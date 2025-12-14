Загадка 3I/ATLAS: что скрывает комета, которая может нести угрозу человечеству

Уже 19 декабря комета 3I/ATLAS достигнет точки максимального сближения с Землей. Однако, как заявили астрономы РАН, в отличие от утверждений некоторых популярных источников, наблюдать ее невооруженным глазом будет невозможно. Комету можно будет увидеть в предрассветные часы, но для этого понадобится телескоп с объективом диаметром не менее 20 сантиметров.

3I/ATLAS будет двигаться по созвездию Девы. В момент сближения 19 декабря комета пройдет на расстоянии около 1,8 астрономической единицы от Земли. Это почти вдвое больше, чем расстояние от нашей планеты до Солнца. Что известно о странной комете — в материале URA.RU.

Странности загадочной кометы

Необычный защитный луч

3I/ATLAS может использовать защитный луч для расчистки пути перед собой, заявил астрофизик из Гарварда Ави Леб. Ученый, после анализа снимков кометы NASA HiRISE, обнаружил странное расширение перед ней в направлении движения. Астроном предположил, что шлейф перед объектом может быть лучом света или потоком частиц, испускаемых для удаления микрометеороидов и других крошечных частиц, которые могут встретиться на пути.

Цвет из другого мира

Дополнительные данные, полученные телескопом XRISM 6-8 декабря, также не соответствуют обычной картине. Наблюдения показали, что свечение объекта имеет аномальный цветовой состав с избытком зелено-голубого излучения от углерода и азота и почти полным отсутствием кислорода.

Кроме того, объект светит по направлению к Солнцу, а не от него. Само свечение является постоянным и чистым, подобно включенной лампе, а не мерцающему пламени. Некоторые наблюдатели отмечают, что именно такое свечение характерно для испытаний ракетных двигателей на Земле, работающих на азотном или углеродном топливе.

Чрезмерная химическая активность

Помимо прочего, комету 3I/ATLAS отличает рекордная химическая активность. По новым данным, это небесное тело выделяет огромное количество метанола — около 40 килограммов в секунду. Также комета активно испускает цианистый водород, а в ее газовой оболочке, или коме, ученые обнаружили обилие водяного пара и углекислого газа. Еще одной особенностью стало наблюдение необычного «покраснения» комы. Этот эффект может указывать на то, что вещество кометы сохранило свой первозданный состав, не подвергаясь значительному нагреву в течение миллиардов лет.

Инопланетное происхождение

На основании совокупности аномалий Ави Леб выдвигает гораздо более широкие гипотезы о природе объекта 3I/ATLAS и его возможном предназначении. Ученый напрямую допускает, что этот объект может иметь искусственное происхождение. Он указывает на его нехарактерные свойства, включая пульсации, подобные сердцебиению. Леб рассматривает 3I/ATLAS как возможного представителя технологических цивилизаций, наблюдающих за Солнечной системой.

Развивая свою мысль, астрофизик предлагает гипотезу о том, что жизнь на Земле могла быть намеренно занесена из космоса более развитыми цивилизациями. Ученый призывает человечество активизировать межпланетные исследования. Он предупреждает о риске самоуничтожения, которому, по его мнению, могли подвергнуться иные цивилизации. В качестве практического шага Леб предлагает перераспределить часть мировых военных расходов на финансирование космических экспедиций.

Комета несет угрозу человечеству

3I/ATLAS может оказаться искусственным объектом, предназначенным для выведения спутников на орбиту вокруг Юпитера, и в таком случае способна представлять угрозу для человечества. По расчетам Леба, траектория объекта и время его прибытия в окрестности Солнечной системы выглядят «настроенными» с высокой точностью.

Ключевым аргументом ученый считает запланированное сближение объекта с Юпитером. Расчеты показывают, что при сближении с этой планетой 16 марта 2026 года минимальное расстояние 3I/ATLAS до перигелия составит около 53,6 миллиона километров. Эта величина практически совпадает с радиусом сферы Хилла Юпитера. Такое необычное совпадение может указывать на то, что 3I/ATLAS предназначен для вывода технологических устройств на орбиты в качестве искусственных спутников Юпитера.

Какие еще кометы можно будет увидеть этой зимой

Этой зимой любители астрономии в России смогут увидеть на небе сразу две кометы — 24P/Schaumasse и C/2024 E1 (Wierzchos). Об этом сообщил ведущий инженер обсерватории «Вега» Новосибирского госуниверситета Михаил Маслов. По его словам, одна из комет относится к периодическим, хорошо изученным объектам, а вторая может показать более выраженный хвост и стать заметной целью для астрофотографов.

24P/Schaumasse

Комета 24P/Schaumasse была открыта 1 декабря 1911 года французским астрономом Александром Шомассом. Полный оборот вокруг Солнца она совершает примерно за восемь лет. Зимой ее можно будет наблюдать весь сезон, а наилучшая видимость ожидается в начале января. В это время ее яркость достигнет примерно восьмой звездной величины. Искать комету в ночные и предутренние часы нужно в созвездиях Девы и Льва. На небе она будет выглядеть как размытое туманное пятно синевато-зеленого оттенка, возможно, со слабым хвостом. Для наблюдений подойдут небольшие телескопы или мощные бинокли при условии темного неба.

C/2024 E1 (Wierzchos)

Вторая комета, C/2024 E1 (Wierzchos), по оценкам астрономов, с высокой вероятностью будет иметь заметный хвост. Наблюдать ее можно будет во второй половине февраля. Ожидается, что ее яркость составит около 6–7-й звездной величины, что делает ее интересным объектом для астрофотографии и наблюдений в телескопы среднего размера. В конце зимы комету следует искать в предутренние часы невысоко над юго-восточным горизонтом.