7 декабря Минобороны РФ сообщило об освобождении населённого пункта Кучеровка в Харьковской области, а также Ровного в ДНР. ВС РФ продолжили уничтожение окружённой в Димитрове группировки ВСУ и зачистку населённого пункта Гришино в ДНР. Между тем высокие темпы продвижения российской армии сохраняются и на других направлениях. ВСУ несут потери в Сумской, Харьковской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях. Ночью российские военные нанесли очередной массированный удар с применением ракет «Кинжал», а в Минобороны РФ отметили профессионализм и успехи военнослужащих войск беспилотных систем.

В воскресенье Минобороны России сообщило об освобождении группой войск «Запад» населённого пункта Кучеровка в Харьковской области. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил с этим успехом бойцов 1486-го гвардейского мотострелкового полка и 121-го мотострелкового полка. Глава военного ведомства отметил, что благодаря слаженным действиям штурмовых подразделений российская армия уверенно продвигается на Купянском направлении.

«Имена воинов, отдавших жизни в борьбе за национальные интересы, всегда будут служить примером безграничной любви к своей Отчизне», — подчеркнул министр.

Кроме того, в тот же день силами группировки «Центр» был освобождён населённый пункт Ровное в ДНР, ставший восьмым по счёту за прошедшую неделю.

После выполнения этой задачи ВС РФ продолжили уничтожение окружённой в Димитрове группировки ВСУ и зачистку населённого пункта Гришино в ДНР.

Всего за сутки в зоне ответственности группировок «Запад» и «Центр» было ликвидировано более 700 украинских боевиков, шесть складов боеприпасов, транспортные средства и четыре орудия полевой артиллерии, включая американскую 155-мм САУ Paladin.

Обстановка на фронте

Высокие темпы продвижения ВС РФ сохраняются и на других направлениях. Так, группировка «Север» нанесла поражение ВСУ в районах населённых пунктов Новые Вирки, Андреевка, Новая Сечь и Искрисковщина Сумской области, а также Старица и Вильча Харьковской области. Потери противника здесь составили более 200 боевиков, десять автомобилей, три артиллерийских орудия и три склада боеприпасов.

«Южная» группировка войск улучшила тактическое положение в ДНР. ВСУ потеряли свыше 190 военнослужащих, семь складов снабжения, три бронемашины, девять автомобилей и польскую 155-мм САУ Krab.

Подразделения «Востока» продвинулись в глубину обороны противника в Запорожской и Днепропетровской областях. В результате огневого поражения ВСУ лишились более 200 боевиков и нескольких единиц техники, включая четыре артиллерийских орудия и станцию РЭБ.

В зоне ответственности группировки «Днепр» (Херсонская и Запорожская области) за сутки уничтожены до 45 украинских военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV, американская 155-мм гаубица M777, станция РЭБ, автотранспорт и склады боеприпасов.

Удары возмездия

Минобороны РФ также сообщило о нанесении в ночь с 6 на 7 декабря массированного удара по объектам военной инфраструктуры Украины.

«В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием наземного базирования, аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и беспилотными летательными аппаратами дальнего действия», — сообщили 7 декабря в военном ведомстве.

Целями стали объекты транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также предприятие по производству ударных БПЛА. Все цели поражены.

Отметим, ранее, в ночь с 5 на 6 декабря, ВС РФ нанесли аналогичный удар по предприятиям ВПК, объектам энергетики и портовой инфраструктуре Украины.

Воздух под контролем

Высокую результативность российские военные демонстрируют не только на земле. Свою эффективность подтверждают и новые Войска беспилотных систем, официально созданные в структуре ВС РФ 12 ноября 2025 года.

Так, в районе Гуляйполя Запорожской области операторы БПЛА группировки «Восток» выявили и пресекли работу расчётов украинских дронов типа «Баба-яга».

«Тяжёлые гексакоптеры и разведывательные БПЛА противника были поражены тараном в воздухе. Слаженная работа расчётов лишила противника как разведывательных, так и ударных средств, ослабив его возможности противодействовать продвижению штурмовых групп», — сообщили в Минобороны.

Ранее отмечалось, что операторы БПЛА обеспечивают продвижение штурмовых групп и уничтожают различные цели противника. Например, 6 декабря расчёт ударного БПЛА «Куб» (группировка «Запад») уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на Купянском направлении.