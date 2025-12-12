Поправки в план Трампа: Зеленский уже торгует буферной зоной

Сегодня в США должна пройти встреча представителей Вашингтона, Киева и Брюсселя для обсуждения новых предложений по урегулированию украинского конфликта.

Сразу несколько западных СМИ: Financial Times, Politico, Axios – залпом сообщили о деталях предстоящих переговоров. Обычно такое бывает, когда в публичное поле нужно запустить какую-то очень важную, но сомнительную идею.

Сейчас западные издания и эксперты муссируют вопрос создания в Донбассе демилитаризованной зоны (ДМЗ) по типу Корейского полуострова или Кипра.

Первоначальная версия американского плана из 28 пунктов, напоминает Financial Times, предусматривала создание «нейтральной буферной зоны» после вывода украинских сил с части ДНР. Более того, согласно ранним вариантам документа, ДМЗ должна быть международно признана как территория Российской Федерации.

Киевский режим в ответ предложил Вашингтону альтернативу – «свободную экономическую зону» на части Донбасса, куда могли бы заходить американские инвесторы. Такая зона должна появиться на землях, которые сегодня контролируются Киевом. При этом США обещают, что российские войска не будут входить на оставленную ВСУ территорию.

Как сообщает Politico, Киев рассчитывает, что такая инициатива сможет заинтересовать Трампа, хотя источники издания сомневаются в согласии России на подобную конфигурацию.

«Кто будет управлять этой территорией, которую называют “свободной экономической” или “демилитаризованной зоной”, они не знают… Примерно так сегодня выглядит компромиссное видение США», – заявил Владимир Зеленский, которого цитирует Financial Times.

Он считает, что односторонний вывод украинских войск без четких и жестких гарантий безопасности от США был бы «несправедливым», поскольку ничто не помешает российским войскам продвинуться на эту территорию.

Западные источники пишут, что Украина уже передала США развернутый план из 20 пунктов, где ключевым элементом стало создание свободной экономической зоны в Донбассе. Вечером 11 декабря Белый дом подтвердил, что Дональд Трамп ознакомился с документом.

Источники Politico утверждают, что администрация американского президента использует коррупционный скандал на Украине как средство давления на Зеленского, считая Киев «более слабой и ведомой стороной» конфликта.

Трамп предупредил о риске доиграться до третьей мировой войны

По данным Financial Times, министр по делам армии США Дэн Дрисколл заявил о готовности Вашингтона технологически обеспечить функционирование демилитаризованной зоны на восточном фланге в случае вывода ВСУ из Донбасса. Украинские чиновники, участвующие в переговорах, сообщают, что американская сторона настаивает на аналоге ДМЗ между Северной и Южной Кореей. Там эта зона действует уже более 72 лет.

Правда, «корейский» сценарий, подчеркивает Axios, предусматривает лишь размежевание украинской и российской стороны. Устранения причин конфликта не будет, т.е. и полноценного мира. «Корейский» сценарий, как, впрочем, и «кипрский», устанавливающий лишь временное (пускай и на десятилетия) перемирие, далеко не оптимален. Более приемлема была бы политическая конструкция наподобие ДМЗ между Израилем и Сирией на Голанских высотах.

Axios цитирует украинские источники: в Киеве рассматривают идею ДМЗ не как путь к устойчивому миру, а как механизм, который фактически законсервирует конфликт и создаст условия для его нового витка, рано или поздно. Зеленский уже заявил, что краткосрочная пауза в боевых действиях позволит ВС РФ перегруппироваться, тогда как ВСУ потеряют контроль над стратегическими «фортецями».

Financial Times пишет, что в Киеве прошла большая встреча с высокопоставленными представителями США и НАТО, о деталях которой ранее не сообщалось. Присутствовали госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, американские генералы и генсек НАТО Марк Рютте. Обсуждали как раз формат возможных гарантий безопасности и параметры будущей зоны. Украинцы настаивают: ДМЗ должна появиться только при условии жестких натовских гарантий безопасности, чтобы исключить новое наступление российских войск. Натовцы на шантаж не поддаются.