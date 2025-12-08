Макрон в Китае: визит в красных тонах

Андрей Кириллов — о том, что показал визит Эмманюэля Макрона в Китай и почему Пекин хотел бы выстраивать отношения с Европой помимо ЕС

В "прокитайском" прикиде

3–5 декабря Эмманюэль Макрон совершил четвертый и, скорее всего, последний визит в Китай в качестве президента Франции — в 2027 году заканчивается его второй срок. Французская республика в 1964 году первой из европейских держав признала Китайскую Народную Республику, что всегда высоко ценилось в Пекине и создавало благоприятный фон для политических отношений между двумя странами. И в этот раз в столице КНР звучали слова о дружбе и взаимопонимании, а Макрон на своей личной страничке написал, что "очень счастлив" вновь оказаться на китайской земле.

Если сравнивать с предыдущими визитами, даже с состоявшимся в недалеком 2023 году, нынешний проходил в резко изменившемся международном контексте. Евросоюз, а вместе с ним и Франция оказались в серьезном кризисе, включающем и экономические проблемы, и внутренний раздрай по украинской теме, и затык в казавшемся столь прочным партнерстве с США. Президент Франции, требовавший на октябрьском саммите ЕС принять против Китая "жесточайшие санкции", если тот не ослабит меры экспортного контроля в отношении редкоземельных металлов, необходимых для европейской "зеленой" и военной промышленности, вдруг вспомнил о дружбе и прочих Égalité, Fraternité ("равенство", "братство") в отношениях со второй, а где-то уже и первой экономикой мира.

Должно быть, чтобы обозначить эту новую теплоту в двусторонке, супруга президента Брижит, выходя из самолета, "расцветила" себя в тонах китайского флага, дополнив широкое красное пальто красной же лаковой сумочкой. И удачно совпала в тональности с встречавшим их у трапа министром иностранных дел КНР Ван И: у того был патриотичный красный шарф. Ну, чего-чего, а красного в Пекине много — для китайцев это вообще традиционный цвет радости, праздника. Красные флаги, уже подмерзающие красные розы вдоль дороги…

А вот французских цветов в Пекине, напротив, убавилось. Я тут с сожалением обнаружил исчезновение близлежащего супермаркета Carrefore ("Карфур"). Огромные ТЦ этой компании розничной торговли с броским логотипом в цветах французского триколора, прежде заметные в разных районах китайской столицы, повсеместно закрылись. Среди разнообразных товаров, в основном, кстати, китайских, там можно было найти и полки с французскими сырами, деликатесными мясными продуктами и вином. Дороговато, но было. Теперь — нет. Видимо, не выдержав конкуренции с местными маркетплейсами, французская торговая сеть слилась по-тихому. Еще кое-где по пекинским окраинам можно увидеть аутлеты Carrefore, но это остатки былого товарного изобилия.

Пресс-конференция представителя Министерства коммерции КНР Хэ Ядуна на второй день визита началась с заявления, что "под стратегическим руководством глав двух государств китайско-французское экономическое и торговое сотрудничество в различных областях достигло плодотворных результатов". С января по октябрь объем торговли между Китаем и Францией достиг $668,8 млрд, увеличившись на 4,1% в годовом исчислении, общий объем инвестиций превысил $227 млрд.

Однако опубликованные ранее данные за первое полугодие свидетельствуют, что экспорт Китая во Францию на тот момент составил $222,89 млрд, увеличившись на 7,3% в годовом исчислении, а импорт оттуда сократился на 6,4%, до $116,2 млрд. То есть китайцы почти вдвое больше продают французам, чем покупают. Впрочем, это общеевропейская ситуация — Евросоюз сильно "проседает" в торговле с КНР. И виды на обозримый период не позволяют ожидать какого-то существенного выравнивания торгового дисбаланса при самых благих намерениях сторон. Да, Китай пока еще приобретает в Европе гражданские самолеты, но у него появились свои региональные C909 и среднемагистральные C919, успешно конкурирующие с аналогичными моделями Airbus, последовательно реализуется также проект широкофюзеляжного дальнемагистрального C929. А все остальное… ну, почти все, китайцы и сами производят.

Китай опережает европейцев в сфере роботизации, производстве средств коммуникации, электромобилей, оборудования для "зеленой" экономики и во многих других отраслях, поэтому слова представителя Минкоммерции КНР о том, что в области гражданской ядерной энергетики, аэрокосмической промышленности и других областях "часто распространяются хорошие новости о китайско-французском экономическом и торговом сотрудничестве" и многие области "развиваются в обоих направлениях", выглядят, скорее, добрым пожеланием. Хотя Китай и заинтересован — пока заинтересован — в некоторых французских высоких технологиях, в той же атомной энергетике.

Китай поддержал цель по увеличению глобальных мощностей атомной энергетики в три раза в период с 2020 по 2050 год, о чем говорится в совместном заявлении КНР и Франции о сотрудничестве в области ядерной энергии, текст которого распространило Центральное телевидение Китая. Стороны договорились расширить технологическое сотрудничество, включив в него разработку малых модульных реакторов и применение искусственного интеллекта в атомной промышленности, в частности для цифровизации и автоматизации производства.

В рамках визита прошло заседание Китайско-французского предпринимательского совета. Помимо шести министров правительства, сопровождавших Макрона, на нем присутствовали около 40 руководителей крупных французских корпораций, в том числе таких, как Airbus, Danone и EDF, главы компаний в сфере производства предметов роскоши и сельскохозяйственной продукции. Поговорили о развитии сотрудничества в области "зеленой" и низкоуглеродной экономики, но о каких-то прорывных контрактах не сообщалось.

Впрочем, участники, как написал шанхайский новостной ресурс Pengpai, "выразили твердую уверенность и решительную готовность к углублению двустороннего сотрудничества". Председатель КНР Си Цзиньпин отметил в своем выступлении на мероприятии, что Китай поддерживает "мощные и готовые инвестировать во Францию" китайские компании. Обе стороны, продолжил он, должны использовать потенциал сотрудничества в новых областях, таких как искусственный интеллект, "зеленая" и цифровая экономика, биомедицина и "седовласая" экономика. При этом стороны должны предоставлять предприятиям друг друга справедливые, прозрачные и недискриминационные условия.

ЕС в роли "Катанянов"?

В Китае хорошо понимают сложности и в экономическом, и политическом положении объединенной Европы, на лидерство в которой претендовал среди прочих и Макрон. Однако Пекин, прежде очень рассчитывавший на "автономизацию" сильной Европы по отношению к США, многократно сталкивался с антикитайской позицией Брюсселя по разным вопросам: и по торговым спорам, и по тайваньской проблеме, и по крайне раздутым в европейских столицах темам Тибета и Синьцзяна, — и теперь предпочитает говорить и выстраивать отношения с европейцами порознь. Тем более что с США китайцы и без Европы замирились.

Если проанализировать высказывания китайского председателя, то он заметно подчеркивает примат отношений между Китаем и Францией как между двумя великими державами, с глубокой историей и давними связями. Пекин нацелен на дальнейший прямой диалог с Парижем, без европейских "смотрящих", которые, помнится, раньше приезжали вместе с французским президентом. Так, в 2023 году из одного самолета с Макроном вышла глава Еврокомиссии (высшего исполнительного органа Евросоюза) Урсула фон дер Ляйен, которая затем участвовала в трехсторонней встрече с Си. А в этот раз она отсутствовала, и никто никаких сожалений по этому поводу не выражал.

Помните, в бессмертной советской новогодней комедии "Ирония судьбы" фигурируют некие Катаняны, к которым Лукашин и его невеста в самом начале собирались пойти в гости. Но потом планы изменились, возникла идея встречать Новый год вдвоем. "А как же Катаняны?" — простодушно переспрашивает Лукашин, ему неудобно, он напоминает: "Мы же договорились. Это мои друзья". На что девушка Галя резко отвечает: "Обойдутся".

Вот в роли таких "друзей", которые так и не появляются в кадре, оказался Евросоюз. Вроде Макрон обещал отстаивать в Пекине общеевропейские интересы, но своя французская рубашка явно ближе к телу, хотя все же… как-то неудобно.

Значит, нужно поднять украинский вопрос, что он и сделал в ходе переговоров с Си Цзиньпином. В итоге Китай и Франция в совместном заявлении выразили приверженность прекращению боевых действий на Украине.

"Что касается Украины, то Китай и Франция поддерживают все усилия, направленные на прекращение боевых действий и восстановление мира на основе международного права, целей и принципов Устава Организации Объединенных Наций", — привело его текст Центральное телевидение Китая.

В заявлении указывается, что Китай и Франция как постоянные члены СБ ООН привержены поиску посредством диалога и консультаций конструктивных решений, основанных на международном праве, для устранения вызовов и угроз международной безопасности и стабильности.

Подчеркну здесь, что заняться поиском конструктивных решений проблемы намерены именно Китай и Франция. И здесь Пекин выдергивает Париж из общеевропейской толпы.

Правда, Макрон сразу же, буквально на следующий день после возвращения из китайского турне, позвонил Зеленскому.

"Я поделился тем, что мои недавние международные переговоры в КНР помогли прояснить и продвинуться вперед. Франция полна решимости работать со всеми партнерами над принятием мер деэскалации и установлением режима прекращения огня", — написал он на своей странице в соцсети X.

И добавил, что посетит Лондон для встречи с премьером Великобритании Киром Стармером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Снова всплывают европейские "друзья"?

Кстати, оба тоже собираются посетить в самом начале следующего года Китай.

Что касается роли Китая в процессе мирного урегулирования по Украине, то здесь стоит прислушаться к мнению директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василия Кашина, который считает, что эта роль будет зависеть от степени вовлеченности Организации Объединенных Наций. Пекин поддерживает активные связи с развивающимися странами, что может оказаться полезным, сказал эксперт в беседе с ТАСС. Кашин отметил, что Китай собрал вокруг себя так называемую группу "Друзей мира", взаимодействуя, в частности, с Бразилией.

Ранее страны Запада в целом критически воспринимали роль Китая в мирном процессе, и сама Украина делала антикитайские заявления в этом же духе. Означает ли совместное заявление Пекина и Парижа появление нового тандема в процессе украинского урегулирования?

Беги, Макрон, беги

После переговоров в Пекине французский президент поехал в Чэнду (юго-западная провинция Сычуань), где еще раз встретился с Си Цзиньпином, но уже в неформальной обстановке. Си, сообщил информационный ресурс Pengpai, в беседе подчеркнул, что в условиях сложной международной ситуации Китай и Франция, две крупнейшие исторические и культурные державы, могут совместно внести больший вклад в мир и стабильность во всем мире, в развитие человеческого потенциала и прогресс посредством диалога и сотрудничества.

Но все же это была уже, по сути, неофициальная часть визита, давшая возможность французским гостям расслабиться. Как сообщали китайские интернет-сети, в то время, когда Брижит "страдала от разницы во времени" между Францией и Китаем, то есть отсыпалась в номере, сам Макрон в коротких штанишках, позволявших рассмотреть его тренированные, мускулистые ноги (это все подробности из Chinanet!) вышел ранним утром на пробежку с несколькими тоже одетыми по-спортивному охранниками. Невзирая на зимние, суровые по меркам китайского юга, погодные условия — температуру воздуха около 10 градусов Цельсия, — французы мужественно бросились в прохладные воды городского озера, чем немало поразили оказавшихся поблизости китайских журналистов. После этого Макрон, по сообщениям французских СМИ, убежал от китайской службы безопасности (по себе знаю: дело это безнадежное даже для хороших бегунов), чтобы встретиться с толпой молодых китайцев, жаждавших сделать с ним селфи.

Хотел ли французский президент показать хорошую физическую форму и поднять рейтинг у себя на родине? Это было бы очень кстати: по данным опроса, проведенного компанией Verian по заказу журнала Le Figaro Magazine, в октябре во Франции уровень одобрения политики Макрона опустился до 11%, что является наиболее низким показателем за все его правление. Или он в свои 47 лет подумывает о какой-то новой должности?