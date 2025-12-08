В Польше обвинили Дмитриева в желании разделить Европу. Что на это ответили в РФ?

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ответил главе МИД Польши Радославу Сикорскому, который обвинил его и американского предпринимателя Илона Маска в попытке разделить Европу.

По мнению спецпредставителя российского лидера, подобные заявления свидетельствуют о том, что крупнейшие дипломаты Европейского союза (ЕС) начинают паниковать. Он порекомендовал европейским лидерам решить проблемы, созданные внутри объединения: неконтролируемую миграцию, рост преступности, деиндустриализацию, завышенные цены на энергоносители, ускоряющийся экономический спад и цензуру.

Европа заслуживает лучшего. Сделайте Европу снова великой!, — Кирилл Дмитриев глава РФПИ

Сикорский резко отреагировал на переписку Маска и Дмитриева в сети

Полемика началась после того, как польский министр прочитал переписку американского предпринимателя и Дмитриева в соцсетях, в которой Маск выразил уверенность в том, что европейский мир близок к забвению. Дмитриев, в свою очередь, согласился с его заявлением и добавил, что Евросоюз теперь больше похож на «бюрократического монстра».

Тогда Сикорский обвинил пользователей в попытке раздела Европы с целью доминирования и эксплуатирования европейского народа. К своей публикации глава МИД также закрепил опрос с вопросом о том, что стоить сделать с Европейским союзом. На выбор он предоставил два ответа: «капитулировать» или «сделать Европу снова великой».

Таким образом, в своем посте Дмитриев решил выбрать второй вариант из двух, предложенных Сикорским. Перечислив при этом, что Европейскому союзу следует для этого сделать.

Маск сделал несколько громких заявлений о ЕС в выходные

Череда постов про Евросоюз в соцсетях Маска началась в минувшую субботу. Сначала бизнесмен заявил, что ЕС необходимо ликвидировать. При этом он призвал вернуть суверенитет отдельным странам, «чтобы правительства могли лучше представлять свой народ». Он также отметил, что бюрократия объединения медленно «душит Европу».

После этого Маск окрестил Европу «Четвертым рейхом», сделав репост одного из пользователей с соответствующим мнением. При этом глава Tesla добавил к своей публикации фразу «В значительной степени».

Илон Маск не впервые выступает с критикой Евросоюза. Прежде он уже неоднократно негативно оценивал его эффективность и обращался к странам с предложением выйти из объединения

Наблюдающий за соцсетями Маска в эти выходные Сикорский посоветовал бизнесмену улететь на Марс после таких публикаций.

Лети на Марс. Там нет цензуры нацистских приветствий, — Радослав Сикорский глава МИД Польши

При этом с идеей ликвидации Евросоюза согласился и заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. «Именно», — прокомментировал политик соответствующий пост Маска.