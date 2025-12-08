Недолгий мир. Таиланд и Камбоджа возобновили обстрелы

На спорном участке границы Камбоджи и Таиланда начались новые столкновения. Стороны обвиняют друг друга в нарушении перемирия и открытии огня. Сообщается о гибели одного тайского военного и ранении восьми его сослуживцев. Со стороны Камбоджи пострадали три мирных жителя. Гражданское население приграничных территорий массово эвакуируют.

Несмотря на недавнее заключение мирного соглашения, армии Таиланда и Камбоджи возобновили боевые действия. В результате артобстрела погиб тайский солдат, двое его сослуживцев получили ранения, сообщил на пресс-конференции представитель армии Таиланда генерал-майор Винтай Сувари. Его слова приводит газета The Nation.

"Он сказал, что в ранние часы понедельника в районе Чонг Ан Ма округа Нам Юэн провинции Убонратчатхани вспыхнули столкновения. ~Камбоджийские войска открыли огонь из стрелкового оружия и средств непрямого огня~ примерно в 5:05 утра (1:05 мск. — "Газета.Ru") и продолжали стрельбу. Таиланд ответил в соответствии с правилами ведения боевых действий", – пишет издание.

Спустя два часа после этого инцидента в другом районе того же округа камбоджийцы отрыли артиллерийский огонь по военной базе Анупонг, под который попали ее служащие, добавил Сувари. Раненых доставили в больницу. Пресс-служба правительства страны на странице в Facebook уточнила, что один солдат получил ранение в ногу, а другому осколок попал в бронежилет, вызвав ушиб грудной клетки. В ответ Королевские военно-воздушные силы Таиланда (RTAF) подняли в небо истребители F-16 и нанесли авиаудары по камбоджийской артиллерии в районе Чонг Ан Ма.

Всего, по словам Сувари, за время обострения пострадали восемь тайских солдат. "Официально подтвержден один смертельный случай и еще один неподтвержденный случай смерти, а восемь других солдат получили ранения", - сказал представитель армии.

Кроме того, Бангкок обвинил противника в обстрелах районов с мирными жителями. Утверждается, что ракеты BM-21 были выпущены по провинции Бурирам, однако о пострадавших не сообщается. Власти объявили эвакуацию из четырех приграничных регионов.

По данным на утро 8 декабря, провинции Бурирам, Сурин, Сисакет и Убонратчатхани покинули около 70% жителей. В пункты временного размещения прибыли более 35,6 тыс. человек. При этом во время эвакуации из-за проблем со здоровьем умер один житель Убонратчатхани.

В свою очередь ~власти Камбоджи утверждают, что в 5:04 по местному времени армия Таиланда первая открыла огонь~. В заявлении пресс-секретаря министерства обороны Камбоджи, которое приводит газета Khmer Times, сказано, что тайские военные атаковали несколько деревень в провинциях Оддармеантьей и Прэахвихеа. По данным издания, в результате авиаудара ранены как минимум трое гражданских. Кроме того, сгорели несколько домов. Информация о потерях среди военнослужащих не публикуется.

Долгий конфликт и короткий мир

Новые столкновения стали следствием тянущегося с 1954 года спора между странами о принадлежности участка приграничной территории и расположенного на нем храма Прэахвихеа. Исторически он входил в состав Сиама (современного Таиланда), однако в начале XX века картографы из французской колонии отнесли его к Камбодже. После обретения королевством независимости Таиланд попытался оспорить включение местности в состав соседнего государства, однако в 1962 году Международный суд ООН в Гааге оставил храм и прилегающую территорию в составе Камбоджи.

В 2008 году ЮНЕСКО включило храм в список всемирного наследия как объект Камбоджи, что вызвало волну протестов и массовых беспорядков в Таиланде, а на самом спорном участке границы прошли столкновения между двумя армиями. С тех пор ~военнослужащие Таиланда и Камбоджи несколько раз устраивали бои за эту территорию~ – обострения конфликта случались в 2009 и 2011 годах. Это побудило Бангкок потребовать пересмотреть решение международного суда, но в 2013 году оно было утверждено повторно.

Очередное обострение ситуации началось 28 мая 2025 года - при перестрелке погиб камбоджийский солдат. Стороны пообещали отреагировать на инцидент исключительно дипломатическим путем, однако 23 июля несколько тайских солдат подорвались на мине, а уже на следующий день начались новые крупные бои.

Остановлены они были спустя несколько дней при содействии президента США Дональда Трампа. Глава Белого дома и американские дипломаты провели телефонные переговоры с лидерами Таиланда и Камбоджи, которые согласились прекратить огонь. ~28 июля Трамп объявил о завершении боевых действий всего за сутки после своего вмешательства~.

В октябре на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре стороны подписали декларацию об урегулировании конфликта и освобождении 18 камбоджийских военнопленных. Однако уже в начале декабря Таиланд и Камбоджа вновь обвинили друг друга в провокациях и подготовках к нападению, а 7 декабря раздались первые выстрелы.