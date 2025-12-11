Трамп наподдал европейским лидерами накануне переговоров по Украине

Лидеры группы стран “коалиция желающих” проведут в четверг видеопереговоры по конфликту на Украине, а Дональд Трамп выразил недовольство европейскими сателлитами и поставил под сомнение участие США в дальнейших переговорах, заявив, что они рискуют “напрасно потратить время”.

© Московский Комсомолец

На фоне хаотичных, как выражается The Guardian, попыток Америки протолкнуть мирное соглашение президент США заявил в среду вечером: “Мы обсуждали Украину в довольно резких выражениях”, когда его спросили о состоявшемся ранее телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Президент США добавил, что европейцы хотели бы провести новые переговоры в эти выходные, но предупредили, что они рискуют “напрасно потратить время”.

“Я думаю, у нас были небольшие разногласия по поводу людей, и мы посмотрим, что из этого выйдет. И мы сказали, что, прежде чем идти на встречу, мы хотим кое-что узнать, - сказал Трамп. – Они хотели бы, чтобы мы поехали на встречу в выходные в Европу, и мы примем решение в зависимости от того, с чем они вернутся. Мы не хотим терять время”.

В британском сообщении о телефонном разговоре говорится, что все лидеры согласились с тем, что настал “критический момент”, и “интенсивная работа над мирным планом продолжается и будет продолжаться в ближайшие дни”.

Владимир Зеленский примет участие в телефонном разговоре в четверг вместе со Стармером, Макроном и Мерцем, которые провели встречу на Даунинг-стрит в понедельник. К ним присоединятся другие лидеры стран, поддерживающих Украину, пишет The Guardian.

Ожидалось, что Зеленский передаст пересмотренную версию мирного плана американским переговорщикам в среду перед телефонным разговором с лидерами и официальными лицами примерно из 30 стран, поддерживающими Киев.

“Эта неделя может принести новости для всех нас, - написал Зеленский в соцсети. – Мы считаем, что миру нет альтернативы”.

Европейские патроны Киева также работают над разработкой гарантий безопасности для Украины в случае заключения мирного соглашения, хотя далеко не очевидно, что какие-либо западные страны готовы предложить значимые гарантии против России в случае заключения мирного соглашения, констатирует The Guardian.

С момента вступления в должность в начале этого года Трамп колебался между проявлением поддержки и пренебрежением к Украине, но его недавнее стремление к миру на условиях, которые кажутся выгодными для России, в сочетании с новой стратегией национальной безопасности США, направленной против европейских стран, обеспокоило европейских сателлитов. Повторяя предыдущие циклы мирных усилий под руководством Трампа, Зеленский мобилизовал европейских лидеров прийти к нему на помощь, когда они оказались под давлением президента США, отмечает The Guardian.

Ранее на этой неделе Трамп заявил, что Зеленский даже не читал его проект мирного плана.

“Россию, я полагаю, это устраивает, но я не уверен, что Зеленского это устраивает”, - сказал Трамп.

Многие российские официальные лица высоко оценили мирные усилия команды Трампа, и на прошлой неделе Владимир Путин пригласил представителей Белого дома Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера на пятичасовые переговоры в Кремль. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Трамп был единственным западным лидером, “понимающим причины, которые сделали войну на Украине неизбежной”.

Дома Зеленский находится под давлением на нескольких фронтах после того, как коррупционный скандал вынудил его уволить своего влиятельного главу администрации Андрея Ермака, своего ближайшего доверенного лица с начала конфликта, напоминает The Guardian.

Во вторник Трамп усилил давление, заявив, что Украина должна провести выборы, и предположив, что Зеленский, чей официальный срок полномочий закончился в мае 2024 года, может их не выиграть.

“У них давно не было выборов, - сказал Трамп в интервью Politico. - Вы знаете, они говорят о демократии, но дело доходит до того, что это уже не демократия”.

Очевидно, чувствуя давление со стороны заявлений Трампа и других приближенных к нему лиц, Зеленский заявил во вторник вечером, что он якобы “готов к выборам”. Он сказал, что попросит США представить предложения о том, как безопасно провести голосование, и попросит парламентариев подготовить законодательство, позволяющее провести выборы.