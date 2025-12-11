Зеленский хочет предложить украинскому народу решить судьбу Донбасса. Что об этом известно?

Украинский президент Владимир Зеленский 11 декабря во время выступления на телевидении заявил, что народ страны должен сам решить территориальный вопрос — через выборы или референдум.

Зеленский пояснил, что США предлагают создание на территории Донбасса «свободной экономической зоны» (она же демилитаризованная зона), что предполагает вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) и незахождение российских сил. При этом президент отметил, что пока неизвестно, под чьим управлением в результате будет эта территория.

Пойдет ли Украина на "свободную экономическую зону" на Донбассе — на этот вопрос будет отвечать народ Украины. В формате выборов или в формате референдума Владимир Зеленский президент Украины

Он указал, что его личная позиция по вопросу Донбасса остается неизменной, хотя накануне сообщалось, будто в Киеве готовы пойти на территориальные уступки, если Москва ответит взаимным шагом.

«Наша позиция в плане: справедливо — когда стоим там, где стоим, то есть на контактной линии. Поэтому между этими позициями разными и продолжается сейчас дискуссия», — высказался украинский глава, добавив, что соответствующая позиция, помимо Донбасса, распространяется также на Херсонскую и Запорожскую области.

Предложенный США вариант Зеленский охарактеризовал как «не в интересах Украины»

При этом глава государства отметил, что диалог на эту тему продолжается, украинская сторона «ищет справедливые решения, основанные на паритете и гарантиях безопасности». Окончательное решение по этому вопросу он хочет возложить на украинцев, однако подчеркивает, что в действительности многое сейчас зависит от армии страны.

Что украинские военные могут сдерживать, как они могут стоять, где могут уничтожать [российских солдат]. Это влияет на всю дипломатическую конструкцию Владимир Зеленский президент Украины

Зеленский не исключил проведения президентских выборов

Помимо референдума Зеленский также не исключил, что будет рассмотрен вопрос президентских выборов, заявив, что не хочет, «чтобы эта тема была козырем в руках тех, кто давит на Украину».

При этом еще несколько дней назад он отмечал, что для этого необходимо сначала решить несколько вопросов, главный из которых — безопасность проведения такого мероприятия.

«Как их провести? Как это сделать под ударами, под ракетами? Относительно наших военных. Вопрос — как они будут голосовать?» — рассуждал Зеленский, отмечая, что сам он за президентское кресло не держится.

Также украинский лидер указал на необходимость законодательной основы для легитимности проведения выборов. Он дал поручение Верховной Раде подготовить законодательную базу для проведения выборов во время военного положения. Это, по его словам, будет необходимо для предоставления четких ответов на вопросы международных партнеров, в том числе США, относительно организации избирательного процесса.