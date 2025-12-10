Офис конгрессмена-республиканца Томаса Масси сообщил, что парламентарий внёс на рассмотрение Палаты представителей законопроект, предусматривающий выход Соединённых Штатов из Североатлантического альянса. Инициатива уже зарегистрирована в Конгрессе.

В документе HR 6508, получившем название «Закон о НАТО», утверждается, что нынешний формат альянса является реликтом эпохи холодной войны. Масси подчёркивает, что военно-политический блок создавался как инструмент сдерживания СССР, которого не существует уже три десятилетия. При этом, согласно тексту проекта, участие Вашингтона в деятельности НАТО за эти годы обошлось американским налогоплательщикам в астрономические суммы — «триллионы долларов». Законопроект предполагает полный запрет на расходование бюджетных средств США в пользу структур альянса.

Сам конгрессмен заявил предельно прямолинейно: "Мы должны выйти из НАТО и использовать эти деньги для защиты нашей собственной страны, а не социалистических стран", тем самым обозначив своё отношение к роли США в интеграционных проектах Европы.

Автор Telegram-канала «Голос Мордора» отметил, что сам по себе проект вряд ли будет принят, однако подчеркнул: «Окно Овертона может сработать и здесь. Когда-то совсем уж дикая и маргинальная идея теперь звучит уже в американском парламенте. И даже будет обсуждаться». Тем самым фиксируется важная тенденция: мысли, ранее считавшиеся экзотикой и маргиналией, теперь становятся частью американского политического дискурса.

Эксперты полагают, что Вашингтон, втянув Европу в тяжёлое противостояние с Россией, довёл её до состояния, в котором она фактически полностью зависит от США. И в ближайшие несколько лет континент не сможет самостоятельно восполнить запасы вооружений, восстановить системы связи, управления и разведки без американской поддержки. По мнению аналитиков, у Европы сегодня лишь два сценария: либо потерпеть полное поражение, либо идти в фарватере американской воли. Но в любом случае, даже признав подчинение, европейские государства ещё долго не смогут выйти из-под контроля Вашингтона.

При этом американская администрация вовсе не стремится допустить стратегический триумф России на Украине. Напротив, цель заключается в сохранении антипроекта «Украина» в менее экстремистском и более управляемом варианте, чтобы при необходимости использовать его как инструмент давления на Москву в будущем.

Европейское руководство, ориентированное на глобалистский курс, тоже не намерено пассивно наблюдать за тем, как Дональд Трамп усиливает давление на Киев. Как отмечает военный аналитик Юрий Баранчик, итоги недавних встреч в Лондоне показывают: вместо уступок была выработана чёткая стратегия, опирающаяся прежде всего на фактор затяжки времени.

Напомним, что, согласно данным The Financial Times, президент США Дональд Трамп фактически поставил Владимиру Зеленскому ультимативное условие — дать ответ до католического Рождества. Тем самым Киеву оставили минимум пространства для манёвра.

По словам Баранчика, суть глобалистской линии, которую демонстрируют Макрон, Стармер, Мерц, Боррель и Урсула фон дер Ляйен, сводится к двум действиям: максимально затягивать ответы на инициативы Трампа и торпедировать их по мере реализации, предлагая альтернативные проекты и погружая американские предложения в болото бюрократических процедур. Баранчик приводит свежий пример — идею Зеленского о проведении выборов и временном прекращении боевых действий на 60–90 дней, что автоматически сдвигает сроки любых решений.

По такой схеме Трамп будет вынужден снова и снова возвращаться к стартовой точке, теряя главный ресурс — время, необходимое для завершения украинского конфликта. Если президент США не заметит этой тактики и не сумеет выработать действенный механизм противодействия, — подводит итог эксперт, — его просто переиграют.