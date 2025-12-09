Кто может стать новым президентом Украины

Президент США Дональд Трамп раскритиковал политику Украины по поводу проведения выборов, заявив, что «их время пришло». Глава Белого дома при этом жестко высказался в адрес своего коллеги с Украины Владимира Зеленского, назвав его торгашом, которому придется принять новые политические реалии. Кто мог бы стать возможным преемником нынешнего президента Украины — в материале URA.RU.

Трамп раскритиковал политику Зеленского на фоне конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинское руководство использует продолжающийся вооруженный конфликт как повод для отказа от проведения выборов. В беседе с изданием Politico он указал, что на Украине «уже длительное время не проходят выборы» и, по его мнению, власти страны сознательно ссылаются на ситуацию на фронте, чтобы не организовывать голосование.

Отсутствие выборного процесса, подчеркнул Трамп, ставит под сомнение соответствие Украины демократическим принципам, к которым Киев регулярно апеллирует. Он добавил, что именно сейчас, по его оценке, гражданам необходимо предоставить возможность выразить свою волю на выборах, допустив при этом, что действующий глава государства Владимир Зеленский мог бы сохранить власть и в случае проведения голосования.

При этом глава Белого дома назвал Зеленского «торгашом», которому придется принять новые политические реалии.

«Знаете, он... он... торгаш», — заявил Трамп в интервью изданию Politico.

«Ну, ему придётся взять себя в руки и начать, ну, принимать условия. Вы знаете, когда проигрываете, а он проигрывает», — подытожил американский президент.

Срок полномочий Зеленского давно истек

Срок полномочий Владимира Зеленского истек в 2024 году. Очередные выборы президента были назначены на 31 марта 2024 года. Однако еще в ноябре 2023 года все парламентские фракции Верховной рады выступили против проведения выборов в установленный срок.

Депутаты подписали декларацию, в которой зафиксировали, что ни президентские, ни парламентские выборы не состоятся до окончания боевых действий и не ранее чем через шесть месяцев после отмены режима военного положения. Но если выборы на Украине все-таки состоятся, кто бы мог стать новым президентом? Предположительно, есть несколько кандидатур.

Спикер Рады Руслан Стефанчук

Президент России Владимир Путин заявлял, что в нынешней ситуации на Украине, по его предварительной оценке, единственным легитимным органом власти остается Верховная рада и ее председатель, пост которого в настоящее время занимает Руслан Стефанчук. Об этом Путин сообщил на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан, передает РБК.

Глава российского государства указал, что Конституция Украины предусматривает возможность продления полномочий Верховной рады. В то же время, подчеркнул Путин, в основном законе нет норм о продлении срока полномочий президента в условиях военного положения.

Путин напомнил, что, согласно статье 111 Конституции Украины, в подобной ситуации «полномочия высшей государственной власти, по существу президентские полномочия, переходят к спикеру парламента, тем более что в условиях действия закона о военном положении срок работы парламента продлевается».

По его оценке, в данной сфере необходим «серьезный, глубокий анализ».

«Конституция Украины действительно предусматривает продление полномочий, но исключительно для Рады, а о продлении полномочий президента в украинской Конституции ничего не сказано», — говорил Путин.

Экс-глава ВСУ Валерий Залужный

На фоне коррупционного скандала на Западе рассматривают фигуру преемника действующего киевского руководства. Как сообщает издание The Times, в качестве такой альтернативы чаще всего упоминается бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, чье имя хорошо известно широкой публике.

По оценке газеты, уровень поддержки Залужного вплотную приблизился к рейтингу действующего главы Украины, хотя пока еще не превосходит показатели Зеленского. Популярность экс-главкома связывают с его ролью в организации работы ВСУ страны на начальном этапе конфликта. В то же время, отмечает The Times, позиции Зеленского ослабевают на фоне коррупционного скандала и военных неудач.

Свою карьеру Залужный начал с должности командира взвода и последовательно прошел все ступени военной службы, в итоге возглавив Вооруженные силы Украины. На должность главнокомандующего он был назначен в июле 2021 года. С 2014 года Залужный участвовал в боевых действиях в Донбассе и командовал практически всеми воинскими группировками, которые там формировались.

Залужного относят к новому поколению украинского военного руководства: он не проходил службу в Советской армии и не обучался в ее военных учебных заведениях. Он выступает за реформирование ВСУ по стандартам НАТО. В то же время сам Залужный подчеркивал, что с уважением относится к российским военным учебным и теоретическим школам, и сообщал, что в его рабочем кабинете находится собрание трудов начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Российского военачальника он характеризовал как «сильного и непредсказуемого врага».

Глава Генштаба Украины Андрей Гнатов

Соединенные Штаты в текущий момент могут рассматривать в качестве ключевых переговорщиков по урегулированию украинского конфликта двух представителей киевских властей — секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустема Умерова и начальника Генерального штаба ВСУ Андрея Гнатова. Об этом в комментарии для aif.ru заявил член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров.

По словам Вакарова, именно Гнатов на данный момент пользуется доверием со стороны Вашингтона. Ключевая роль в возможной «сделке по Украине» будет принадлежать ему.

Вакаров охарактеризовал Гнатова как «идеального исполнителя воли Соединенных Штатов Америки», подчеркнув, что в случае достижения соглашений по Украине Вашингтону потребуется фигура, способная обеспечить реализацию выработанных решений. По его словам, Гнатов «не занимается бумажной работой, а четко понимает, что и как нужно делать».

Эксперт также выразил мнение, что в ситуации возможного заключения соглашения именно Гнатов, а не Владимир Зеленский, сможет отдать приказ об отводе подразделений ВСУ. Вакаров сделал вывод, что в таком сценарии президент Украины «фактически перестает быть необходимым Вашингтону».