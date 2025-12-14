«Наркоман-фюрер просто показал Белому дому средний палец. Все понимают, что территориальный референдум на Украине затормозит переговоры. Именно этого и добивается киевский клоун. Как долго ты еще будешь это терпеть, Америка?», - Дмитрий Медведев емко выразил суть главных политических событий прошедшей недели.

Собственно, всю неделю европейцы и Зеленский действительно занимались тем, чтобы не устраивающий Россию план урегулирования, от которого тем не менее можно было хотя бы оттолкнутся, сделать неприемлемым для России.

Вернуть этот план к изначальным требованиям Киева и ЕС напрямую, конечно, не вышло — США давят, указательным пальцем тычут. Но исказить те 28 пунктов, что были у Трампа, вполне удалось.Итак, в «переработанном плане» пунктов стало больше за счет того, что их разнесли по четырем разным документам с разными, опять же подписантами. Есть соглашение между Украиной, Россией, Соединенными Штатами Америки и Европой; рамочные заверения по безопасности для Украины; обязательства США касательно НАТО; соглашение между Россией и США.

Так вот, что касается территорий. В «28 пунктах» говорилось, что зона, с которой на Донбассе уйдут ВСУ, будет демилитаризована, но «международно признана как территория, принадлежащая Российской Федерации». А в новом документе уже нет ни слова о признании. То есть нет того, на чем по словам Лаврова, настаивает Россия. Размеры «нейтральной демилитаризованной буферной зоны» в Донецкой области составят 30% территории и украинские и российские войска будут размещены за административной границей (которую еще предстоит определить) этой зоны. То есть, возможен отвод и наших войск с тех позиций, где они сейчас.

Что касается Запорожской и Херсонской областей, то новый документ, как и предыдущий, предполагает замораживание и, фактически, признание нынешней линии соприкосновения. Кроме того, Россия должна покинуть остальные территории Украины, которые она контролирует за пределами пяти регионов.

Далее, из «нового» плана исчезло обязательство Украины не вступать в НАТО и обязательство НАТО не принимать Украину в блок.

В документе теперь говорится о перезапуске Запорожской АЭС уже под управлением нового собственника из Соединенных Штатов. При этом половину электроэнергии предполагается передавать Украине, а кому остальные 50% - не указано. Ранее предполагалось, что их будет получать Россия.

Проще говоря, России предложены явно ухудшенные условия, которые уже и обсуждать нет смысла. На то, собственно, и расчет — опять вывернуть все так, чтобы можно было заявить: Москва не хочет договариваться.

И сам Зеленский при этом изо всех сил делает вид, что готов к компромиссам. Уже заявил, что и на проведение выборов согласен. Правда, при условии, что Украине обеспечат безопасность. И что территориальный вопрос, конечно, очень сложный, но создание «демилитаризованной зоны» можно будет обсудить на всеукраинском референдуме. Опять же нужна безопасность.

Медведев сказал об образно. И сделал акцент, на том, что это тормозит переговоры. А по сути-то, это продавливание главного условия ЕС — сначала заморозка боевых действий, а потом все будем решать дипломатическим путем. Но это — возвращение к ситуации «до СВО». Без военного давления европейцы, заткнув уши чувством собственного превосходства, просто не слышат Россию и не собираются выполнять никакие договоренности.

Именно поэтому на неделе и Кремль устами Пескова, и Лавров повторяли: Россия стремится к заключению долгосрочного мира, а не к перемирию. То есть все ваши уловки — мимо.В очередной раз на неделе можно было убедиться и в долготерпеливости России. После первых трех атакованных в Черном море наших торговых судов, Путин предупредил, что если «пиратство» продолжится, Украину придется лишать доступа к морю. Но «на той стороне» давно уже не понимают просто слова, без подзатыльников. Поэтому было атаковано четвертое судно.

И вот только после этого порты Одессы и суда в их акваториях начали выжигать. Как пишет западная и украинская пресса, такого мощного удара по «жемчужине у моря» не было с самого начала СВО.Еще наши войска взяли Северск. Неожиданно, красиво, мощно. И это уже прямая дорога на Славянск-Краматорск. Шок от этого удара уже не получилось «перекрыть» пиар-акцией Зеленского, который снялся у стелы на дальней окраине Купянска.

Массированные ракетно-дроновые удары по инфраструктуре, освобождение все новых и новых территорий — вот это и есть правильные и действенные аргументы на пути к мирному урегулированию.

Куда более весомые, чем то, какие пальцы Трамп с Зеленским друг другу показывают. Из указательного пальца Трампа и среднего пальца Зеленского буква «V» — виктория, победа — для России никак не складывается.