдицию: применять уголовно-правовую норму о мошенничестве и отмывания денежных средств только к тем лицам, кто ранее был привлечён к ответственности по аналогичному составу правонарушения в административном порядке.

Аналогичный порядок уже введен за привлечение к ответственности за побои, незаконную продажу алкогольной и табачной продукции, неуплату алиментов, мелкое хищение, по ряду нарушений валютного законодательства, за ведение экстремистской деятельности и т.п.