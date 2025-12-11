Доигрались: жители Болгарии вышли на массовые антиправительственные протесты

Болгарию затрясло не по-детски. Как давно не было. И, надо сказать, судя по масштабам происходящего, у болгар накипело серьёзно. Десятки тысяч человек в среду присоединились к последним массовым протестам по всей стране. Демонстранты обвиняют действующее правительство в широко распространённой коррупции и политических разногласиях. И это всё происходит всего за несколько недель до вхождения Болгарии в злополучную еврозону, которая подразумевает отказ от национальной валюты (левов) и переход на евро в качестве официальной валюты.

© Московский Комсомолец

Демонстрации начались после протестов на прошлой неделе, которые были вызваны бюджетными планами правительства по повышению налогов, увеличению взносов на социальное страхование и увеличению расходов. Позднее правительство отозвало спорный бюджетный план на 2026 год. Не исключено, что именно под давлением недовольных.

Но этого оказалось недостаточно. С того момента доведённые до ручки болгары не только не отказались от своих претензий, но и расширили свои требования. Они стали включать в себя призывы к отставке правоцентристского правительства премьер-министра Росена Желязкова.

В столице страны Софии протестующие собрались на центральной площади, где расположены здания парламента, правительства и президента. Скандируя «Отставка» и «Мафия», они призвали коалиционный кабинет меньшинства Желязкова уйти, наконец, в отставку.

Печальным сигналом для действующего болгарского правительства стало то, что к демонстрациям активно начала присоединяться молодёжь. Студенты софийских университетов присоединились к протестам, число которых, по словам организаторов, превысило число митингов на прошлой неделе, собравших более 50 тысяч человек. По оценкам СМИ, основанным на видеозаписях с беспилотников, число протестующих превысило 100 тысяч человек.

В основе недовольства протестующих лежит роль болгарского политика и олигарха Деляна Пеевского, который попал под санкции как Соединённых Штатов, так и Великобритании, и чья партия «Движение за права и свободы – Новое начало» поддерживает правительство. Оппоненты обвинили Пеевского в том, что он помогал формировать политику правительства в соответствии с интересами олигархии.

Сообщений о насилии не поступало, протесты закончились мирно.

Также в среду оппозиционная коалиция «Мы продолжаем перемены – Демократическая Болгария» призвала к вынесению вотума недоверия правительству. Голосование, шестое подобное предложение оппозиции, состоится в четверг.

Президент Болгарии Румен Радев написал в соцсети, что демонстрации, прошедшие в среду, по сути, были выражением «недоверия кабинету министров».

Радев, противник действующего болгарского правительства, принадлежащий к левым политическим силам, призвал законодателей прислушаться к народу и «сделать выбор между достоинством свободного голосования и позором зависимости» при голосовании в четверг.

Напомним, что Болгария вскоре станет 21-м членом еврозоны, которая является ключевым проектом ЕС, направленным на углубление связей между странами-членами. Балканская страна с населением в 6,4 миллиона человек с 1 января переходит со своей национальной валюты, лева, на евро. И это многие рассматривают не как прогресс, а как окончательную утерю Болгарией своего и без того растрыньканного суверенитета. Бытует мнение, что вход этой страны в еврозону станет шагом к ещё большему обеднению государства. Хотя и так Болгария считается беднейшей страной Евросоюза. Любопытно, перерастут ли нынешние действительно серьёзные протесты в нечто похожее на революцию? Или болгарам снова наобещают с три короба, а они и поверят.