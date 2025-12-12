«Весь Донбасс российский»: в Кремле ответили на идею Зеленского провести референдум

В Кремле оценили предложение Владимира Зеленского провести на Украине референдум по статусу Донбасса. Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, весь регион принадлежит России и это закреплено в Конституции страны. При этом он не исключил создания там демилитаризованной зоны: по словам представителя Кремля, в регионе может не быть ни российских, ни украинских войск, но будут силы Росгвардии и полиции РФ. Также Ушаков сообщил, что Москва пока не знакома с новой версией мирного плана, и предположил, что ей «могут не понравиться» внесенные Киевом и его союзниками поправки.
Весь Донбасс принадлежит России, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Так представитель Кремля прокомментировал Life заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего накануне провести референдум по вопросу территорий.
В беседе с изданием "Коммерсантъ" представитель Кремля подчеркнул, что прекращение огня возможно лишь после вывода украинских войск с территории региона. При этом он не исключил создания демилитаризованной зоны.
"Вполне возможно, что там не будет непосредственно войск — ни российских, ни украинских. Да, но будет Росгвардия, будет наша полиция, будет все, что нужно для соблюдения порядка и организации жизни", - пояснил он.
Ушаков также заявил журналистам, что Россия пока не была ознакомлена с обновленными версиями мирного плана по Украине и может быть довольна не всеми изменениями в новой редакции.
"Откорректированных версий американских проектов мы не видели. Когда увидим, многое нам может не понравиться. То, что американцы согласовывают с европейцами и украинцами, должно быть показано нам", - отметил помощник президента РФ.
Он допустил, что целью Зеленского является внесение в мирный план неприемлемых для Москвы "пассажей и предложений".
Представитель Кремля добавил, что замечания Украины и Европы к документу "вряд ли будут носить позитивный характер".
Кроме того, по мнению Ушакова, Зеленский может использовать президентские выборы на Украине, о готовности к которым он ранее заявил, "как возможность добиться временного прекращения огня".
Референдум и новый мирный план
11 декабря украинский президент заявил, что территориальный вопрос должен быть вынесен на референдум.
"В формате выборов или в формате референдума, но должна быть позиция народа Украины", — сказал он.
Также глава государства подтвердил, что Киев направил в Вашингтон обновленную версию мирного плана, но отметил, что это не финальный вариант документа, так как он "постоянно пересматривается и корректируется".
По информации газеты Le Monde, план теперь состоит из 20 пунктов вместо 28. При этом он содержит пункт о том, что Украина в обмен на вывод своих войск с территории областей Донбасса в их административных границах требует создания демилитаризованной зоны в регионе.
Советник президента Украины Дмитрий Литвин однако опроверг сообщения о готовности Киева вывести войска в обмен на создание демилитаризованной зоны. Он заявил, что советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, на которого сослалась газета Le Monde, рассуждал "о теоретических моделях".
В свою очередь президент США Дональд Трамп 12 декабря заявил, что ~американская сторона "выкинула кое-что" из мирного плана~, который теперь разделен на несколько документов. Он также допустил, что США могут принять участие в переговорах Украины и Европы 13 декабря, если будет перспектива заключения мирного соглашения.