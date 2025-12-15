«Ненависть породила она сама». Почему Долина никогда не вернет Лурье 112 миллионов

История с квартирой Ларисы Долиной держит всю страну в напряжении уже больше полугода. Сначала были шок и недоумение. Потом — возмущение и «отмена». А теперь все застыли в ожидании развязки. Знаменитый телеведущий Отар Кушанашвили нашёл изъяны в каждом слове певицы. Подробнее о том, почему он считает, что громкие обещания о возврате денег — пустой звук, в нашей статье.

Сама суть дела кажется сюжетом из какого-то абсурдного кино: известная певица продаёт квартиру за огромные деньги, потом заявляет, что сделала это под давлением мошенников. Суд возвращает ей недвижимость. А покупательница остаётся ни с чем — без квартиры и без миллионов.

Полина Лурье, 34-летняя предпринимательница и мать-одиночка, стала центральной фигурой этой драмы. Она купила пятикомнатную квартиру в Хамовниках летом прошлого года за 112 миллионов рублей. Встречалась лично с Долиной, подписывала договоры, переводила деньги. Всё по закону, всё честно.

Но когда она попросила певицу освободить жильё, получила шокирующий ответ: это была мошенническая схема, деньги ушли аферистам, квартиру через суд забирают обратно. И самое главное — возвращать деньги Долина не обязана. Пусть Лурье сама судится с мошенниками.

«Запасной аэродром» Ларисы Долиной

После нескольких месяцев молчания и нарастающей народной ярости Лариса Долина наконец вышла на телевидение. В программе «Пусть говорят» она торжественно пообещала вернуть все деньги Полине Лурье. Казалось, справедливость восторжествует.

Но знаменитый телеведущий Отар Кушанашвили, внимательно изучивший выступление певицы, разглядел в её словах совсем другое. В программе «Каково?!» он высказался максимально жёстко.

«Лариса Долина, если её не принудить, никогда ни за какие коврижки не вернёт деньги Полине Лурье. Никогда. Хотя и пообещала в эфире, но ни сроков не назвала, ни клятвы не дала».

По доброй воле певица, видимо, не расстанется ни с проданной квартирой, ни с деньгами

По мнению Кушанашвили, всё выступление певицы было тщательно продуманным спектаклем. Каждая фраза, каждая оговорка — части стратегии, которая позволит в будущем уйти от ответственности.

Особенно его возмутило заявление Долиной:

«У меня этих денег нет».

Телеведущий увидел в этих словах «запасной аэродром» — юридическую подстраховку на будущее.

«Таким образом она приготовила себе запасной аэродром. Через год скажет: «А я же предупреждала! Помните, в том интервью? Денег у меня нет. Финансовое положение ужасное. Подождите ещё годик».

«Сделка века» до 2077 года

Кушанашвили раскрыл ещё одну циничную деталь этой истории. Оказывается, ещё до громкого эфира адвокаты Долиной предложили стороне Лурье «мировое соглашение».

Они готовы были вернуть деньги. Но частями. Растянув выплаты на несколько лет. Без учёта инфляции. А последний платёж, как язвительно заметил телеведущий, возможно, пришёл бы в 2077 году.

Сторона Полины отказалась от такого унизительного предложения. Ведь по сути ей предлагали ждать десятилетиями возврата собственных денег.

Это не переговоры, говорит Кушанашвили. Это издевательство, облачённое в юридические формулировки.

Почему народ не верит певице

Телеведущий убеждён: бурная реакция общественности — это не случайный всплеск эмоций. Это закономерный итог многолетнего поведения артистки.

Он напомнил те моменты, которые люди замечали годами, но предпочитали молчать. История с букетом, когда Долина высокомерно отказалась принимать цветы от поклонницы со словами об аллергии. Грубые переписки в соцсетях, где она называла незнакомых людей быдлом. Вечное недовольство и критика молодёжи.

«Лариса Долина должна наконец понять: это негодование, эту ненависть породила она сама. Своей трусливой позицией, которая зиждется на презрении к людям. На ненависти ко всему, кроме денег».

Кушанашвили не скрывает: он лично общался с Долиной, приходил к ней на интервью. И её манера общения всегда раздражала людей. Высокомерие, чувство превосходства, токсичность — всё это копилось в народной памяти.

А когда случилась история с Полиной Лурье, чаша терпения переполнилась. Люди увидели не просто судебную ошибку. Они увидели торжество наглости и цинизма над простой человеческой порядочностью.

«Мы с вами в одинаковом положении»

Самым циничным моментом выступления Долиной на ТВ Кушанашвили считает её попытку уравнять себя с Полиной Лурье.

Сидя в ТВ-студии, певица не нашла в себе сил сказать простые слова:

«Мне бесконечно жаль Полину».

Вместо этого она выдала фразу, которая тут же вызвала возмущение у всех телезрителей.

«Мы с вами в одинаковом положении».

Это верх цинизма, убеждён телеведущий. Как можно сравнивать свою ситуацию с положением девушки, которую суд оставил без крыши над головой и без денег?

«Да Полина Лурье вообще никаким боком не в вашем положении!».

Долина получила назад свою квартиру по решению суда. Она живёт в том же жилье, где жила всегда. А Полина? Она потеряла всё. И при этом артистка осмеливается говорить об «одинаковом положении».

О каком одинаковом положении может идти речь, если вторая сторона сделки фактически оказалась на улице?

Простой вывод

После всего анализа Кушанашвили делает простой, понятный каждому вывод. Никакой юридической терминологии, никаких «двусторонних реституций».

«Да отдайте вы ей деньги! Или квартиру отдайте! Либо одно, либо другое! Мне плевать на вашу «двустороннюю реституцию»! Люди не знают таких умных слов, и я, если честно, тоже».

Он говорит на языке улицы, на том самом языке, который Долина всегда презирала. И в этой грубой, прямолинейной формулировке — больше правды, чем во всех изощрённых объяснениях адвокатов.

Суть проста: у человека отняли то, что принадлежит ему по праву. И это нужно вернуть. Точка. Всё остальное — пустые разговоры.

Урок для всех звёзд

Но Кушанашвили видит в этой истории не только личную драму. Это урок для всего шоу-бизнеса, для тех, кто уверовал в свою неприкасаемость.

«И это урок всем. Всем артистам. Сколько бы вы ни собирали полных залов, достаточно пятнадцати секунд. Всего пятнадцати секунд, чтобы вы поняли: вы никому не сдались».

Времена, когда звёздный статус был щитом от любой критики, прошли. Сегодня связь с публикой хрупкая. Её можно разорвать одним безнравственным поступком.

Народ больше не делит мир на «кумиров» и «поклонников». Он делит его на порядочных людей и циников с большими возможностями. И Долина своим поведением чётко определила себя во вторую категорию.

«Когда вы что-то делаете, запомните: людям глубоко плевать на вас. Ваш хит может звучать и через сорок лет. Вас могут достать из небытия и песня ваша ещё неделю побудет в трендах. Но вы сами по себе — ноль».

Телеведущий жёстко прогнозирует будущее певицы. Её будут рассматривать как «зверушку в зоопарке». Не как артистку, не как человека, а как диковинку, объект для осуждения.

Её сценический образ, заслуги, статус — всё рассыпалось. И обнажилась суть, которая оказалась настолько отталкивающей, что пути назад уже нет.

Что дальше?

Сейчас все ждут решения Верховного суда. Именно туда подала жалобу Полина Лурье.

Верховный суд истребовал материалы дела для детального изучения. Адвокаты говорят, что это обнадёживающий сигнал. Статистически в большинстве случаев такой шаг означает, что жалоба будет рассмотрена, а решение пересмотрено.

Но Полина не питает иллюзий. Её адвокат Светлана Свириденко прямо заявила: они не верят в искренность обещаний Долиной. Клиентка ждёт только одного — чтобы суд признал сделку законной и вернул ей квартиру.

Как отметил Кушанашвили, Лурье ведёт себя в высшей степени достойно. Не истерит, не кричит на камеру, не устраивает шоу.

«Полина Лурье ведёт себя в высшей степени достойно. Вы не заметили? Она не кричит, не истерит. Через своих представителей она говорит чётко и ясно: «Я не готова растягивать на сорок лет сумму, которую я отдала за пять секунд. Верните мне моё».

И именно она стала центральной фигурой этого дела. Той самой, через призму которой вся страна смотрит на правовую систему. Живём ли мы в обществе, где закон сильнее звёздных статусов? Или власть и деньги по-прежнему решают всё?

Народный суд уже состоялся

Вердикт Отара Кушанашвили однозначен. Долина не вернёт деньги по доброй воле. Она будет тянуть время, ссылаться на трудности, искать любые возможности увильнуть от обязательств.

И с ним, кажется, согласна вся страна. Люди массово сдают билеты на концерты певицы. Рестораны убирают анонсы её выступлений. В Википедии появилась статья «Эффект Долиной» — так теперь называют схему, когда продавец квартиры через суд отбирает её обратно, не возвращая деньги.

Даже западные СМИ обратили внимание на скандал. Американский журнал Vanity Fair написал о том, как обеспеченная звезда с влиятельными связями нарушила права простой матери-одиночки.

Народный суд уже состоялся. И он — беспощаден. Теперь слово за Верховным судом. Услышит ли он голос миллионов россиян? Или юридические формулировки окажутся важнее справедливости?

История перестала быть частным делом двух женщин. Это тест на прочность для всей системы. Сигнал о том, в какой стране мы живём. И что для неё важнее — закон или статус.

Отар Кушанашвили свой приговор вынес. Остаётся ждать, что скажет последняя инстанция российского правосудия.

А вы, уважаемые читатели, следите за развитием этой истории?