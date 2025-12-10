Тайные спонсоры и двойное дно: откровенное интервью Рыбина и Сенчуковой о Галкине*

События 24 февраля 2022 года разделили российский шоу-бизнес на «два лагеря»: тех, кто остался со своей страной, и тех, кто предпочел эмиграцию и трусливую критику России «из-за бугра». Самое интересное, что буквально недавно стало известно о том, что корни предательства некоторых звезд уходят гораздо глубже, чем казалось на первый взгляд. Этот факт подтвердил и известный музыкальный дуэт — лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин и его супруга Наталья Сенчукова. В откровенном интервью они рассказали любопытные и ранее неизвестные подробности, в том числе о деятельности иноагента Максима Галкина*. Читайте далее, чтобы узнать все подробности...

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, которые вот уже не одно десятилетие остаются одной из самых крепких и патриотичных пар на российской эстраде, стали гостями YouTube-проекта «Эмпатия Манучи». Во время беседы артисты признались, что начало СВО заставило их пересмотреть отношение ко многим коллегам по цеху. По словам Рыбина, у него в голове невольно сформировался некий «списочек» людей, чья позиция оказалась враждебной России.

Однако если поведение некоторых либерально настроенных деятелей культуры было предсказуемым, то метаморфоза, произошедшая с Максимом Галкиным*, стала для звездной четы настоящим потрясением. Рыбин признался, что именно этот артист удивил их «со страшной силой». Долгие годы семьи общались, поддерживали теплые дружеские отношения и не замечали камня за пазухой у юмориста. Но, как оказалось, маски были сброшены мгновенно...

Информационные вбросы и подмена фактов

Наталья Сенчукова поделилась своей историей, которая стала первым тревожным звоночком в их общении с Галкиным*. После начала СВО информационное пространство стало пестрить фейками и ложными фактами, чем не гнушался и пародист. Супруг Пугачевой опубликовал в своих социальных сетях душераздирающий ролик. На видео маленькая девочка рассказывала о том, как к ним в дом ворвались военные. Галкин* преподнес это как кадры из Мариуполя, где тогда шли ожесточенные бои, обвиняя российскую сторону.

Однако Сенчукова, внимательно изучившая материал, узнала в этом видео старую запись с девочкой из Донецка, которая жаловалась на действия украинских националистов. Попытка открыть глаза коллеге на то, что он распространяет ложь, не увенчалась успехом.

«Я пишу: "Ты что? Тебя кто-то обманул". Звонили даже. А потом мы слышим, что он начинает говорить. Что это все бред, что мы агрессоры, что мы сделали то и это», — с горечью вспоминает Наталья Сенчукова реакцию бывшего друга.

Так что вместо того, чтобы разобраться в ситуации, комик в угоду киевскому режиму занял жесткую антироссийскую позицию. Для Рыбина и Сенчуковой это стало вполне конкретным сигналом: речь идет не о заблуждении их коллеги по сцене, а о его сознательном выборе.

Белорусский след: данные от КГБ

Но самым сенсационным моментом интервью стало заявление Виктора Рыбина о том, что антироссийская деятельность Галкина* началась задолго до украинских событий 2022 года. Лидер группы «Дюна» рассказал о фактах, о которых ему сообщили достоверные источники в силовых структурах соседней страны.

Речь идет о событиях 2020 года в Белоруссии, когда после президентских выборов в стране вспыхнули массовые беспорядки, направленные на свержение Александра Лукашенко. Тогда многие эксперты называли эти события репетицией так называемой цветной революции, нацеленной на разрыв связей с Россией. Как выяснилось, Максим Галкин* принимал в этом непосредственное, пусть и скрытое, участие...

«Припомнил все – значит, это где-то в глубине было. И потом кто-то из друзей нам сказал, что, когда у наших друзей белорусов начался вот этот их "переворот", он спонсировал, Галкин*», — заявил Рыбин.

Музыкант пояснил, откуда у него такая серьезная информация. По его словам, в музыкальной среде Белоруссии у него не так много контактов, зато есть обширные связи среди представителей власти и силовых ведомств. Именно сотрудники местного КГБ в приватных беседах поделились с российским артистом данными о финансовых потоках, которые шли на поддержку протестующих.

Согласно этим данным, муж Аллы Пугачевой перечислял средства организаторам беспорядков, фактически спонсируя попытку государственного переворота в союзном для России государстве. Это открытие полностью перевернуло представление Рыбина о Галкине*: стало очевидно, что образ аполитичного юмориста был лишь ширмой для человека, готового финансировать дестабилизацию обстановки в дружественных России странах.

Точка невозврата

Осознание того, что их давний знакомый не просто «испугался» или «запутался», а планомерно действовал против интересов России и ее союзников, поставило крест на дружбе. Рыбин и Сенчукова признались, что поначалу, в самые первые дни эмиграции Галкина* и Пугачевой, они еще пытались помочь, списывая все на эмоции.

Наталья рассказала, что когда звездная пара только обосновалась в Израиле, к ним обращались с просьбой помочь в рекламе концертов Галкина* за рубежом. И они, по старой памяти, не отказали, надеясь, что Алла Борисовна сможет повлиять на супруга и вразумить его.

«Мы отплатили хорошим, какой-то рекламой – люди просили в самые первые дни прорекламировать концерты в Израиле. И на этом все», — отметила певица.

Однако время шло, а риторика Галкина* становилась все более агрессивной и русофобской. Надежды на то, что Примадонна «одумается» и вернет мужа в русло адекватности, растаяли. Рыбин и Сенчукова пришли к выводу, что в нынешней исторической ситуации компромиссы невозможны. Попытка усидеть на двух стульях или сохранить нейтралитет, когда твой друг открыто желает поражения твоей стране, обречена на провал.

*Максим Галкин признан Минюстом России иноагентом