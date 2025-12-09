Европа топит мирную сделку: войну на Украине втаскивают в 2026 год

«Жалует царь, да не жалует псарь» - в свете последних событий вокруг конфликта на Украине эта старая пословица приобретает новое, одновременно и ироничное, и зловещее значение. В России последних десятилетий так видели внутреннюю механику трансатлантических отношений: есть американский «царь» и есть европейский «псарь», который, если на то нет воли заокеанского гегемона, является полным политическим и военным импотентом. Даже то, что происходило после рандеву Путина и Трампа на Аляске, не разрушило такую картину мира. Европейские вассалы срочно слетелись в Вашингтон, чтобы с помощью грубой лести умаслить и переубедить своего сюзерена. Но сейчас конфликт внутри коллективного Запада стал гораздо более выпуклым и акцентированным. И это продлевает жизнь украинскому конфликту в его нынешней форме.

У Москвы и Вашингтона по большому счету есть согласие по поводу правильной формулы завершения конфликта на Украине. Но у администрации Трампа нет такого согласия со своими европейскими партнерами по НАТО. Это дает Зеленскому пространство для маневра, щель, в которую он может вклиниться. А уж что-что, а вклиниваться он любит и умеет. В итоге казавшаяся такой близкой – или, по меньшей мере, достижимой - мирная сделка по Украине вновь переносится куда-то в светлое будущее, которое точно выходит за рамки 2025 года.

Кремль такая ситуация в принципе устраивает. Для Москвы первичным является само достижение заявленных целей, а не метод, с помощью которого они достигаются. В российской столице исходят из того, что официальная замена главного внешнего спонсора украинского конфликта – отход США Трампа в сторону и заход Европы в главный командный пункт – лишь оттягивает неизбежное. Собственно, такого же подхода, похоже, придерживаются и в нынешней американской администрации.

Но у Европы своя логика, которая идеально сочетается с логикой режима Зеленского. Логика Европы: каждый новый, каждый дополнительный месяц конфликта на Украине – это время, потраченное не зря. Каждый дополнительный месяц войны истощает ресурсы России и дает ЕС и Великобритании новые возможности для перевооружения. Поэтому свой украинский актив Лондон и Брюссель – центральные органы ЕС и НАТО, а не правительство Бельгии, важное уточнение по нынешним временам – намерены использовать вплоть до последнего момента, когда он сохранит способность «активничать».

Логика Зеленского: если я соглашусь с требованиями Москвы и Вашингтона в период, когда у меня есть хотя бы малейшая возможность с ними не соглашаться, меня сожрут и уничтожат свои же. Поэтому пока двигаемся прежним курсом! У этих двух логик есть общий элемент, о котором не особенно принято распространяться публично, но который на самом деле является крайне важным. Ни в Киеве, ни в европейских столицах не считают нынешнюю позицию Вашингтона устойчивой и долгосрочной.

Да, Трамп при всех своих колебаниях и завихрениях постоянно возвращается к идее заключения сделке с Россией. Но каков срок «политической годности» самого Трампа? Теоретически: январь 2029 года, когда в Белом доме точно должен появиться новый «ответственный квартиросъемщик». Но в практическом преломлении этот срок может сильно сдвинуться вперед – аж к ноябрю 2026 года. В Америке есть политическая традиция: та партия, которая контролирует Белый дом, часто теряет контроль над конгрессом во время промежуточных выборов сенаторов и членов палаты представителей.

Если Трампу не удастся сокрушить эту традицию, то только что обнародованная стратегия национальной безопасности США превратится в исторический курьез, мгновенно устаревший документ. Получается, что, с точки зрения Киева и Европы, противникам нынешнего американского мирного плана (назовем его так) нужно «всего лишь» потерпеть 11 месяцев. Разумеется, в этом «всего лишь» скрыто неизмеримо больше, чем всего лишь.

Допустим, что Трамп не будет активно давить на Киев и Европу, требуя безоговорочно принять свою формулу окончания конфликта. Такое предположение имеет полное право на жизнь. Одна из главных политических привычек нынешнего американского лидера состоит в стремлении снять с себя любую ответственность кроме «ответственности» за любые мнимые и реальные достижения. Трампу проще отойти в сторону, заявив, что он придумал самый разумный, самый правильный вариант сделки, но, Европа проявила упорство и в конечном итоге все потеряла.

Однако если Америка Трампа просто умоет руки, это не решит всех проблем Киева и Европы. Российская армия точно не будет сидеть сложа руки в течение ближайших одиннадцати месяцев. Кроме того, открытым остается вопрос о том, на какие деньги киевский режим будет функционировать во время этого самого периода. Предпочитаемый Европой способ «закрыть» этот вопрос уже обнародован: на деньги, которые предлагается конфисковать у России. Но, как я уже писал, такая конфискация будет иметь непредсказуемые последствия – не только для репутации Европы как надежного места назначения для инвестиций, но и для будущих отношений Старого Света с нашей страной.

Тем не менее, похоже, что большинство европейских государств готово к этим непредсказуемым последствиям, считает их ценой, которую можно заплатить. Главная политическая декабря состоит в том, сумеет ли это безбашенное европейское большинство победить и подчинить своей воле осторожное европейское меньшинство. А разрешение этой интриги потянет за собой все остальное. Скорее всего, это «все остальное» будет включать в себя и продолжение военных действий на Украине в 2026 году. Иногда «псарь» оказывается сильно важнее, чем «царь».