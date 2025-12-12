Муж измельчил в блендере: как произошло жуткое убийство финалистки «Мисс Швейцария»

В Швейцарии судят мужа финалистки конкурса «Мисс Швейцария» Кристины Йоксимович, обвиняемого в убийстве жены в феврале 2022 года. Подозреваемый сначала избил женщину до смерти, затем расчленил ее ножницами для сада и лобзиком, а останки измельчил в блендере и растворил в химикатах. Преступление вскрылось, когда отец Йоксимович обнаружил голову дочери в мусорном ведре. «Вечерняя Москва» узнала детали этой жестокой расправы.

Как убили «Мисс Швейцария»

Убийство финалистки конкурса «Мисс Швейцария» Кристины Йоксимович произошло зимой 2024 года в ее доме в городе Биннинген. 13 февраля муж Томас ударил ее тупым предметом, жестоко избил и изрезал лицо ножом. Затем он задушил Йоксимович и приступил к разделке тела.

По данным NDTV, Томас расчленял убитую супругу лобзиком и садовыми ножницами. Он сломал жертве тазобедренные суставы, вырезал ей матку, ампутировал конечности, раздробил позвоночник и обезглавил. Часть останков мужчина измельчил в блендере — позднее в нем найдут кожные лоскуты с мышечными тканями и фрагментами костей. Остальные части тела Томас попытался растворить в химическом растворе. Во время всего этого процесса мужчина смотрел видео на YouTube.

После расправы над женой Томас сделал вид, что ничего не произошло. Первыми тревогу забили родители Йоксимович после того, как им позвонили сотрудники детского сада и попросили забрать внучку, за которой почему-то не пришла мама. Обеспокоенные дедушка и бабушка забрали девочку и поехали к Йоксимович. Их встретил Томас. Он заявил, что жена якобы куда-то ушла, никого не предупредив.

Затем Томас пригласил тещу и тестя в дом поужинать. Поведение зятя показалось родственникам странным. Пока женщина беседовала с Томасом в гостиной, отец Йоксимович решил осмотреть дом и вскоре нашел в мусорном ведре в подвале отрубленную голову своей дочери.

Родители убитой вызвали полицию. Томас сначала заявлял, что нашел жену, когда та уже была мертва. Затем он стал утверждать, что женщина первая набросилась на него с ножом. Но судмедэксперты и следователи пришли к выводу, что действия Томаса были слишком хладнокровны и не походили на самооборону.

Томаса заключили под стражу. 10 декабря 2025 года стало известно, что ему предъявили официальное обвинение в убийстве жены. В полиции не раскрывают, признал ли мужчина вину.

Семья Йоксимович и мотивы мужа

На момент смерти Кристине Йоксимович было 38 лет. В 2003 году она выиграла конкурс красоты «Мисс Северо-Западная Швейцария», а в 2007 году вышла в финал конкурса «Мисс Швейцария». Затем она основала модельную школу и стала готовить девушек к конкурсам красоты. Например, она была наставницей известной шведской модели Доминик Риндеркнехт, которая в 2013 году стала обладательницей титула «Мисс Швейцария» и представляла свою страну на конкурсе «Мисс Вселенная». Параллельно с этим Йоксимович работала в сфере IT.

В 2017 году Йоксимович вышла замуж за Томаса. В своих соцсетях женщина делилась фотографиями со свадьбы, которая проходила в Альпийских горах, и называла своего нового супруга «моей скалой». Затем Томас основал собственную консалтинговую компанию. А через несколько лет у пары родились две дочери.

Со стороны семья Йоксимович казалась благополучной, соседи отзывались о ней исключительно положительно. Однако друзья убитой рассказывали, что последние несколько месяцев перед трагедией пара постоянно ссорилась. Йоксимович планировала уйти от мужа, но боялась мести с его стороны.

За несколько дней до трагедии Йоксимович вызывала полицию, утверждая, что муж пытался ее душить. Однако приехавшие оперативники якобы заявили, что женщина сама спровоцировала супруга, и не стали принимать заявление.

Когда еще королевы красоты становились жертвами убийств

Кристина Йоксимович — далеко не первая королева красоты, чья жизнь оборвалась так внезапно и жестоко. В мае 2025 года в квартире на Дубнинской улице Москвы нашли тело 40-летней участницы конкурса «Миссис Россия — 2019» Натальи Маурер. В помещении был сильный беспорядок, а на теле женщины нашли многочисленные травмы.

Квартира, в которой обнаружили тело Маурер, принадлежала, предположительно, ее любовнику, известному врачу клиники «Микрохирургия глаза» Алексею Паштаеву. Он стал главным подозреваемым. Мужчину арестовали и обвинили в убийстве. По версии следствия, врач забил возлюбленную до смерти в ходе ссоры. При этом у Маурер остались трое несовершеннолетних детей и муж, который не был в курсе ее возможных отношений с Паштаевым. Расследование уголовного дела об убийстве продолжается.

«Мисс Кузбасс — 2010» Ксения Сапожкова стала жертвой собственного мужа Александра Попова. В сентябре 2021 года в ходе ссоры мужчина зарезал супругу в их московской квартире, затем вывез тело в лес и закопал. После этого Попов еще четыре месяца вел переписку от имени убитой жены с родственниками, друзьями и даже самим собой. Так он создавал иллюзию того, что Сапожкова жива.

В январе 2022 года Попов обратился в полицию с заявлением о пропаже супруги. Следователи быстро «раскусили» мужчину. На одном из допросов он частично сознался в содеянном, заявив, что Сапожкова первая набросилась на него с ножом. Попов якобы пытался выхватить у девушки орудие, но она упала и ранила себя. Следователи не поверили в эту версию, так как на теле жертвы было несколько ножевых ранений, которые невозможно нанести случайно. Попова обвинили в убийстве жены. В сентябре 2022 года приговорили к 12 годам лишения свободы.

В августе 2013 года в собственной квартире в Лондоне была убита 29-летняя «Мисс Африка — 2010» Лайна Кеза, которую при жизни называли «второй Наоми Кэмпбэлл». Соседи слышали звуки борьбы и вызвали полицию, но когда оперативники выломали двери квартиры, девушка была уже мертва. Рядом с телом нашли трехлетнюю дочь жертвы.

Вскоре убийцу нашли, им оказался клубный промоутер Дэвид Кикава, бывший сожитель девушки и отец ребенка Кезы. Мужчина сам явился в полицию с повинной. До трагедии пара планировала пожениться, но, по словам знакомых, Кикава постоянно ревновал свою избранницу, из-за чего между ними постоянно случались скандалы.

16 сентября 2000 года в Чебоксарах погибли «Мисс Россия — 1996» Александра Петрова, ее возлюбленный Радик Ахметов и местный криминальный авторитет Константин Чувилин. Все трое стали жертвами киллера, который охотился на Чувилина. Это произошло на фоне криминальных разборок местных ОПГ. Петрову и Ахметова устранили как нежелательных свидетелей. Киллера так и не нашли.